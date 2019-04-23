«Люкс» позорный: на какую «богатую» машину лучше не садиться, чтобы тебя не засмеяли

Уже ни для кого не секрет, что некогда блиставшие премиальные автомобили с годами после стремительного обесценивания на рынке предлагаются за сущие копейки (относительно, конечно). И во многих автовладельцах просыпается змей-искуситель, который нашёптывает на ушко: «Смотри, всего за 500 тысяч ты можешь купить "Порше Кайен" и казаться крутым». Но обладание такой машиной может иметь обратный эффект, ведь водители сейчас стали продвинутыми и прекрасно понимают, чего стоит «старый хлам». Особо негативную реакцию вызывает неподобающее агрессивное поведение владельцев таких авто, которым они часто грешат. Подробнее о «люксовых» моделях, в которых вы можете выглядеть смешно, — в обзоре НГС.АВТО.









Porsche Cayenne









Porsche Cayenne первого поколения вместе с рестайлингом выпускался с 2002 по 2010 год. То есть самым дешёвым этим машинам уже по 15–17 лет. Учитывая проблемную немецкую электронику и изношенные агрегаты, которые эксплуатировались в нещадных условиях, стоимость таких «Кайенов» находится в диапазоне 450–700 тысяч рублей. Это цена какого-нибудь супербюджетного седана Datsun, но еще надо посмотреть, кто выглядит приличней на дороге — новая скромная легковушка или потрепанный «Кайен» c «пацанской» репутацией.









BMW X5









Этот внедорожник начали выпускать аж в позапрошлом десятилетии, в 1999 году. Первое поколение таких машин стало редкостью, но они ещё встречаются. Как правило, эти «икспятые» за 400–500 тысяч издают мощный звук многолитрового двигателя, блистают красивыми низкопрофильными дисками, могут оставлять после себя шлейф дыма от сгорания масла. Автомобиль всегда наводит на мысль: как же его владелец, бедолага, содержит всю эту увядающую красоту.









Mercedes-Benz S-Class











Mercedes-Benz S-Class 5-го поколения в кузове W221 выпускался с 2005 по 2013 годы. На таком «Мерседесе» в версии Pullman до сих пор ездит Путин (когда не пользуется отечественным «Аурусом»). Сложно себе представить, но купить «Мерседес» как у Путина сейчас можно за какие-то 700–900 тысяч рублей: дешевле или как новый «Солярис». Но вот престижное реноме S-класса действительно только при условии, что автомобиль новый или хотя бы последнего актуального поколения. Иначе всем понятно — денежек нет, а выглядеть пафосно хочется.











Land Rover Range Rover









Range Rover 3-го поколения (2002–2012 годы) не выглядит таким уже откровенным старьем благодаря общей «квадратности» и подлинной внедорожной репутации — подобные машины зачастую «вечно молоды». Тем не менее владение этим лупоглазым Range Rover первых годов выпуска можно объяснить только желанием выглядеть солидно. Надежности там практически уже нет, затраты велики, а для опытов на бездорожье лучше подойдут те же Land Rover Defender или Discovery. Но каков всё-таки эффект — заплатил 500–800 тысяч рублей, и ты уже на «Рендже»!









Audi Q7









Audi Q7 первого поколения (выпуск с 2005 года) — один из самых крупных внедорожников, а его совершенный внешний вид до сих пор смотрится актуально. Ранние автомобили сейчас можно купить за 700–800 тысяч рублей. Этот кузов выпускался до 2015 года, так что выглядеть вы будете ну почти как «успешный мэн». Но всё же очевидно, что машина устарела и требует огромных расходов на содержание.





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