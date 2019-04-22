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Непозволительная бедность: сибирячка показала, как выживает с двумя детьми на 20 тысяч в месяц

От отчаяния она попыталась обналичить маткапитал — и потеряла деньги, наткнувшись на мошенников

Семья из 3 человек живёт на 20 тысяч рублей в месяц — мама в декрете работает на дому, потому что жить им не на что, а сына не берут в садик
Семья из 3 человек живёт на 20 тысяч рублей в месяц — мама в декрете работает на дому, потому что жить им не на что, а сына не берут в садик

Миллионы россиян живут в бедности, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, а после пообещал адресную поддержку семьям. Чтобы получить даже крошечные детские пособия, на которые невозможно прокормить ребёнка, родители должны собрать десятки справок, а чтобы семью признали малоимущей, нужно приложить ещё больше усилий. НГС нашел одну из тех, о ком говорил Медведев, — сибирячка Наталья живёт с двумя детьми всего на 20 тысяч рублей в месяц: бывшие мужья скрываются от алиментов, но по закону её нельзя признать матерью-одиночкой, а значит, помощь и льготы ей не положены. От отчаяния и безденежья сибирячка решила обналичить маткапитал, чтобы сделать ремонт в разбитой квартире, и нарвалась на мошенников. Как выживают небогатые семьи с детьми, что их толкает на рискованные аферы, куда приводят бедность и отчаянное стремление сделать жизнь детей лучше — в репортаже НГС.


«Многим людям трудно, некоторые просто выживают. Сегодня в России почти 19 миллионов человек, которые бедны. Это означает, что 19 миллионов человек живут так, как жить не должны», — заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, отчитываясь перед правительством. Одним из приоритетов премьер обозначил льготные ипотеки для семей с детьми, пособия и места в ясельных группах. 


Пока чиновники строят планы на ближайшие 6 лет, сибирячка Наталья думает, как дожить с двумя детьми на 20 тысяч рублей в месяц до лета, — она одна воспитывает 11-летнюю дочь и 2-летнего сына. Прожиточный минимум в Новосибирске в конце 2018 года составил 11 217 рублей для трудоспособного населения и 10 800 рубля на ребёнка — по расчётам чиновников, доход семьи должен быть не менее 32 977 рублей. На деле Наталья не зарабатывает даже на себя и одного ребёнка. 


Она дважды была замужем, но после развода отцы не стали помогать детям — второй муж вовсе ушёл спустя два месяца после рождения сына.


«Официально ни тот ни другой не работают. Не считают нужным [платить]. Первый супруг лишён родительских прав. Со вторым тоже придётся пойти на какие-то действия. Ни одного пособия за второго ребёнка я не получала. Даже послеродовые не получала — когда пришла, оказалось, что супруг уже всё получил. Пришла оформлять детские: список документов вот такой. (Разводит руками.) Сперва не могла развестись, потому что никак не могли выйти на него, в суд не являлся. Прописан в Нижневартовске, последний раз был в Ордынке — по тому адресу подавала на алименты, толку никакого. Даже справку мне сейчас проблематично взять, что за последние 3 месяца я ничего не получала», — рассказывает Наталья, перебирая папку с документами.


Непозволительная бедность: сибирячка показала, как выживает с двумя детьми на 20 тысяч в месяц


Наталья хотела встать на учёт как малоимущая, чтобы дочь хотя бы бесплатно кормили в школе, но официально её никто не признаёт матерью-одиночкой — раз ей положены алименты, то никакой господдержки ей не оформят. Чтобы хоть как-то жить, женщина нашла работу на дому.


«На прошлой неделе я была в соцзащите. Спрашиваю, как мне быть, если я не могу предоставить справку, что у меня нет доходов. "Ну как, вы же на что-то живёте", — вот что мне ответили. <...> Я сейчас работаю в банке "Тинькофф"— домашний контактный центр. Работаю, когда позволяет время, когда у моей мамы выходной — ребёнок находится у неё, чтоб я имела возможность поработать. Потому что, опять же, садика нет. Стоим в очереди. Надеюсь, через год дадут. Была квитанция, что мы 5323-е в районе, в нашей округе где-то 233-е. Вне очереди садик я никак получить не могу, потому что я не мать-одиночка, мне обязаны платить мужья алименты», — о замкнутой бюрократической системе Наталья рассказывает уже с ироничной улыбкой.


Наталье не нужно покупать жильё, но отремонтировать квартиру ей не на что
Наталье не нужно покупать жильё, но отремонтировать квартиру ей не на что


Год назад Наталья получила в наследство от бабушки трёхкомнатную квартиру в хрущёвке на левом берегу. Сперва Наталья даже не стала заезжать в неё и жила с детьми у подруги: просторная квартира требовала капитального ремонта — деревянные окна покосило от старости, обои отлетали от стен, а линолеум клочками задирался по всему полу.


