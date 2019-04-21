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Женщина из стали: история сибирячки — она одна воспитывает сына, который только выглядит взрослым

Она сама построила дом, едва не угодила в тюрьму и любит охоту — и когда-нибудь напишет о себе книгу

Алла Комиссарова построила дом вместе с сыновьями в 2017 году
Алла Комиссарова построила дом вместе с сыновьями в 2017 году


Алла Комиссарова очень жизнерадостная и неутомимая — она будто вообще не сидит на месте. Сибирячка везёт своего 17-летнего сына в школу, потом — в дачный дом (собственноручно выстроенный), потом у неё ещё дела и занятия по ландшафтному дизайну. Трудно поверить, что в её жизни случилось много испытаний: одинокое детство, предательство любимого мужа, угроза тюрьмы и воспитание сына-инвалида. Но все эти события, по словам 42-летней сибирячки, позволили ей более осознанно относиться к жизни. Корреспонденты НГС побывали дома у Аллы Комиссаровой, и она поделилась мыслями о том, что даёт развод и почему никогда нельзя стесняться своего ребёнка.


В самый холодный день апреля кружит метель, и добраться до дачи в частном секторе за улицей Молодости на ОбьГЭС немного проблематично — ехать надо через весь город (с «Золотой Нивы»), а на дорогах, конечно, пробки из-за аварий, видимость нулевая. Но на дачу надо отвезти вещи — скоро всё же наступит май. Алла Комиссарова быстро идёт с младшим сыном — 17-летним Степаном — по замёрзшим дорогам садового общества. Ещё пять минут — и пришли.


Домик маленький, зато построен собственными руками — и участок свой. Хозяйка дачи торопливо объясняет корреспондентам НГС, что здесь ещё предстоит много работы — сделать отделку, генеральную уборку и обставить мебелью. Но через пару месяцев здесь уже можно жить — тем более скоро они построят рядом баню. Её Алла также планирует сделать самостоятельно, хотя не без помощи старшего сына Виталия и друзей, немного участвовавших и в строительстве дома.


«Людей нанять? Это деньги надо, а мы ими не обладаем. У нас финансово всё так поджато, что не разбежишься», — пожимает плечами хозяйка.


От остановки до дома можно дойти минут за 10 — быстрым шагом
От остановки до дома можно дойти минут за 10 — быстрым шагом


Дача в такой холод согревается медленно. Стёпа мужественно скрывает, что сильно замёрз, но от взгляда матери поджатый подбородок и лёгкую дрожь не утаить, и она укутывает мальчика в тяжёлый уютный плед. Заваривает крепкий чёрный чай и угощает сухим лакомством из собранной летом лесной земляники — и становится гораздо теплее.


… Мать оставила Аллу, когда девочке было всего 5 лет, — просто отдала отцу, с которым быстро развелась. Тот дочери был особо не рад, и её в итоге воспитывала бабушка — но обеспечивать её не могла, и ещё в школе девочка начала подрабатывать. По первому образованию Алла — портной широкого профиля, и работать она пошла по специальности.


«Я работала в Доме моделей, но [быстро] поняла, что это вообще просто атас — зарплата маленькая. Конечно, сидишь — такие эксклюзивные вещи готовишь за такие копейки просто, одуреваешь просто. Я пошла не по специальности, а пошла на завод — это мне было 19. На заводе я работала лаборантом — "Сибэлектротерм" в Кировском районе, его ещё в советское время "печкой" называли. Там я встретила своего бывшего мужа — и мы организовали фирму, в свои 19 лет я стала директором фирмы (оказывала транспортные услуги. — Прим. ред.). Конечно, бизнес был бешеный — 90-е годы были шальные, страшные годы, через фирму проходили миллиарды», — вспоминает она.


Алла подчёркивает, что на даче ещё много работы перед летним сезоном — и уборка, и уход за огородом. В будущем она планирует отделку дома и строительство бани
Алла подчёркивает, что на даче ещё много работы перед летним сезоном — и уборка, и уход за огородом. В будущем она планирует отделку дома и строительство бани


Она вышла замуж в 19 лет, а в 20 уже забеременела старшим сыном — сейчас смеётся, вспоминая, как на сроке 40 недель рвалась в командировку, а вместо рабочей поездки отправилась рожать. Отлежав в роддоме меньше недели, Алла вернулась в фирму — с Виталием на руках. Вторая беременность была более спокойной — может, поэтому и Стёпа «получился» тоже мягкий и безмятежный.



