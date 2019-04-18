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«Нравится простор и не нравится громкая музыка»: новосибирцы раскритиковали ТЦ — и назвали их плюсы

НГС попросил горожан рассказать, каким должен быть идеальный торговый центр

По данным 2ГИС, в Новосибирске 17 ТРЦ
По данным 2ГИС, в Новосибирске 17 ТРЦ

Новосибирцы активно участвуют в голосовании второй «Народной премии НГС», которая стартовала 1 апреля 2019 года. На сегодняшний день более 5 тысяч человек предложили своих номинантов на звание лучшего бизнеса города, в том числе в номинации «Торгово-развлекательный центр года». Кому, как не новосибирцам, знать, каким должен быть лучший торгово-развлекательный центр? НГС провёл опрос среди горожан, спросив, каким он должен быть, что нравится в новосибирских центрах, а что нет.


«Нравится простор и не нравится громкая музыка»: новосибирцы раскритиковали ТЦ — и назвали их плюсы


Валентина Анатольевна: «Нужно, чтобы там интересно было, уютно, доступно. Чтобы обслуживание было — внимательные менеджеры, которые подходят и помогают ориентироваться. В "Ауре" мне понравился четвёртый этаж, который полностью в кафе, — нет толкучки, просто подходит человек и выбирает по вкусу, что ему нужно. Хочет там сидит, хочет — в зале. Очень много для ребятишек интересного — можно с детьми приходить. Но вот вы знаете, в торгово-развлекательных центрах сейчас в основном всё на детей ориентировано, а хотелось, чтобы что-то было интересное для людей более старшего возраста. Пока дети прыгают, скачут, чтобы было чем заняться родителям, бабушкам».


«Нравится простор и не нравится громкая музыка»: новосибирцы раскритиковали ТЦ — и назвали их плюсы


Никита, студент: «На мой взгляд, торговый центр должен обладать достаточным количеством парковочных мест, в том числе он должен быть многофункциональным: у него не должен быть упор на какую-то определённую сферу. Плюс не стоит забывать о каких-то развлекательных точках, чтобы у людей был выбор. Когда я посещаю торговый центр, в первую очередь смотрю на отдалённость от моего дома, как до него можно добраться. Для меня важно, чтобы он был безопасным. И всё зависит от цели, с которой я иду: чтобы эта цель совпадала с тем, что мне может предложить супермаркет. Я бы хотел добавить более редкие магазины, например музыкальных инструментов. В некоторых магазинах мне не нравятся довольно узкие двери, как мне кажется. Возможно, это связано со стандартом. На лифты бывают очереди, поэтому хотелось бы, чтобы их было больше».


«Нравится простор и не нравится громкая музыка»: новосибирцы раскритиковали ТЦ — и назвали их плюсы


Татьяна, студентка: «Я считаю, что торговый центр должен быть просторным, светлым, чистым, а магазины разнообразными. В торговых центрах нравится простор и не нравится противная, громкая музыка — если людей много, быстро устаёшь».


Евгений, студент: «Я считаю, что торговый центр в первую очередь должен быть оборудован местами отдыха, потому что площадь большая, магазинов много, возле них тоже должна быть территория. Соответственно, должно быть хорошее освещение и должна проводиться регулярная уборка. Также должна быть площадка под стоянку, потому что тяжело покупки нести, или корзинки какие-то стоять. Мне нравится, когда в торговых центрах есть место, где можно раздеться. Изменить хотелось бы вот что: чтобы места, где можно покушать, не так высоко находились, чтобы быстрее до них добираться».


«Нравится простор и не нравится громкая музыка»: новосибирцы раскритиковали ТЦ — и назвали их плюсы


Олеся, студентка: «В торговом центре должно быть много магазинов. Чаще всего хожу в "Галерею" и "Ауру", а куда неудобно — не хожу вообще. Хотелось бы лучше сделать транспортную развязку возле "Ауры"».


«Нравится простор и не нравится громкая музыка»: новосибирцы раскритиковали ТЦ — и назвали их плюсы


Валентина, в декрете: «Важно, чтобы торговый центр был проходимый, чтобы были известные франшизы, бренды и по приемлемой цене. Если ценник адекватный, то и поток людей будет увеличиваться. Чтобы были кинотеатры, зоны питания, рестораны, как и везде, тогда уже будет успешный и прибыльный торговый центр. В новосибирских центрах мне нравится то, что с ребёнком есть где погулять, потому что чаще всего мы выходим гулять именно в торговые центры на детские площадки».


«Нравится простор и не нравится громкая музыка»: новосибирцы раскритиковали ТЦ — и назвали их плюсы


Ирина, бармен: «Удобное расположение. Чтобы торговый центр всё охватывал: фуд-корт, кинотеатр, магазины, супермаркеты».


Саша, работает в сфере сотовой связи: «Обилие магазинов, чтобы было больше масс-маркетов, в которых классная одежда, такие как Pull&Bear, Bershka. Должно быть всё типа как в "Галерее", "Ауре", "МЕГЕ", и то в "МЕГЕ" как-то недостаточно, мне кажется. А что-то типа "Версаля" — не очень. В целом в торговых центрах нравится то, что есть всё: можно и походить, и поговорить, и одежду купить, и поесть».


«Нравится простор и не нравится громкая музыка»: новосибирцы раскритиковали ТЦ — и назвали их плюсы


Артём, студент: «Доступность, чтобы было удобно добираться, парковка. Мне нравится, что всё в одном месте. Не нравится, когда много народу».


«Нравится простор и не нравится громкая музыка»: новосибирцы раскритиковали ТЦ — и назвали их плюсы


Вероника, студентка: «В торговом центре должны быть развлекательные центры для детей и для взрослых, кинотеатр, парковка. Мне нравится то, что торговые центры Новосибирска большие, в них много магазинов. И в них красиво».


«Нравится простор и не нравится громкая музыка»: новосибирцы раскритиковали ТЦ — и назвали их плюсы


Надежда, работает в банковской сфере: «Торговый центр должен быть разнообразным. Мне нравится, когда много детских комнат: мы ещё пока маленькие, но на будущее можно будет оставить ребёнка и пойти. Единственное — я не знаю, есть ли в кинотеатрах детские комнаты. В некоторых городах есть детские кинозалы, где работают сотрудники, которые смотрят за ребёнком. Ты его оставляешь, а сам идёшь за покупками, пока ребёнок мультик смотрит какой-нибудь. По-моему, очень удобно. В торговых центрах Новосибирска мне нравится доступность: они везде рядышком, удобно дойти, даже, наверное, с коляской. И очень много магазинов в одном месте: мне не нужно бегать по всему городу, когда я ищу одну вещь».


«Нравится простор и не нравится громкая музыка»: новосибирцы раскритиковали ТЦ — и назвали их плюсы


Всеволод, работает в крестьянском хозяйстве: «Размер торгового центра важен: если у него будет очень большая площадь и доступность, людям не нужно будет никуда сильно ездить — всё в одном месте. И должен находиться там, где людям будет удобно подъезжать. Это самое главное. Мне нравится, что всё, что нужно, можно найти в одном месте».

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