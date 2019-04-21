«У каждой девушки есть интимное фото»: сибирячки борются за фотосессию для обложки мужского журнала

Они рассказали, как относятся к откровенным фотосессиям и о том, как с ними познакомиться

Мужской журнал MAXIM объявил новый конкурс на фотосессию для обложки одного из своих номеров — героиню сентябрьского выпуска выберут с помощью онлайн-голосования формата «кто горячее». Среди 240 сексуальных россиянок оказались несколько девушек из Новосибирска. Корреспондент НГС познакомился с некоторыми из них и попросил их ответить на три вопроса: об отношении к откровенным фотосессиям, одинаковых стандартах красоты и о том, как познакомиться с такими девушками, как они. Подробнее — в материале НГС.







Ольга Есипенко

30 лет









1. Как относитесь к откровенным фотосессиям? «Большинство фото из журнала MAXIM великолепны, от многих барышень в изысканном белье на роскошных телах невозможно оторвать глаз! Каждый волен в силу своих убеждений сам выбирать, как ему относиться к подобным фотографиям, это личное дело каждого. Я очень люблю красивое бельё и купальники, не вижу причин стесняться в них фотографироваться».





2. Почему все участницы конкурсов красоты похожи друг на друга? «На мой взгляд, все девушки очень разные: у каждой своя неповторимая красота, свой внутренний мир, своя изюминка. Каждая девушка уникальна и достойна победы!».





3. Как с вами познакомиться? «Познакомиться со мной очень просто — я очень открытый и общительный человек. В данный момент моё сердце свободно — я пока не встретила свою любовь. А главные качества для мужчины — ум, благородство, доброта».





Ольга Юношева

25 лет, персональный тренер









1. Как относитесь к откровенным фотосессиям? «Если личность зрелая — все всё прекрасно понимают, что нет в этом ничего такого. Никого не удивишь сейчас какими-то откровенными фотографиями в купальниках, без купальников. Это уже не тот уровень мышления совершенно. Поэтому ни моих друзей, ни моих родственников — никого не смутили мои съёмки, мои фотосессии, потому что все люди в порядке, у них нет никаких комплексов, зажатости, неурядиц, меня окружают только такие люди».







2. Почему все участницы конкурсов красоты похожи друг на друга? «Сейчас XXI век, и уже вот эти паттерны, шаблоны женской красоты уходят в небытие. Сейчас на отборочном этапе очень много красивых "фарфоровых" девочек с пластикой губ, груди и прочего. Это уже давно никого не интересует, это давно уже приелось. В качестве народного голосования, как правило, такие девушки выигрывают, потому что большинство мужчин, которые не могут позволить себе такую женщину или обладают какими-либо комплексами, выбирают именно таких девушек себе — силиконовых. Но тенденция в MAXIM, насколько я знаю, — за натуральность. Я не имею ни накачанных губ, ни сделанной попы, — всего добилась сама, своими тренировками, коррекцией питания и прочим».







3. Как с вами познакомиться? «Да нет ничего сложного в знакомстве, главное — оставаться искренним. Пытаться что-то из себя строить — это бесполезно. <...> Действительно грамотная, интеллектуально развитая женщина сразу видит, кто перед ней предстаёт. Поэтому проще всего быть искренним: подойти и сказать то, что ты думаешь, ту мысль, которая закралась в твою голову, или просто предложить выпить кофе, или сказать, что человек как-то запал тебе в душу. Нет никаких секретов, искренность — самый главный ключ к успеху. У меня сейчас есть очень близкий для меня человек, который находится со мной рядом, который ведёт себя действительно достойно. И это мой осознанный выбор, и я счастлива, что я сейчас свой период жизни провожу с этим человеком».





Евгения Меркер

23 года, парикмахер









1. Как относитесь к откровенным фотосессиям? «К откровенным фото отношусь нейтрально. У каждой девушки есть интимные фото. Но есть разница между эротикой и пошлятиной. Думаю, вы понимаете, о чем я. Участвовать в конкурсе мне предложила мама. Я просто поставила соответствующие теги под фотографиями 5-летней давности. Ещё тогда, когда мне было 18 лет, не все друзья и родственники поддержали мою фотосессию — мне сделал её Яков Лондон ещё при жизни. Сказав, что пока тело позволяет, стоит сделать красивые кадры, я согласилась. И только через четыре года выложила фото в Сеть. У каждого есть право на своё мнение, но только мне решать, как распоряжаться своей жизнью».





2. Почему все участницы конкурсов красоты похожи друг на друга? «Да, я согласна с тем, что все участницы похожи друг на друга. Потому ранее не участвовала в подобных конкурсах — они лишают индивидуальности».





3. Как с вами познакомиться? «С такой девушкой, как я, знакомиться очень просто. Я всегда открыта к новым знакомствам и общению. Но у меня есть молодой человек, мы познакомились ещё в школе. Были лучшими друзьями многие годы».





Лилия Кохман

33 года, фитнес-тренер









1. Как относитесь к откровенным фотосессиям? «К откровенным фотосессиям отношусь нормально. Главное, чтобы это не было пошло. Должна оставаться какая-то загадка... На фото модель может быть абсолютно нагой, но при этом у неё всё будет прикрыто, и это будет красиво и завораживающе. Фото — это большое искусство, его должно хотеться рассматривать, оно должно притягивать взгляд и оставаться в памяти. Ну, это моё сугубо личное мнение».





2. Почему все участницы конкурсов красоты похожи друг на друга? «В любом конкурсе есть определённые требования и стандарты, которые время от времени меняются. К тому же мы живём в мире интернета, который навязывает нам своё видение, моду, и большинство девушек стремятся к одному заданному идеалу. Вот и выходят одинаковые широкие брови, пухлые, искусственно созданные губы... Блондинка — в розовом, неестественная грудь... Но это выбор каждой! Главное — оставаться собой, не терять своей изюминки и не притворяться кем-то другим».





3. Как с вами познакомиться? «Сложный вопрос, я давно одинокая девушка. Познакомиться с девушкой сейчас можно где угодно, этого нельзя предугадать. А в мужчине очень важна искренность, честность его намерений».





За какую из новосибирских красавиц вы бы проголосовали?

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Голосование за всех россиянок, которые приняли участие в конкурсе, проходит на сайте Miss MAXIM в формате «hot or not». К 15 мая с его помощью выберут 100 самых сексуальных девушек, из которых редакция выберет топ-10, а из них — лучшую, которая украсит обложку сентябрьского номера журнала. В прошлом году в конкурсе победила модель из Новосибирска Екатерина Киселёва.