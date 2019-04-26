Так вот как они жили: нейросеть раскрасила фото Новосибирска 30-х и 40-х годов прошлого века

Таким старый Новосибирск вы ещё не видели — по нему будто прогулялись с цветным фотоаппаратом

Перед кинотеатром «Победа»





Ещё для наших бабушек и дедушек и размытые черно-белые снимки казались маленьким чудом, а сегодня даже средний смартфон умеет снимать в нескольких режимах. Однако технологии пошли ещё дальше: сегодня нейросеть может раскрашивать чёрно-белые фотографии — система распознаёт, что изображено на фото, и, ориентируясь по схожим изображениям, раскрашивает кадр. Всего за пару минут сервис colourise.sg может превратить чёрно-белый снимок в цветной, пусть иногда и неточно попадая в цвет. Редакции НГС было очень любопытно посмотреть, каким в цвете был Новосибирск в 30-е, 50-е и 70-е годы, — повсюду были газоны, а некоторые улицы очень сложно опознать.





Красный проспект в начале 40-х годов





Главную улицу Новосибирска на этом снимке узнать непросто, но перед вами самое начало Красного проспекта — так он выглядел к началу 40-х годов. В то время собор Александра Невского был уже закрыт, в здании работал проектный институт «Промстройпроект», а во второй половине 50-х туда переехала «Западно-Сибирская студия кинохроники».





Так выглядели новосибирские ларьки в 1928 году





Вывески у магазинов 90 лет назад были куда скромнее, чем сейчас.





Дом инвалидов в конце 20-х. Красный проспект кажется практически безлюдным





Всё же нейросети не всегда удаётся выбрать правильный цвет — наверняка огромная звезда в 1928–1929 годах на Доме инвалидов (Дом офицеров, Красный проспект, 63) была ярко-красной. На снимке видно, что асфальта тогда не было, зато какая зелень вокруг учреждений.





Такой зелёной площадь Ленина помнят только единичные новосибирцы





Когда-то на площади Ленина был сквер, но с расширением дорог газоны закатали в асфальт, а после и вовсе превратили центральную площадь Новосибирска в большую парковку. Однако в прошлом году власти заявили, что избавят это место от автомобилей и построят там красивый фонтан.





Так выглядел центр Новосибирска в 1933 году





Новосибирский театр оперы и балета начали строить в 1931 году — в городе ещё не было высоток, и на фоне маленьких домиков здание казалось настоящим Колизеем.









Диаметр огромного купола театра достигает 60 метров.





Перекур на стройке в центре Новосибирска





Перерыв у рабочих стройки на улице Орджоникидзе — мужчины курят и увлечённо читают газету, а в сквере перед оперным театром ещё нет деревьев.





Пиво продавалось стаканами и выпивать с друзьями можно было прямо на улице





Любите опрокинуть стаканчик пива вечерком на летней веранде? Новосибирцы ещё в первой половине XX века выстраивались в очередь за разливным пивом — у ларька № 1 артели инвалидов «Рекорд» от клиентов не было отбоя.





Кинотеатр был рассчитан на 800 мест





Самый большой кинотеатр Новосибирска «Победа» построили в 1925 году и в комплексе с «Дворцом труда» (сейчас там располагается Сибирский государственный университет водного транспорта). Правда, тогда он назывался «Пролеткино».





Своё окончательное название «Победа» получила только в 1952 году





Вскоре кинотеатр переименовали в «Октябрь» — в довоенную эпоху, кажется, в каждом городе был кинотеатр или клуб с таким названием.





На лице второго легкоатлета видно настоящее олимпийское разочарование





В 1963 году на стадионе Новосибирского института инженеров железнодорожного транспорта проходила городская спартакиада «Буревестник» — борьба за первое место сравнима с напряжением на олимпийских играх.





Ожидая автобус на Красном проспекте, сибиряки увлечённо читали газеты





Остановка перед домом Ленина — сейчас даже сложно представить, чтобы на автобус или троллейбус была такая огромная очередь в центре Новосибирска.





До 1937 года улица Орджоникидзе носила название Семипалатинская





Старые домики на фото кажутся очень уютными и атмосферными. Когда-то там работал большой винный магазин, но постепенно все кирпичные постройки снесли.













Нейросеть решила, что все новосибирцы ходили исключительно в синем. Так раньше выглядели билетные кассы кинотеатра «Маяковский».





На фото видно, что прохожие одеты в тёплые куртки и пальто, но невеста всё равно идёт в одном платье





Молодожёны спешат в Центральный ЗАГС — никаких лимузинов, только пешая прогулка.





Раньше по улице Челюскинцев ходил трамвай





Лет 40 назад в Новосибирске не было маршруток, зато было много трамваев и трамвайных путей, Когда личные автомобили появились у многих новосибирцев, линии постепенно демонтировали. По описанию на форуме «Новосибирск в фотозагадках», этот кадр сделали недалеко от ЖУМа.





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Редакция НГС выражает благодарность сотруднику ГПНТБ СО РАН Сергею Комарову за помощь в подготовке статьи.