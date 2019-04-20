Девочка на поводке, возвращение зимы и затравленная семья из Искитима. Главное за неделю

Главные новости недели в одной картинке — женщина с девочкой на привязи и ветер, который принес снег и массовые ЧП

Прошедшая неделя оказалась богатой на события — она началась с разбора ошибок на диктанте и шока от мамы с девочкой на поводке, которых заметили в метро и сняли на видео. В середине недели на город обрушилась настоящая зимняя метель, которая погрузила его в 10-балльные пробки, массовые ДТП и ряд происшествий, ущерб от которых ещё подсчитывают. Новосибирцы радовались первой за последние полтора года серии «Игры престолов», удивлялись истории сибирячки, которую военные выселяют из квартиры, и любовались красивыми фотографиями шахтёров и сварщиков. Подробнее — в обзоре главных событий и самых интересных статей недели от НГС.













Карамельный дуб. Неделю назад прошёл «Тотальный диктант», который написали больше семи тысяч новосибирцев. Специально для этого на родину акции грамотности приезжали Владимир Познер и Андрей Макаревич. На этой неделе филологи начали проверять работы горожан и рассказали о частых ошибках, среди которых им встретились совсем абсурдные сочетания — например, карамельный дуб вместо корабельного и Клюшкин вместо Плюшкина.





Валар моргулис. Событие недели и даже года отметили фанаты сериала «Игра престолов» — 15 апреля вышла первая серия последнего сезона культового сериала с драконами, кровавыми убийствами и интригами альтернативного средневековья. НГС узнал, что первыми в Новосибирске серию посмотрели сотни человек, причём ещё утром в понедельник, а запрос о сериале держался в топе запросов «Яндекса» из Новосибирской области несколько дней подряд.





ДТП на заснеженной Ипподромской









Лишние люди. Пугающая история произошла в Искитиме — многодетная семья усыновила мальчика, у которого нашли ВИЧ. Родители не бросили его, но против них вдруг ополчились жители города — мальчика не пускают в школу, а анонимы присылают семье угрозы с требованием уехать. Мама мальчика рассказала НГС подробности истории, а эксперты — о том, что делать с травлей в городах.





Без лица. Спасатель МАСС раскрыл в Новосибирске новый вид мошенничества со страховыми компаниями. Мужчина начал получать штрафы ГИБДД за двойника, у которого оказались точно такие же права, как и у него, — только с другим фото. Чужие штрафы ему всё же пришлось оплатить, но, пока полиция разбирается, он решил провести своё расследование — и нашёл предполагаемого мошенника.





Героями фотосессий Романа Шаленкина становятся простые рабочие





Настоящие люди. Новосибирский фотограф Роман Шаленкин устраивает удивительные фотосессии с простыми рабочими — шахтёрами, сварщиками и геологами, что делает его Instagram уникальным. Он публикует не только фотографии, но и истории их героев, — НГС пообщался с Романом и узнал, почему профессиональным моделям он предпочитает суровых шахтёров и геологов.





Без дома. На этой неделе стало известно о том, что Минобороны судится с жительницей Новосибирска — ведомство пытается выгнать сибирячку с ребёнком из квартиры, которая принадлежала её отцу-военному. Оказалось, такие споры для жителей военных городков — не редкость. НГС узнал историю сибирячки с ребёнком, которые вот-вот окажутся на улице.





Таинственное убийство. Полицейские объявили награду за любую информацию, которая поможет им раскрыть убийство женщины в Первомайском районе. Её тело нашли недалеко от районного Дома молодёжи.





В горах Алтая зацвёл маральник — сразу после снегопада