Родители не сразу заподозрили, что у Стёпы задержка в развитии. Его старший брат начал говорить поздно, после двух лет, поэтому до этого возраста Алла Комиссарова и не волновалась, что что-то не так. К трём годам младший ребёнок начал говорить будто на птичьем языке — не было обычных «ма», «па» или «дай», только неразборчивое чириканье, говорит его мама. И тогда она забеспокоилась — начала водить сына по врачам. Они и подтвердили в итоге — это умственная отсталость.


«У мужа пошло отрицание: "У меня нет ребёнка-инвалида". Я говорю: "Пойми, что это не клеймо на лоб, это не печать на всю жизнь и обречённость полная, это определённая социальная помощь будет ребёнку 


— какие-то медицинские учреждения, какие-то стационары, ещё что-то". Но у него полное отрицание, блок стоял, и всё. Это тоже один из факторов был развода», — рассказывает собеседница НГС.


Тот период жизни — середину «нулевых» — вспоминать не так просто. Алла и её муж работали вместе в фирме, но кредиты на грузовые автомобили оформляли на неё, так как у супруга кредитная история была подпорчена. В очередной раз кредит пришлось взять в трёх банках — на эти деньги муж купил не грузовик, а Honda Odyssey за полмиллиона рублей. 


Степан понимает большую часть из того, что ему говорят, но отвечает редко
Степан понимает большую часть из того, что ему говорят, но отвечает редко


Бесконечные займы довели до того, что в какой-то момент Аллу вызвали в полицию — даже шёл вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «мошенничество». Муж, по словам сибирячки, даже не интересовался положением дел, только заявил жене: «Тебя же не посадят, максимум — дадут условно», имея в виду, что у них двое детей, один из которых инвалид.


Уголовное дело в итоге замялось — она тайком увезла «Хонду» со двора и отдала банкам, требовавшим вернуть долги. Тогда же Алла и приняла серьёзное решение — уйти от мужа, которого когда-то сильно любила, хотя детей ей пришлось воспитывать отныне самой.


Алла Комиссарова говорит, что может быть разной — и стрелять на охоте, и участвовать в проекте «Мамин день» фонда «Солнечный город», который волонтёры устраивают для мам особенных детей
Алла Комиссарова говорит, что может быть разной — и стрелять на охоте, и участвовать в проекте «Мамин день» фонда «Солнечный город», который волонтёры устраивают для мам особенных детей


«Я засыпала первую неделю как потерянная. А потом у меня пошла осознанность, я начала осознавать, что в жизни происходит. В тот момент я свои ощущения друзьям и подругам описала такими словами, говорю: "Знаете, представьте себе ситуацию. 


Вот работаешь ты в цехе, цех тёмный. Освещение всё моргает, где-то гальваника, кислоты, пары, грязь, сажа, пыль… Но ты отработал. Выходишь на улицу. А на улице — весна, всё распускается, птицы поют, солнце светит. Вот это мой развод"», — сравнивает она.


Дети восприняли скорый переезд в съёмную квартиру, подальше от отца, как приключение — всё равно он почти не занимался их воспитанием. После официального развода бывший супруг не всегда помогает алиментами, поэтому сейчас жить приходится на пособие по инвалидности — около 20 тысяч рублей, плюс старший сын получает стипендию в НГТУ и подрабатывает. 


Сейчас Алла пока что не работает — она привязана к сыну в буквальном смысле, его не оставить одного
Сейчас Алла пока что не работает — она привязана к сыну в буквальном смысле, его не оставить одного


Несколько лет назад Алла работала в организации, также занимающейся транспортными услугами, но, когда фирма закрылась, сибирячка полностью посвятила себя воспитанию и развитию Степана. Хотя сейчас она изучает ландшафтный дизайн и в ближайшие годы хочет освоить это дело для дополнительного дохода — уже есть первые заказы. По словам сибирячки, если всё получится, новая профессия будет удобной и для неё, и для младшего сына — он сможет и ей помогать, и приносить пользу обществу.


Пока же Стёпа учится в коррекционной школе — а когда сын не на учёбе, его всюду сопровождает мама. По своему развитию ему, скорее, лет 8 — хотя выглядит он как подросток.


По словам сибирячки, её спасают друзья, которые могут организовать и путешествия, и охоту
По словам сибирячки, её спасают друзья, которые могут организовать и путешествия, и охоту


«Да, у нас умственная отсталость. Я не считаю это секретом, не считаю это чем-то таким предосудительным, потому что на самом деле у нас детей очень много больных. 


