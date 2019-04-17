«Сто рублей — не деньги»: за проезд перекрестков в час пик предложили собирать деньги

Площадь Калинина

Очередная общественная инициатива по борьбе с пробками предполагает расширить спектр «услуг» для водителей, за которые они должны заплатить. Платные дороги, позволяющие не стоять в заторах и добираться быстро из точки А в точку Б, уже существуют. Теперь эксперты предложили брать деньги за проезд перекрестков и участков улиц в часы пик. Предложение прозвучало от Национальной технологической инициативы (НТИ) — организации, реализующей государственную программу мер по поддержке развития в России перспективных отраслей. Предполагается, что общественные обсуждения платных перекрестков и улиц начнутся с 24 апреля. Поможет ли это улучшить движение, будут ли наши водители платить, за что в Новосибирске можно брать деньги и сколько — в материале НГС.







Вадим Агеенко, депутат Законодательного собрания Новосибирской области. «Я проработал на транспорте много лет, знаю систему движения, академические принципы транспорта — некоторые вещи просто улыбку вызывают. Это нереальные вещи. Москва — это Москва, там некоторые вещи можно сделать, остановить движение, пытаться экспериментировать. По центру ездят не столько сами москвичи, а приезжие, командировочные, различные представители. Деньги у них вообще-то казенные, им не важно, платно будет, бесплатно. В других городах это смешно. Можно в принципе ограничить въезд каким-то машинам, "Газелям", грузовым, Центральный район закрываем, Железнодорожный, часть Заельцовского. Но для этого должна быть разветвленная сеть дорог. Закрыть центр сложно. За 100 рублей в центр запросто поедут те, которые работают в офисах, у них зарплаты нормальные. Для бизнес-сообщества 100 рублей — не деньги».





Маргарита Политова, директор автошколы «Ягуар». «Народ только ожесточится. Пусть будет объяснение, с какой стати за это брать деньги. Чтобы народ сидел дома? Чтобы разгрузить пробки, чтобы люди, кто не хочет платить, сидели дома. У нас люди не просто так шарятся по городу. Это вызовет определенное недовольство. Как деньги собирать, каким образом? Будет ли улучшение дороги за эту денежку, которую они возьмут, и куда эта денежка пойдет».





Виктор Жигулин, руководитель «Центра высшего водительского мастерства». «Не додумались поставить в автомобилях системы такие — сел в автомобиль, сразу раз, система сработала, сразу денежку плати. Мы уже за дороги заплатили деньги, что еще выдумывать. У народа же тоже есть терпение, как у разумных существ. В конце концов, приехали бы все на перекресток и остановили машины все, встали, бросили. Если взять в центре все платные парковки ввести в тех местах, где основные пробки, возможно, это бы возымело действие. Допустим, в день сделать 200 рублей, в час рублей 20. Припарковался, простоял час, тебе приходит бумажка, 20 рублей».





Данил Соловьев, руководитель федеральной сети автосервисов FIT Service. «Я думаю, это перебор, никто этого не сделает, технически очень сложно реализовать, ни в одной стране мира я не слышал, чтобы кто-то это сделал. Ладно центр города напряженный, в него делают платный въезд. Закрывать проблему непродуманности движения какими-то платными перекрестками, ну это из области бреда. Если такое введут, люди выйдут на пикет и на митинги. Нет такой практики, есть практика платы за определенный район. Если представить, что у нас ввели бы такую меру, как платный въезд в центр, то, конечно, народ меньше стал ездить. Пусть 150–200 рублей, уже какую-то часть людей оттолкнуло бы от поездки на автомобиле, больше бы оставляли за пределами этой зоны и ехали на общественном транспорте».





Николай Пшеничников, начальник отдела продаж шинной компании «Колесити». «По всем нововведениям касательно платных парковок, платных проездов, нужно подходить с осторожностью. Очень легко можно натолкнуться на негативную реакцию населения. Автомобильная тематика народу очень близка, автомобиль для жителя города — это такая святая вещь. Это не очень-то поможет в целом, идея в общем-то хорошая, а реализация хромает — будет такой результат. Платить люди не будут, найдутся методы обхода, ухищрения, хитрости, которые позволят эти правила обходить. У нас много проблемных мест, в районе Речного вокзала, возле автовокзала развязка — там вечная проблема, Димитровский мост. Гораздо эффективней ограничить въезд транспорта в город, в центр. За въезд в центр рублей 100 — приемлемо. Если центр будет свободный и я смогу припарковаться, если приехал на встречу, я с удовольствием заплачу».





Ранее мы обсуждали с экспертами возможность повышения в 6 раз штрафа за превышение скорости, с 500 до 3000 рублей.