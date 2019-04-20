«Куда ты рулишь?»: водитель «Тойоты» въехал в зад «Сузуки» — кто виноват (видео)

На Ипподромской Suzuki перестроилась перед Toyota и получила в зад — ищем виновника

Наш постоянный проект «Куда ты рулишь?» продолжает разбираться в неоднозначных, громких, а также типичных для Новосибирска авариях. Сегодня мы исследуем классическую композицию: один автомобиль догнал другой и въехал тому в зад. Однако в такой схеме есть множество нюансов — какие, разбираемся вместе с автомобильным юристом.







День 18 апреля с обильным снегом и резким похолоданием запомнят многие торопыги, поменявшие зимние шины на летние. Вот одна из аварий, произошедшая в тот день на Ипподромской магистрали. Водитель Suzuki SX4 резко перестраивается в соседний ряд, вероятно, заметив на пути преграду. Зачем-то он тормозит до полной остановки в средней полосе. Едущая следом Toyota Corolla не успевает остановиться и врезается в Suzuki (смотрите видео, там всего 17 секунд!).









Казалось бы, кто сзади, тот и виноват, тем более что Suzuki вроде полностью успела встать в полосу. Но есть нюансы перестроения — а здесь речь идет именно об этом.







Комментирует Денис Алмазов, руководитель юридической компании «Автоюрист»: «Suzuki, видимо, уходил от столкновения, перед ним кто-то тормозил, там непонятно. Но по правилам дорожного движения в случае возникновения опасности нужно тормозить, не меняя траектории движения. Он поменял траекторию, пересек траекторию автомобиля Toyota».





При разборе этого ДТП, по словам юриста, должны применяться пункты 8.1 и 8.4 ПДД о перестроениях и приоритете.





Пункт 8.1 Правил дорожного движения РФ. Перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления, а если они отсутствуют или неисправны — рукой. При выполнении маневра не должны создаваться опасность для движения, а также помехи другим участникам дорожного движения.







Пункт 8.4. При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа.







«Тут однозначная вина Suzuki. Они в разных полосах находились, и при перестроении нужно уступать дорогу. Если ты перестраиваешься, должен убедиться в том, что тебе уступают дорогу или ты не создаешь помех никому. А в данном случае он просто на среднюю полосу стал переходить и даже не завершил маневр перестроения — он в момент ДТП под углом находился», — заключает эксперт.





Мог ли водитель «Тойоты» избежать столкновения? Только если бы принял вправо, но тогда он бы и сам мог оказаться виновником другого столкновения (с идущей в правом ряду машиной). Предотвратить такие аварии, конечно, сложно — никогда не знаешь, что на уме у выскочившего перед тобой водителя. Но в целом стоит не превышать разрешенную городскую скорость и быть готовым к внезапным помехам.





Кто виноват?

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