И очень многие мамочки — они закрываются, и они скрывают своих детей. А я считаю, что наши дети не должны быть скрыты. Я понимаю, когда ребёнок агрессивен, когда он не идёт на контакт с обществом — ещё могут быть какие-то предрассудки.


А он (Стёпа. — Прим. ред.) достаточно открытый ребёнок, он миролюбивый, он спокойный, всегда поможет и всегда отзовётся — как говорится, у него как аукнется, так и откликнется. Поэтому я считаю: да, у меня есть ребёнок-инвалид, но это не приговор, не клеймо на лоб, это не какая-то печать. У кого-то нет руки, у кого-то нет ноги, у кого-то — сердца, и люди живут с этим, они наслаждаются жизнью! Я считаю, что это не самое страшное, что могло с нами произойти. Хотя с нами много что происходило… Нас и собака за лицо кусала — полтора часа шили, машина на светофоре у меня Степана выбивала из рук, он два месяца в гипсе был», — объясняет Алла Комиссарова.


До этой дачи у Аллы не было опыта в строительстве домов — помогли собственный интерес к процессу и советы друзей
До этой дачи у Аллы не было опыта в строительстве домов — помогли собственный интерес к процессу и советы друзей


Три года назад у Стёпы началась новая проблема — приступы эпилепсии, причину которых врачи так и не смогли найти: анализы в полном порядке. Первый приступ случился в школе — хорошо, что не на улице, где и без того у Стёпы много сложностей в общении с окружающими.


«Пальцами на него, наверное, не показывают, но у нас общество до конца к этому (принятию такого человека. — Прим. ред.) не готово в любом случае. Сейчас речь идёт про инклюзивное обучение — а я считаю, что это большая ошибка нашего государства, потому что дети не готовы к этому.


У нас в принципе даже в своём кругу, в своих возрастных и моральных критериях, они злые по отношению друг к другу. Всё равно в коррекционной школе — они там в своей стихии. Дети с ДЦП, дети-аутисты, дети с умственной отсталостью — им точно туда (в обычную школу. — Прим. ред.) нельзя, потому что у нас дети их просто загнобят. Они не дадут ни учиться, ни развиваться, даже на переменах — это будет жестокая картина», — считает мама Стёпы.


Так как мальчик выглядит взрослым, незнакомые люди ожидают от него соответствующего поведения, особенно в транспорте. Несмотря на значок с человечком-инвалидом, который Стёпа носит на груди, в автобусах и маршрутках на мальчика могут накричать, что он не сразу уступил место бабушке. Алла поясняет, что может и сама попросить сына встать с места ради пожилого человека. Но если она вовремя не заметит старика — тут же налетают моралисты, которые ругают её сына, и тогда она не всегда сдерживается в выражениях.


Алла Комиссарова против того, чтобы сын учился в обычной школе — боится травли
Алла Комиссарова против того, чтобы сын учился в обычной школе — боится травли


«Конечно, где-то иногда и бывает момент, что хочется себя почувствовать всё-таки женщиной, а не лошадью, которая всё бежит и бежит. Не без этого. Но я, наверное, мобилизуюсь достаточно быстро. Я могу пореветь — и всё, хватит, всё, надоело. 


Потому что если я раскисну — то по полной программе. Надо себя вытаскивать. Да, есть определённое чувство незащищённости, но я и не была никогда защищённой — как-то с детства так, и я вынуждена обороняться по жизни.


А жизнь… Она любого заставит [быть сильным] — либо ты плывёшь, либо ты тонешь, другого не дано», — говорит сибирячка.


Она задумывается, когда разговор заходит о будущем Степана, а помолчав, отвечает, что иногда говорит старшему сыну, что если что-то с ней случится, Виталий должен на себя взять заботу о брате, ведь ближе у мальчика никого нет.


Затронув грустную тему, Алла тут же старается убавить печальный тон: «Интересная жизнь, да? Когда-нибудь я книгу напишу обо всём этом».


НГС часто рассказывает в рубрике «Особые люди» о новосибирцах, которые справляются с редкими и тяжёлыми болезнями — так, что их диагнозов почти никто не замечает. Ранее, например, мы выпустили репортаж о девушке с синдромом, из-за которого она может забыть свою жизнь в один миг. Сибирячка часто чувствует боль по телу — но всё равно старается жить как обычный человек: работает и ходит в спортзал.


Также на НГС вышло интервью с почти ослепшей скрипачкой, которая учится в консерватории, — сибирячка не видит нот, но чувствует музыку.

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