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Прём напролом: найден кроссовер-«японец», который разглаживает новосибирские ямы (инфографика)

Тест-драйв: эта «японка» была машинкой для девочек, а стала внедорожником-«утюгом»

Обновленный кроссовер Nissan Qashqai в продаже уже почти месяц, и спрос на него, как говорят в дилерских центрах, очень даже неплох. Ну а что, это же фактически единственный полноценный паркетник от уважаемой японской марки в сегменте компактных кроссоверов за относительно вменяемые деньги. X-Trail и RAV4 играют в другой, среднеразмерной категории, а Creta, Duster и Kaptur явно бюджетны и местами грубы. Qashqai после рестайлинга напоминает этакий небольшой драгоценный камешек, который подточили и отполировали в нужных местах. Но не во всех. Подробнее о машине — в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.


Начнем с основных характеристик кроссовера на инфографике (автомобиль предоставлен официальным дилером «Сибирские моторы»):



Прём напролом: найден кроссовер-«японец», который разглаживает новосибирские ямы (инфографика)


Вся геометрия и кузовщина Nissan Qashqai остались прежними, но новые штрихи в экстерьере машины все-таки появились.



Прём напролом: найден кроссовер-«японец», который разглаживает новосибирские ямы (инфографика)


Прежде всего это крупный хромированный элемент V в радиаторной решетке — так сейчас выглядят все новые «Ниссаны». Сама решетка как бы провалилась в бампер, образовав некое подобие хищного клюва.



Прём напролом: найден кроссовер-«японец», который разглаживает новосибирские ямы (инфографика)


Кроссовер с 20-сантиметровым клиренсом заботливо защищен черным пластиком по аркам и порогам. Юбки бамперов тоже черные, некрашеные.



Прём напролом: найден кроссовер-«японец», который разглаживает новосибирские ямы (инфографика)


Задние фонари полностью сохранили очертания, но стали рельефными — красное светодиодное обрамление оптики выступает почти на сантиметр.



Прём напролом: найден кроссовер-«японец», который разглаживает новосибирские ямы (инфографика)


Немного по-другому скроен интерьер. Часть материалов заменили, улучшили качество. Передняя панель, например, теперь может быть обшита кожей.



Прём напролом: найден кроссовер-«японец», который разглаживает новосибирские ямы (инфографика)


В целом интерьер приятен, но, пожалуй, излишни эти размашистые дверные ручки-загогулины и большие глянцевые вставки на дверях и центральном тоннеле.



Прём напролом: найден кроссовер-«японец», который разглаживает новосибирские ямы (инфографика)


Бросается в глаза абсолютно новое ниссановское рулевое колесо. Здесь сделали уменьшенную круглую серединку, поставили простые нажимные кнопки, добавили скос обода снизу. В общем, привели руль в современный приличный вид.



Прём напролом: найден кроссовер-«японец», который разглаживает новосибирские ямы (инфографика)


Кнопки нащупываются и нажимаются удобно, проблем с эргономикой не возникает. Единственное — кнопка обогрева руля спрятана слева внизу от баранки, надо нагибаться и склоняться влево, чтобы ее нащупать. Да и сам обогрев неравномерен, приливы обода, например, остаются холодными.



Прём напролом: найден кроссовер-«японец», который разглаживает новосибирские ямы (инфографика)


Кроссовер в некоторых комплектациях оснащается мультимедийной системой «Яндекс.Авто» с 8-дюймовым дисплеем, и именно её можно порекомендовать взамен штатной NissanConnect с 7-дюймовый дисплеем.



Прём напролом: найден кроссовер-«японец», который разглаживает новосибирские ямы (инфографика)


Штатная система, во-первых, мелковата, во-вторых, совсем безрадостна в своём старом дизайне. Хотя у «Яндекс.Авто» на «Ниссанах» свои проблемы — не поддерживается камера заднего вида.



Прём напролом: найден кроссовер-«японец», который разглаживает новосибирские ямы (инфографика)


Тугие кнопки стеклоподъемников. Настолько тугие, что постоянно сильно давишь и перескакиваешь в режим автоподъема стекла, когда хочешь его поднять чуть-чуть (или опустить).



Прём напролом: найден кроссовер-«японец», который разглаживает новосибирские ямы (инфографика)


Кожаные сиденья с электроприводом предоставляют комфортную посадку и позволяют регулировать поясничный подпор в широком диапазоне. Но боковой поддержки мало, а кожа гладкая — в поворотах елозишь по сиденью.



Прём напролом: найден кроссовер-«японец», который разглаживает новосибирские ямы (инфографика)


На задних местах в меру просторно, есть высокий удобный подлокотник, дефлекторы обдува и подогрев сидений.



Прём напролом: найден кроссовер-«японец», который разглаживает новосибирские ямы (инфографика)


Но — о чудо — кнопка подогрева заднего дивана находится впереди у водителя, на центральном тоннеле. То есть надо кричать шоферу, чтобы поддал тепла. Нигде, кроме «Ниссана», такого не видел.



Прём напролом: найден кроссовер-«японец», который разглаживает новосибирские ямы (инфографика)


430-литровый багажник никаких откровений не несет. Простенькие материалы обшивки, пара крючков, запаска в подполье. И нет электропривода багажной двери ни в какой версии, что для современных кроссоверов уже редкость.



