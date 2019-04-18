фоторепортаж

Красота неземная: 11 потрясающих фото созвездий, снятых новосибирцем через телескоп

Алексей Поляков 20 лет наблюдает за звёздами — кадры астронома-любителя хочется разглядывать часами

Космос привлекал Алексея Полякова, когда тот ещё был ребёнком, — сейчас он делает необычайно красивые снимки далёких галактик
Космос привлекал Алексея Полякова, когда тот ещё был ребёнком, — сейчас он делает необычайно красивые снимки далёких галактик


Фотограф Алексей Поляков делает удивительные и завораживающие снимки далёких галактик и красивых созвездий — новосибирец с детства влюблён в космос, больше 20 лет наблюдает за космическими объектами, и сейчас в своём блоге он делится фантастическими кадрами созвездий. Астроном-любитель Алексей Поляков показал свои лучшие снимки и рассказал, чем его очаровал космос, — детское влечение переросло в хобби всей его жизни.



На фото планетарная туманность М27 Гантель в созвездии Лисички — до неё 1250 световых лет.


«Тяга к космосу появилась в 9-м классе. Хотя, наверное, ещё раньше. В 1-м классе я выпросил, чтобы мне купили микроскоп, а с телескопами тогда было сложно — их и в стране продавали ограниченными сериями, выпускал их тогда только приборостроительный завод. До телескопа я посмотрел в теодолит — геодезический инструмент — на Луну. У товарища отец купил по случаю, там такая трубочка была, давала 20-кратное увеличение. Говорю: "Дай посмотреть, не могу как хочу глянуть на Луну". Он говорит: "Что ты там увидишь? Увеличение-то небольшое, лучше в окна соседские загляни", а я — "Да что там интересного, когда вон там такая шикарная Луна весит", — вспоминает Алексей Поляков. — Взял эту трубу, помню, она была ещё без треноги, разгрёб снег с каких-то плит, поставил на них, сфокусировался и понял, что всё — пропал. Луна была потрясающей, первым объектом, который я увидел вооружённым глазом. Увеличения хватило увидеть кратеры, есть горы, горная очень хорошо была видна цепочка, прям хребты — они были хорошо освещены солнцем, видно было, что это острые пики».



Перед вами наша соседка — галактика Андромеды М31, ближайшая к Млечному Пути большая галактика.



«На свой первый телескоп я заработал в 9-м классе, в 1996 году. Меня всегда интересовало то, что за пределами того, что мы видим глазами. Он позволял увидеть кольца Сатурна, облачные пояса Юпитера», — рассказывает Алексей Поляков. С тех пор космос стал важной частью его жизни — лучшими фотографиями он делится в профиле Instagram.



Эти две спирали — галактики М81 и М82 в созвездии Большая Медведица. Обе находятся в 11 и 12 миллионах световых лет от нас соответственно — астрономы предполагают, что в центре этих галактик могут располагаться свехрмассивные чёрные дыры, в миллионы раз тяжелее Солнца.



Поверхность Луны вся изрыта кратерами. Кстати, 60 лет назад благодаря новосибирским учёным удалось получить первый снимок обратной стороны Луны — Сергей Королёв лично просил академика Михаила Лаврентьева помочь в разработке ракеты.



Туманность Серп в созвездии Лебедь — кажется, что кто-то случайно разлил акварель в небе.



Наверное, это одна из самых красивых туманностей — очень похоже на бутон розы. За столь интересную форму её так и назвали — Розетка, а располагается она недалеко от созвездия Единорог и Млечного Пути.



Комета Лавджоя (С/2014 Q2) в следующий раз покажется только через 9000 лет — Алексею удалось сфотографировать её в январе 2015 года.



Что вы тут видите? А это туманность с забавным названием «Голова обезьяны» — по космическим объектам можно создать новый тест Роршаха.



Космос кажется совершенно бескрайним. На фото: Ирис в созвездии Цефей.


Эта маленькая мушка — на самом деле Международная космическая станция
Эта маленькая мушка — на самом деле Международная космическая станция


На прошлой неделе Алексей Поляков снял момент, когда Международная космическая станция прошла транзитом на фоне Солнца.

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