«Трёшка» оформлена на маму Натальи — жильё семье покупать не нужно, но никакой помощи в ремонте законом не предусмотрено
«Трёшка» оформлена на маму Натальи — жильё семье покупать не нужно, но никакой помощи в ремонте законом не предусмотрено


«В первую очередь нужно окно поменять. Скоро будет жарко, я не могу даже окно приоткрыть, потому что ребёнку 2 года — он уже может встать, это небезопасно», — Наталья показывает разруху в квартире. В санузле течёт старый унитаз — из-за постоянной протечки у семьи набегает долг по коммуналке.


Посчитав все затраты, Наталья поняла, что ни за что не потянет даже минимальный ремонт. Тогда знакомые предложили ей обналичить материнский капитал и порекомендовали женщину, которая за 20 тысяч рублей снимет со счёта 453 тысячи — немыслимую для одинокой мамы сумму.


Женщина поверила знакомым и посчитала, что они не порекомендуют непроверенного специалиста
Женщина поверила знакомым и посчитала, что они не порекомендуют непроверенного специалиста


«Материнский капитал идёт на будущее образование, приобретение жилья или погашение ипотеки — это называется "улучшение жилищных условий". Но у меня есть где жить, но сами видите, как мы живём. Ремонт — это тоже улучшение, но как-то об этом забыли моменте. <...> Я не скрываю, что хотела сделать ремонт на эти деньги, но законным способом я не могу этого сделать», — объясняет Наталья.


Она признаётся, что понимала — она нарушает закон, что за это ей грозит вплоть до условного срока, но тогда выхода другого не видела.


Схема оказалась стандартной: якобы Наталья брала заем на покупку дома, а потом гасила его с помощью маткапитала, но денег она так и не получила. Спустя год она уже нашла 25 семей, которые так же клюнули на предложение мошенников и остались без денег.


«С кем общаюсь из мам [также пытавшихся обналичить маткапитал] — никто из них не дурочки, абсолютно нормальные девчонки, у которых действительно нет никакой цели получить деньги и потратить их на себя, на машину или ещё что-то. Всегда на детей. Одна девочка хотела купить комнату, но не каждую комнату можно так приобрести. <...> По поводу правовой ответственности — я готова на себя взять. Я отдаю отчёт в совершённых действиях. Честно скажу: раскаиваюсь, но другого варианта у меня не было. Жизненная ситуация сложилась таким образом, что в моей жизни нет мужчины, на которого я бы могла опереться. Подумайте: по сути, мне куда деваться? Как, где я возьму денег на ремонт, если ребёнок не ходит в садик? Позволить, чтоб дети жили в таких условиях?» — вздыхает сибирячка. Позже в разговоре Наталья вспоминает, что одной из мам деньги потребовались на срочную операцию ребёнку, та семья искала деньги любым способом.


Маткапитал стал для Натальи «чемоданом без ручки» — по закону потратить деньги на реальные нужды она не могла
Маткапитал стал для Натальи «чемоданом без ручки» — по закону потратить деньги на реальные нужды она не могла


Сейчас Наталья понимает, что только отчаяние и желание сделать жизнь детей лучше подтолкнули её на риски. Как любой маме, ей не хотелось бы в чём-то ограничивать детей, ведь сейчас она не может много позволить. Из-за финансовых проблем дочери Натальи пришлось отказаться от занятий плаванием — оплата занятий в секции и амуниция оказались маме не по карману.


«На самом деле больше всего денег уходит на развитие детей. Дочь профессионально занималась плаванием — у меня нет тех 5–6 тысяч, чтобы это оплатить. Сыну уже два года, это мальчик — естественно, нужно направлять в спорт, но, опять же, это деньги. Сейчас дочь заканчивает 4-й класс. На выпускной ушло порядка 5,5 тысячи. Все пойдут фотографироваться, а она, что ли, нет? Все пойдут на квест, а она нет? И она пойдёт», — рассказывает о тратах Наталья.


Из-за плохого состояния жилья одна из комнат сейчас пустует — жить в такой спальне невозможно
Из-за плохого состояния жилья одна из комнат сейчас пустует — жить в такой спальне невозможно


Старшая дочка сильно переживает, что невозможно пригласить друзей в гости, — приходя от подружек, она рассказывает маме, какая красивая мебель у её одноклассников. Наталья не скрывает, что переживает, что дети вынуждены жить так, но теперь она надеется только на себя. Она верит, что, как только сын получит путёвку в детский сад, она сможет найти такую работу, чтобы хватило и на ремонт, и на все детские желания. По образованию Наталья педагог, но работала в брокерской компании, осталось только пережить этот год.


«На самом деле я готова пойти уже куда угодно, чтоб зарабатывать не около 20 тысяч, сидя дома, ни с кем не общаясь. По Новосибирску, если верить чиновникам, средняя зарплата в районе 40 тысяч рублей. Опять же, живя одной с двумя детьми, это мало. Буду ориентироваться на заработную плату хотя бы в 60», — несмотря ни на что, Наталья строит планы, что сможет всё сама.

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