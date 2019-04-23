«Хожу в частные клиники, потому что там нет очереди»: новосибирцы — о том, где лучше лечиться

Жители города активно предлагают своих номинантов на звание «Медицинский центр года», принимая участие в голосовании второй «Народной премии НГС», которая стартовала 1 апреля 2019 года. Кому, как не новосибирцам, знать, каким должен быть лучший медицинский центр? НГС провёл опрос среди горожан, спросив, каким он должен быть, что нравится в новосибирских клиниках, а что нет, и почему они чаще выбирают частные центры.



Фото: Густаво Зырянов

Виктория, работает в музыкальной сфере: «Врачи, конечно, профессиональные, квалифицированные. Это самое главное, остальное всё второстепенное. Я больше хожу в частные клиники, потому что там не создаётся такая очередь и более благоприятная обстановка. В медицинских центрах города в целом мне нравится доброжелательность, чистота, уют и качество выполнения работы. Если не о Новосибирске говорить, а о Бердске, то хотелось бы изменить государственные больницы: они в плачевном состоянии».



Фото: Густаво Зырянов

Андрей, работает в сфере общепита: «Должно быть всё бесплатно для людей. Я очень редко обращаюсь, в основном только ввиду своей профессии для прохождения санитарных осмотров — с периодичностью раз в год или раз в два года. Быстро делаю и дальше по своим делам».

Татьяна, компания БКС: «Доступность, я считаю, всё-таки качественные услуги должны быть представлены людям и лояльность к клиентам. Я по-разному обращаюсь: всё-таки стоматология частная, а если просто простуда, то могу обратиться по месту жительства в государственную поликлинику. Со стоматологией, я считаю, что качество материалов хромает в обычных областных клиниках по сравнению с частными. В частных клиниках обслуживание лучше, потому что ты платишь деньги — только из-за этого идёт лучше отношение, но не факт, что это может быть качественно предоставленная услуга».



Фото: Густаво Зырянов

Глеб, работает в сфере телекома: «Услуги должны качественно оказываться, плюс не должно быть этих очередей ужасных, особенно если это государственные, некоммерческие больницы. В основном стараюсь обращаться в частные, но всё равно по работе приходится какие-то справки делать, приходится обращаться в государственные и в этих очередях толпиться. Самое главное, что не нравится, — это очереди. Сами врачи хорошо работают, я не замечал каких-то проблем с оказанием услуг. В коммерческих мне нравится то, что ты приходишь и понимаешь, что ты потратишь час-два — и больше не надо будет сюда ходить за кучей справок. За один раз ты выделил время, пришёл и всё сделал. И само качество оказания услуг нравится. Главное — не болеть».



Фото: Густаво Зырянов

Екатерина, работает в сфере финансов: «В первую очередь чтобы не было больших очередей, чтобы были более квалифицированные врачи и приемлемые цены. Я обращаюсь в частные медицинские центры. Во-первых, туда можно прийти в любой момент: у тебя что-то заболело, ты просто приходишь, платишь за приём, и всё: не нужно стоять в очереди, записываться заранее. Захотел — пошёл. Бабушек нет в очереди, которые возмущаются и пытаются пролезть вперёд. Один раз в бюджетной организации был случай, когда врач просто ушла на полчаса — разозлилась на пациентов. А в частных нравится именно отношение к клиентам, более внимательное».



Фото: Густаво Зырянов

Антон, студент: «Доступность для людей и качество услуг важны. И вообще так-то медицина бесплатная должна быть качественная. Обращаюсь редко, если делаю это, то в государственные клиники. Хотелось бы, чтобы сложные операции тоже за счёт государства происходили, а то постоянно средства по телевидению собирают для маленьких детей».

Фото: Густаво Зырянов

Вероника, работает в сфере фотографии и создания сайтов: «Я считаю, что это не просто должны быть услуги населению: прежде всего медицинский работник должен любить людей, уметь с ними работать и обладать нужными качествами для такой работы. Я предпочитаю частные клиники, потому что государственные клиники, как правило, финансируются из общего государственного бюджета, а бюджет, как говорится, не резиновый. Я предпочитаю частные клиники, потому что быстро, но не всегда, правда, качественно. Но так как плачу я и они знают, кто я, соответственно, я требую качественного отношения к себе так или иначе. Что бы хотелось изменить? Я бы ввела новую систему очередей».



Фото: Густаво Зырянов

Дмитрий, работает в сфере строительства: «Лучший медицинский центр города должен обладать лучшими врачами. Я выбираю частные клиники, потому что там лучше — запись, специалисты, всё лучше».



Фото: Густаво Зырянов