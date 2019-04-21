«Выпивка перестала приносить радость»: новосибирцы — о том, что их радует больше всего в жизни

Новосибирцы рассказали, что их радует в жизни больше всего, а от чего былой радости уже нет

Аналитический центр «Левада-Центр» опубликовал большое исследование «Общественное мнение – 2018». Данное исследование касается всех сфер человеческой жизни и готовится на основании глобальных опросов раз в 10 лет. Корреспондент НГС выбрал небольшую часть этого исследования, посвящённую теме «Радость», и задал обычным людям на улицах города два вопроса: «Что вас радует в жизни больше всего и что вас уже перестало радовать?».







За 30 лет телевизор вытеснил детей с первого места в главе опроса «Левада-Центра» про радость





Аналитический центр «Левада-Центр» опубликовал большое исследование «Общественное мнение – 2018», в котором представил мнения россиян в совершенно разных сферах человеческой жизни. Такие исследования центр проводит с 1989 года, примерно раз в 10 лет.







Корреспондент НГС изучил главу исследования, посвящённую радости и удовольствию. Раз в несколько лет «Левада-Центр» опрашивал от 1500 до 2000 человек, выясняя, что им в жизни больше всего доставляет радость и удовольствие. Пятёрка самых популярных причин для появления таких эмоций у населения за 20 лет поменялась очень сильно. Если в 1989 году больше всего радости жители страны получали от занятий с детьми, чтения интересных книг и журналов, а также занятия садом с огородом, то в 2018 году картина была совершенно иной. На первом месте вместо детей оказался телевизор: большинство ответило, что наибольшую радость получают от его просмотра. На втором месте люди получали удовольствие не от прочтения книги, а от зарабатывания денег. А сад и огород с третьего места вытеснили занятия с детьми и любовь к вкусной еде.







О причинах для радости корреспондент НГС поинтересовался и у простых новосибирцев, задав им два вопроса:







1. Что из всех сфер жизни — семья, работа, увлечения, общественная жизнь, политика — доставляет вам самую большую радость?







2. Какой процесс приносил вам радость ранее, а сегодня уже не радует?











Людмила, 60 лет, преподаватель в школе: «С внуками проводить время. Вот ходить, допустим, в цирк. Меня это очень радует. И мой средний внук всегда ждёт, когда мы пойдём в цирк. И я сама — уже, видать, по возрасту — мне очень нравится и очень радостно в цирке. Я очень много смеюсь. <…> Мне нравится отдыхать, путешествовать. Я очень люблю ездить в Крым. У меня там много родни, так что мне это тоже очень много приносит радости. <…> Когда я была молодая, сейчас вспоминаю, что мне было очень радостно: я осознавала, что я молодая, что я могу много чего сделать. А сейчас у меня это уже не получается. На работе всегда у нас было очень весело. А сейчас вот такого почему-то нет — может, это из-за внешней политики нашей вот такой».











Василий, 23 года, сотрудник мэрии: «На природу люблю выезжать — естественно, с ребёнком своим. На природе <…> и шашлычки пожарить, и на дачку съездить: там прибраться, что-то по хозяйству поделать. Такой активный отдых. Автомобиль люблю очень сильно: покататься, на работу, естественно. Люблю заниматься спортом тоже. Ходьбой, стараюсь гулять больше. Ну а так, естественно, отдых с семьёй. <…> Как интересы мои были, так они и остались: активный отдых, работа, дом, семья».











Оксана, 45 лет, риелтор: «Работа приносит радость, естественно. Потому что она такая творческая, и тогда у людей судьба меняется от моей работы. <…> Нет, не скрываю [чем занимаюсь]: агентство недвижимости — продаём, покупаем недвижимость. <…> [Ещё люблю] путешествия, естественно. Путешествия и частое посещение родственников, родителей. <…> Выпивка [перестала приносить радость.] Что, у вас такого не было, что ли? У всех по молодости было. Сейчас уже нет, такой радости нет».











Даниил, 20 лет, организатор тренингов по личностному росту: «Это занятость в помощи людям, когда ты оказываешь содействие, когда ты видишь, что человек к тебе пришёл одним, а после общения с тобой <…> уходит абсолютно другим. <…> У нас проходит огромное количество разнообразных мастер-классов и тренингов. <…> Приходят люди с проблемами в различных сферах: коммуникация либо зарабатывание денег, может быть, у кого-то личная жизнь. И мы с радостью помогаем людям менять себя, менять своё отношение к некоторым вещам и становиться лучше. <…> В личном? Ну, наверное, проводить время со своим любимым человеком. Это банально конечно, но если выбирать вообще из всего, что меня окружает: помощь и пребывание наедине с человеком, к которому есть какие-то чувства. <…> Наверное, учёба в школе [раньше удовольствие приносила]. Я уже школу давно закончил, <…> получал [удовольствие] первые пять классов, когда ещё оценки были только хорошие, потом перестал получать».











Владимир, 78 лет, пенсионер: «[Это] сфера труда и сфера отдыха. Из них надо выбрать. Из сферы труда — занятие любимым делом. <…> Я — архитектор-преподаватель. Любимое занятие, цель жизни: созидать и строить, делать людей счастливыми. Чтобы они были радостными. И второе: хождение в сауну-баню. <…> В социальную баню. Туда, куда не ходит мэр Локоть. А надо бы, чтобы он ходил туда и видел, чем живёт народ. И понимал, что требуется этому народу для того, чтобы ему жилось радостнее, веселее и счастливей. <…> Успехи общества, неоспоримые… Были они. Это нельзя скидывать со счетов. Радовали полёт Гагарина, <…> грандиозные стройки. <…> Сейчас этого ничего нет просто. Они ушли в прошлое и их не предвидится».











Иван, 42 года, архитектурный продюсер: «Это ж так зависит от ситуации. <…> Я сегодня ехал с дочерью в троллейбусе, в пробке. Но у меня было с ней приятное общение, и это мне приносило радость. Я иду на выставку какую-нибудь, вижу что-нибудь красивое, и это мне приносит радость. То есть мне все аспекты приносят радость. <…> На самом деле культура нас делает счастливыми людьми. <…> Раньше я занимался фотографией, и этим наслаждался. 15 лет проработал фотографом, или 20 — не помню сколько, и это перестало приносить мне радость. Перестал я заниматься фотографией».











Ольга, 25 лет, менеджер по контролю качества: «Я занимаюсь танцами. Мне очень нравится. Раз в неделю я хожу, заряжаюсь, получаю эмоции. И конечно, проведение времени с близкими, с друзьями, общение. <…> Работа… Да, работа. На самом деле раньше получала больше удовольствия, а сейчас там при некоторых обстоятельствах больше стресса возникает».











Алексей, 52 года, врач: «Общение с людьми, с друзьями. Это самое основное. <…> Серьёзные вопросы вы задаёте. Если подумать, то вполне возможно. Наверное, что-то такое ближе к материальному. Если раньше там погоня за чем-то материальным [радовала], сейчас уже как-то не радует».











В прошлом опросе НГС новосибирцы рассказали, какие советы они бы дали самим себе в 18 лет.