«Избегайте безлюдных мест, берегите детей»: подробности жестокого убийства сибирячки в Первомайке

В Новосибирске раскрыли жестокое убийство жительницы Первомайского района Татьяны Г. — 22-летний новосибирец, как предполагают в полиции, посреди ночи ударил прохожую по голове, а затем порезал её горло. Всего за неделю до этого в паре кварталов от Дома молодёжи произошёл похожий случай, но тогда 63-летней сибирячке удалось выжить от нескольких ударов бутылкой. Оперативники о связи двух происшествий пока не говорят, но оба случая напугали жителей Первомайки настолько, что некоторые боятся выходить на улицу после заката. Подробности обоих нападений — в материале НГС.

Тело 54-летней Татьяны Г. нашли рано утром 14 апреля — прямо у лестницы первомайского Дома молодёжи на улице Эйхе, где работают десятки детских кружков. Жуткие фотографии появились в социальных сетях. На них видно, что на земле рядом с телом разбросаны зелёные осколки бутылки. О происшествии в полицию сообщили рано утром 14 апреля, в 6:30, но, как предварительно выяснили оперативники, убийство произошло еще раньше — около 3:00. За помощь в поимке убийцы в полиции даже назначили награду. Подозреваемого в убийстве нашли спустя пару дней — полицейские задержали 22-летнего местного жителя Александра Ш. Как пояснили в ГУ МВД, кровь задержанного совпадает с той, следы которой нашли на месте происшествия. Его вычислили по камерам видеонаблюдения. «Предварительно установлено, что мотивом преступления стал конфликт, произошедший в ночь на 14 апреля между подозреваемым и потерпевшей. В ходе осмотра места происшествия полицейскими были изъяты следы вещества бурого цвета. Экспертизой было установлено, что генотип, выделенный при проверке биологического материала подозреваемого, совпадает с генотипом, изъятым с места происшествия. В настоящее время фигурант находится под стражей», — заключили в полиции и добавили, что продолжают расследовать убийство. Известно, что задержанного ранее привлекали к уголовной ответственности за грабёж.



Похожее нападение произошло на Первомайке за неделю до убийства Татьяны. Об этом 6 апреля на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написала местная жительница Татьяна В.: «Сегодня около 7 часов утра моя мама (63 года) пошла в церковь. На тропинке вдоль реки Иня в районе детского сада № 165 на неё сзади без каких либо причин напал неизвестный мужчина и жестоко избил стеклянной бутылкой. Я хочу предостеречь вас от возможной опасности. Избегайте ходить одни в нелюдные местах и предупредите ваших детей», — написала девушка. От комментариев она отказалась, добавив, что «мама поправляется» и что о приметах нападавшего мама никому не рассказывала. В полиции связывать это нападение и убийство не торопятся, но, как объяснили в пресс-службе областного ГУ МВД России, оперативники проверяют причастность задержанного и к этому происшествию.

Бывшая одноклассница задержанного, которая попросила не указывать её имя, рассказала, что Александр живёт на улице Железняка — в частном секторе в полутора километрах от места убийства.

«В колледж приходил накуренный, на защиту диплома пришёл невменяемый вообще. Насчёт того, что забирали его в психушку после защиты, точно не знаю. Ещё говорят, что до того убийства возле магазина "Круглый", так его называют («Люнита» на улице Марии Ульяновой. — Прим. ред.), видели его с этой женщиной», — рассказала девушка. На вопрос о том, мог ли он убить женщину, она пожала плечами: «Вот про убить не знаю, но всякое может быть». «Вряд ли она его знала. Сама она неконфликтная, но если к ней начнут приставать, то, скорее всего, убегать не будет, а постарается дать отпор. К сожалению, силы оказались неравны, — рассказал НГС муж Татьяны Константин Г. — Знаю, что такое — ночные прогулки — у неё бывали. Просто место трагедии находится между её домом и аптекой, станцией скорой помощи. Почти по прямой. Так как у неё бывали случаи аритмии, вполне могла идти в аптеку или в скорую. Просто других вариантов, почему она там оказалась, я не могу предположить». Татьяна работала в гипермаркете «Лента» на Пархоменко, раскладывала товар. До этого работала в «Горожанке» на Каменской улице — по словам бывших коллег, она «пахала без выходных». Но иногда срывалась — Константин рассказал, что она злоупотребляла алкоголем: «Сначала очень редко, в последнее время перед гибелью чаще».



«Началось ещё в 90-х, когда всё в стране рухнуло и приходилось выживать кто как мог. Она стала предпринимателем. Работа эта тяжкая, после которой приходилось "расслабляться". Наверное, тогда это и началось. Несколько раз лечилась, довольно успешно, по нескольку лет вообще ни капли в рот не брала, но срывалась. Ей помогали все кто мог. Особенно самые родные — пытались её оберегать от опасных соблазнов. Но только некоторые "родственнички" помогали ей выпивкой. Потому-то она периодически и срывалась после такой "помощи". Последний месяц [она жила] одна. Но как раз то, что она осталась якобы одна, мобилизовало её. Она целый месяц вела трезвый образ жизни. Устроилась на работу. <...> Но за неделю до трагедии родственница пришла, видимо, её утешить... С бутылкой водки. <...> Полиция не говорила [о том, как её убили], а я в тот момент был в шоке и не шибко хотел слышать подробности. Хоронили в закрытом гробу, родственникам рекомендовали не смотреть. Она была замечательной женщиной, хотя и снедаемая пагубными страстями, от которых я её так и не смог уберечь», — рассказал муж Татьяны.