Прём напролом: найден кроссовер-«японец», который разглаживает новосибирские ямы (инфографика)


Агрегаты прежние, основной мотор — 144-сильный 2-литровый атмосферник, но есть еще 115-сильный наддувной 1,2-литровый моторчик для «заманухи» на начальные дешевые версии кроссовера. Коробка вариаторная, полный привод реализован на основе муфты, подключающей заднюю ось.



Прём напролом: найден кроссовер-«японец», который разглаживает новосибирские ямы (инфографика)


С 2-литровым атмосферником Qashqai берет первую сотню за 10,5 секунды. Не огонь, конечно, но автомобиль в потоке достаточно подвижен, а тягой управлять удобно.



Прём напролом: найден кроссовер-«японец», который разглаживает новосибирские ямы (инфографика)


Отклик появляется при первых легких манипуляциях с акселератором, хотя на низах тяга совсем вялая. Нужно раскрутить мотор хотя бы до 3000 оборотов, чтобы «Кашкай» поехал вперед.



Прём напролом: найден кроссовер-«японец», который разглаживает новосибирские ямы (инфографика)


Модернизация ходовой части автомобиля, как заявляли в компании, выразилась в изменении настроек подвески, улучшении шумоизоляции, повышении плавности хода.



Прём напролом: найден кроссовер-«японец», который разглаживает новосибирские ямы (инфографика)


«Кашкай» действительно стал более отзывчив, его реакции на руль точны и понятны, хотя тяжесть баранки немного отдаёт искусственной вязкостью. Кстати, в настройках можно даже выбрать для рулевого управления режим «Спорт» вместо «Стандарт», тогда баранка становится жестче, но вязкость никуда не пропадает.



Прём напролом: найден кроссовер-«японец», который разглаживает новосибирские ямы (инфографика)


Кроссовер заметно кренится в поворотах, и с учетом расслабленных сидений, о которых я уже говорил, машину вряд ли можно постоянно использовать для драйверского агрессивного вождения.



Прём напролом: найден кроссовер-«японец», который разглаживает новосибирские ямы (инфографика)


«Кашкай» позволяет долго скользить в предельной дуге, не задействуя систему стабилизации. Но в какой-то момент электроника резко прикусывает колодки — автомобиль осаживается и теряет запас тяги.



Прём напролом: найден кроссовер-«японец», который разглаживает новосибирские ямы (инфографика)


Новый «Кашкай», без сомнения, обрел выдающуюся плавность хода — и это его качество бьет все остальные нюансы управляемости. Кому в Новосибирске будут важны отклики на руль и скоростные повороты, если ямы такие, что удары в позвоночник не позволяют думать ни о каких разгонах.



Прём напролом: найден кроссовер-«японец», который разглаживает новосибирские ямы (инфографика)


«Кашкай» не замечает трещин, маскирует выбоины. Его подвеска приятно и интеллигентно отрабатывает наши чудо-ямы, трансформируя жесткие удары в легкую дрожь кузова. Рельсы и дорожные полицейские берутся на раз-два без всякого торможения.



Прём напролом: найден кроссовер-«японец», который разглаживает новосибирские ямы (инфографика)


По бездорожью можно ехать быстро и не боятся пробоев. Если вообще туда надо ехать — ведь автомобиль оборудован «паркетной» системой полного привода — электронно-управляемая муфта подключает заднюю ось при пробуксовке передней.



Прём напролом: найден кроссовер-«японец», который разглаживает новосибирские ямы (инфографика)


Впрочем, 20-сантиметровый клиренс и геометрическая проходимость решат практически все городские проблемы в виде сугробов, бордюров, жидкой грязи и прочих достоинств Новосибирска.



Прём напролом: найден кроссовер-«японец», который разглаживает новосибирские ямы (инфографика)


Селектор выбора внедорожных режимов можно поставить в позицию 4х4 и навсегда забыть о нем, но предусмотрены еще два режима: «передний привод» и «блокировка» с фиксированным распределением тяги по осям.



Прём напролом: найден кроссовер-«японец», который разглаживает новосибирские ямы (инфографика)


Автомобиль в топовых версиях оснащен пакетом систем безопасности Nissan Intelligent Mobility. Функции удержания полосы движения и контроля мертвых зон уже давно внедрены и стабильно работают на всех машинах, а вот такие вещи, как система экстренного автоматического торможения перед препятствием, нуждаются в улучшении.



Прём напролом: найден кроссовер-«японец», который разглаживает новосибирские ямы (инфографика)


На «Кашкае» автоторможение работает не совсем корректно, через раз. И по крайней мере на картонные преграды не реагирует точно.



Прём напролом: найден кроссовер-«японец», который разглаживает новосибирские ямы (инфографика)


Начальная цена на «Кашкай» в 1 290 000 рублей выглядит привлекательной, но это слабый 1,2-литровый вариант на механике. Более-менее адекватное начинается с 1 484 000 рублей — тут и 2-литровый мотор, и вариатор.



Прём напролом: найден кроссовер-«японец», который разглаживает новосибирские ямы (инфографика)


По оснащению кроссовер неплох даже в минималке: климат-контроль, лобовое стекло с электрообогревом, кожаный руль, подогрев сидений, аудиосистема, 6 подушек безопасности, система стабилизации. Полный привод и дополнительные плюшки нагоняют цену машины до 1 956 000 рублей, но не зашкаливают за 2 миллиона.


Понравилось? Почитайте еще мнения экспертов о возможности повышения в 6 раз штрафа за превышение скорости, с 500 до 3000 рублей.

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