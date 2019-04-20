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Девочка на поводке, возвращение зимы и затравленная семья из Искитима. Главное за неделю

Короткий обзор главных новостей недели в Новосибирске, которые вы могли пропустить

Главные новости недели в одной картинке — женщина с девочкой на привязи и ветер, который принес снег и массовые ЧП 
Главные новости недели в одной картинке — женщина с девочкой на привязи и ветер, который принес снег и массовые ЧП 

Прошедшая неделя оказалась богатой на события — она началась с разбора ошибок на диктанте и шока от мамы с девочкой на поводке, которых заметили в метро и сняли на видео. В середине недели на город обрушилась настоящая зимняя метель, которая погрузила его в 10-балльные пробки, массовые ДТП и ряд происшествий, ущерб от которых ещё подсчитывают. Новосибирцы радовались первой за последние полтора года серии «Игры престолов», удивлялись истории сибирячки, которую военные выселяют из квартиры, и любовались красивыми фотографиями шахтёров и сварщиков. Подробнее — в обзоре главных событий и самых интересных статей недели от НГС.





  • Валар моргулис. Событие недели и даже года отметили фанаты сериала «Игра престолов» — 15 апреля вышла первая серия последнего сезона культового сериала с драконами, кровавыми убийствами и интригами альтернативного средневековья. НГС узнал, что первыми в Новосибирске серию посмотрели сотни человек, причём ещё утром в понедельник, а запрос о сериале держался в топе запросов «Яндекса» из Новосибирской области несколько дней подряд.


ДТП на заснеженной Ипподромской 
ДТП на заснеженной Ипподромской 




  • Без лица. Спасатель МАСС раскрыл в Новосибирске новый вид мошенничества со страховыми компаниями. Мужчина начал получать штрафы ГИБДД за двойника, у которого оказались точно такие же права, как и у него, — только с другим фото. Чужие штрафы ему всё же пришлось оплатить, но, пока полиция разбирается, он решил провести своё расследование — и нашёл предполагаемого мошенника.


Героями фотосессий Романа Шаленкина становятся простые рабочие
Героями фотосессий Романа Шаленкина становятся простые рабочие





В горах Алтая зацвёл маральник — сразу после снегопада
В горах Алтая зацвёл маральник — сразу после снегопада


  • Весна пришла. Но пока только на Алтай. Новосибирские фотографы застали в горах удивительную картину, как среди выпавшего снега зацвели цветы — розовый маральник под снегом. Местные верят, что таким образом весна объявляет о своём приходе. 
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