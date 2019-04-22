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«Мы стали ещё лучше»: как компании Новосибирска уговаривают горожан дать им награду

11 лучших получат в конце мая награду из рук Ивана Урганта

Около 7,5 тысячи человек предложили своих кандидатов на звание лучших компаний Новосибирска 
Около 7,5 тысячи человек предложили своих кандидатов на звание лучших компаний Новосибирска 

В этом году компании Новосибирска решили не ждать, когда начнётся голосование за номинантов второй «Народной премии НГС», и начать агитировать за себя уже на первом этапе, пока жители города только предлагают своих кандидатов на звание лучших. Выдвижение номинантов идёт с 1 апреля и продлится до 29-го числа. Журналист НГС.БИЗНЕС посмотрела, какими способами бизнес старается завоевать народное признание.


Активнее всего, по наблюдениям корреспондента НГС, компании используют Instagram и «ВКонтакте».


«Да, мы уже активно оповещаем клиентов офлайн и онлайн — преимущественно в Instagram. Сейчас мы общаемся с нашими постоянными и новыми клиентами, говорим о премии, о номинации, рассказываем о том, что были номинированы в прошлом году. В нашем коллективе работают очень творческие сотрудники, мы снимаем классные ролики с призывом предложить NABS в качестве номинанта на премию. Перейти на следующий этап — это желание всей команды! Ведь это говорит о том, что всё, что мы делаем, важно и ценно для наших клиентов!» — говорит маркетолог сети салонов красоты NABS Елена Жигунова.



Некоторые компании напоминают, что в прошлом году они вошли в десятку лучших, и уверяют, что за год стали ещё лучше. Например, «Центр эстетической медицины UMG». В самом центре рассказали, что активно используют Instagram.


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💚💙НАЧАЛО ГОЛОСОВАНИЯ ЗА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА В РАМКАХ НАРОДНОЙ ПРЕМИИ ОТ НГС🏆 ⠀ Дорогие наши пациенты и подписчики, в прошлом году по итогам голосования Центр эстетической медицины UMG🏥вошёл в 10 лучших медицинских центров нашего города🌆 За прошедший год с того события Мы стали ещё лучше, наши специалисты стали ещё более опытными и квалифицированными, мы расширили наш штат и открыли новое отделение косметологии💐 А самое ГЛАВНОЕ у нас стало БОЛЬШЕ ВАС💙💚 И мы верим, что благодаря Вашей поддержке и Вашим голосам🗳 Наша единая и дружная Команда взрослых и детских стоматологов, пластических хирургов и косметологов🤝 Сможет занять первое место и получить почетную «Народную премию» от всеми нами любимого портала НГС.РУ📱 ⠀ Чтобы проголосовать за нас Вам нужно 👇 ⠀ 💚Зайти на страницу Народной премии НГС (по ссылке в шапке профиля или копировав в ваш браузер 👉🏽http://ngs.ru/award/) и нажать на кнопку «ПРЕДЛОЖИТЬ НОМИНАНТА» ⠀ 💙Выбрать категорию «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР», авторизоваться через «ВКонтакте», Facebook или «Одноклассники» ( это легко и быстро🏃) ⠀ 💚Написать в открывшемся окошке «ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ UMG» и ниже почему рекомендуете нас 👍 ⠀ Благодарим Вас за внимание и каждый отданный голос 🤲 Всегда ваш, Центр эстетической медицины UMG🏥

Публикация от 🏥 Медицинская клиника UMG (@umgnsk)


Среди тех, кто не вошёл в топ-10 на первой премии, но активно начал агитировать в этом году, — медицинский центр «Смитра». 


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🏆 1 апреля стартовала главная премия Новосибирска - "Народная премия НГС", в которой победителя определяете вы! Голосуйте за нас, если вы выбираете клинику «Смитра». Благодарим вас за доверие и признание! ⠀ 🏆 Голосование пройдет в 2 этапа: ✅ 1–28 апреля - прием номинантов ✅ 1-31 мая - голосование 1 июня будут объявлены победители! ⠀ Номинация "Медицинский центр года" https://ngs.ru/award/

Публикация от СМИТРА сеть клиник (@smitra.ru)


Многие компании уже воспользовались макетами НГС для тейбл-тентов и плакатов для каждой номинации, которые мы опубликовали на сайте «Народной премии НГС» в разделе «Участникам». Их достаточно просто скачать, но можно даже творчески переосмыслить, мы не против.



Некоторые участники публикуют ссылку на премию, а некоторые расписывают пошаговую инструкцию — что нужно сделать, чтобы предложить их в качестве номинанта. 




«Сам узнал через интернет и решил поучаствовать. Разместил данную информацию в своих соцсетях, и люди голосуют. Я надеюсь, что голосуют. Конечно, если пройдём, то будем дальше агитировать, плотно этим заниматься: повесим баннеры здесь», — рассказал директор P.A.N. Service Андрей Гилёв.



По данным на сегодняшний день, около 7,5 тысячи новосибирцев предложили своих кандидатов на вторую «Народную премию НГС». Среди номинаций лидируют «Медицинский центр года», «Жилой комплекс года», «Фитнес-центр года» и «Салон красоты».


Вы всё ещё можете предложить своего кандидата на звание лучшего бизнеса города по следующим номинациям до конца апреля: 



Номинантов 10-й категории — «Открытие года» — предложит редакция НГС на втором этапе голосования, в мае. А «Бизнес года» выберет только редакция, как и в прошлом году. Торжественная церемония награждения победителей состоится 31 мая в НОВАТе. Вести её будет Иван Ургант.


В 2018 году компании, которые попали в топ-10, тоже активно агитировали за себя на этапе голосования: вешали рамки из стекла и стали, клеили плакаты и выпускали спецчеки — НГС вспомнил лучших.

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