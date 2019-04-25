Фактчек: Локоть похвастался Зюганову огромными налогами и рождаемостью. Всё не так просто

В своем отчете мэр рассказал о демографии и экономике — НГС сравнил его цифры с реальными

Геннадий Зюганов (слева) и Анатолий Локоть (справа) на брифинге после заседания президиума ЦК КПРФ

Руководитель фракции КПРФ в Госдуме РФ Геннадий Зюганов опубликовал в своём Twitter видеоролик с выдержками из отчёта новосибирского мэра Анатолия Локтя. На нём мэр говорил об успехах города за те пять лет, которые он руководил сибирской столицей. Среди них — постоянно растущее число жителей, огромная налоговая база и средние зарплаты, которые за пять лет поднялись сразу на 12 тысяч. НГС изучил выдержки речи мэра из видео и попытался их проверить с помощью открытых статистических данных. Подробности — в материале НГС.







Ролик с отчётом Анатолия Локтя опубликовал в своём официальном аккаунте в Twitter Геннадий Зюганов. В посте он назвал мэрство новосибирского градоначальника «примером действительно эффективного руководства». Кроме того, Зюганов рекомендовал Локтю идти на второй срок — сразу после совместного заседания Президиума ЦК КПРФ, Совета фракции КПРФ в Госдуме и представителей народно-патриотических сил России, на котором выступил Локоть.





«В Новосибирске тоже есть серьёзные подвижки. Готова программа прорыва в будущее, в том числе и в научной области», — привели на сайте КПРФ слова Зюганова.







Ещё один пример действительно эффективного руководства- управление городом Новосибирск мэром-коммунистом А.Е. Локотем. Численность населения Новосибирска постоянно растёт;зарплата на предприятиях - порядка 47 тысяч рублей;ежегодно сдается около 1 миллиона квадратных метров жилья. pic.twitter.com/pPyekg7zHP — Геннадий Зюганов (@G_Zyuganov) 24 апреля 2019 г.





НГС решил проверить цифры и факты, о которых заявил мэр, и нашёл несколько неточностей.





Население (неточно)





«За пять лет число жителей выросло на 70 тысяч. Город растёт, и динамика этого роста не снижается и превысила сегодня 1 миллион 600 тысяч человек. <...> Среди городов-миллионников у Новосибирска четвёртое место по показателям рождаемости».





Население Новосибирска перевалило за 1,6 миллиона ещё в 2017 году, а на 1 января, по данным Новосибирскстата, население сибирской столицы составило 1 612 833 человека. За последние пять лет население города каждый год прирастало в среднем на 17 тысяч человек, ну а в 2018-м за год выросло всего на 9,9 тысячи. Население города действительно растёт каждый год, но за последний отчётный период эта динамика резко снизилась, если верить отчётам статистиков. В период с 2014-го по 2018-й население Новосибирска увеличилось почти на 65 тысяч человек — данных на 1 января 2019 года Новосибирскстат ещё не публиковал.





С рождаемостью всё не так просто. Если верить цифрам Росстата о количестве родившихся (данные есть только за 2017 год), то Новосибирская область занимала не 4-е место, а только 11-е среди регионов с городами-миллионниками. НСО по этому показателю опережает разве что Воронежскую, Нижегородскую и Омскую области, а также Пермский край. Если брать все сибирские регионы, то Новосибирская область займёт 2-е место, уступив Красноярскому краю.





Можно взять другой показатель рождаемости — число зарегистрированных родившихся в расчете на тысячу населения. Здесь Новосибирск среди регионов с городами-миллионниками займёт 3-е место — после Санкт-Петербурга и Татарстана.





Кроме того, недавно агентство РИА Рейтинг опубликовало итоги демографического исследования в регионах России. Новосибирскую область поместили на 16-е место с большим миграционным приростом (34 тысячи человека за последние два года) и естественной убылью на 2,2 тысячи человек в то же время. Так, сведений о том, чтобы Новосибирск в официальных рейтингах занял 4-е место по рождаемости, найти не удалось, по крайней мере в свежих данных статистиков.





Налоги (неточно)







«Предприятия, расположенные на территории всей Новосибирской области, создают налоговую базу в размере 195 миллиардов рублей. Основную часть этой базы — 155 миллиардов — даёт экономика города. С 2014 года налоговые поступления выросли больше чем на 50%».





О том, что налоговая база Новосибирской области за прошлый год составила 195 миллиардов, местное управление ФНС уже отчитывалось. О сборах можно посмотреть на официальном сайте ведомства, точная цифра — 195 011,7 миллиона рублей. По тем же данным УФНС, 54,3 миллиарда направили в федеральный бюджет, а оставшиеся 140,6 миллиарда оставили в регионе.





Но говорить о том, что налоговые поступления за пять лет выросли наполовину, нельзя, если верить данным ФНС на портале государственной статистики ЕМИСС. Если в 2018 году сборы составили 195 миллиардов, то в 2014-м — чуть больше 138 миллиардов. Рост есть, но не на 50%, как убеждает мэр в ролике, а только на 30%. Возможно, мэр имел в виду рост сборов с Новосибирска, а не с регионов, но этих данных в открытом доступе нет.





Справедливости ради стоит заметить, что налоговые поступления росли каждый год, а в 2018-м выросли сразу на 23 миллиарда в сравнении с 2017 годом.





Зарплата (а вот тут верно)





«Заработная плата на предприятиях выросла с 35 до почти 47 тысяч рублей. Это выше, чем в среднем по России».





Данные о подсчётах средней зарплаты каждый раз удивляют новосибирцев. В 2018 году Новосибирскстат отчитался о том, что средняя зарплата новосибирцев перевалила за 35 тысяч рублей, но это данные по всей области. В Новосибирске, по данным Росстата, средняя зарплата в 2018 году достигла 46,6 тысячи.





В 2014 году, по цифрам Новосибирскстата, средняя номинальная зарплата в Новосибирске действительно составляла 35 тысяч.





По региону в целом эта цифра сильно ниже. В Новосибирской области в 2014 году средняя зарплата составляла 27,2 тысячи рублей. 35 тысяч в то время могли получать разве что работники в сфере добычи полезных ископаемых (34 тысячи рублей по официальным данным) и в отрасли госуправления, соцстрахования и военной безопасности (39,7 тысячи рублей).





По отчётам статистиков за февраль 2019 года, зарплату в 47 тысяч и больше в среднем получали занятые в производстве нефтепродуктов (55 тысяч рублей), лекарств (54,8 тысячи), в области информации и связи (51,5 тысячи рублей), финансовой и страховой деятельности (69,1 тысячи) и занятые в научных исследованиях (47 тысяч). Все остальные — сильно меньше.





Что касается значений по России, то сумма в 46,6 тысячи их превышает. По данным Росстата, средняя зарплата в России сегодня составляет 42 595 рублей.





У Росстата, правда, есть ещё такой показатель — отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников Новосибирской области к среднероссийскому уровню. В 2017 году он составил 82,4 к 100. В 2014 году составлял 83,7 к 100. Это значит, что по этому показателю средние новосибирские зарплаты до среднероссийских явно не дотягивали, по крайней мере в 2017 году.





Жильё (верно)





«За последние пять лет в городе построено и введено 6,8 миллиона квадратных метров жилья. Более миллиона квадратных метров жилья город вводит ежегодно».



