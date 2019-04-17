«Все данные мои, только фото другое»: спасателя заставили заплатить штрафы ГИБДД за двойника

Все штрафы и определения по ДТП нарушителя приходят спасателю МАСС

Спасатель МАСС Иван Перервин ещё зимой заметил, что с его банковской карты приставы списали 500 рублей в счёт погашения долга за штраф от ГИБДД. А спустя какое-то время он получил извещение-определение о том, что попал в ДТП. Такое часто происходит с водителями, впрочем. Но всего одна деталь: машины у Ивана нет. В документах по аварии указаны данные его водительского удостоверения, на ксерокопии прав нарушителя совпадает все, кроме фото. НГС узнал подробности истории и собственного мини-расследования Ивана, а также спросил у автоюриста, что делать, если власти обязывают оплатить штрафы за нарушения, которых не совершал. Подробности — в материале НГС.





«Обыкновенный будний день, — рассказывает новосибирец Иван Перервин. — У меня с карточки снимают деньги судебные приставы за штраф. Я думаю: "Так, у меня машины давно нет, за какие штрафы снимают?." Я пошёл в ГАИ, мне дают распечатку, и тут я начинаю удивляться. В общем, Алтайский край, Томская область, Таштагольский район (Горная Шория, Кемеровская область. — Прим. ред.) и штраф по Новосибирской области. Серия, номер прав [нарушителя] — всё моё, автомобиль ГАЗ, а на "Газели" я никогда не работал.





Я говорю: "Это не мои штрафы, я в те регионы не ездил, никогда там не находился". Меня выслушали, сказали: "Ничем помочь не можем"».







Единственное, что в полиции порекомендовали Ивану, — через сайт ГИБДД обратиться в каждый региональный отдел Госавтоинспекции, который фиксировал нарушения. В Алтайском крае убедить инспекторов в своей правоте у него не получилось. «Говорят — нет, это были вы», — возмущается Иван. За четыре нарушения ПДД в общей сложности ему выписали штраф на две тысячи рублей, которые он решил оплатить. Но после этого на почту ему пришло определение по ДТП. Определения, постановления, протоколы об административных нарушениях есть в распоряжении редакции НГС.





«Видимо, виновник не пришёл — якобы я, — а адрес указали мой, и всё переслалось мне. Там эта же "Газель", номер "Газели", имя и фамилия моя, права мои, адрес мой. Еду я на Бородина в ГАИ, плачу госпошлину, меняю права, чтобы серия и номер поменялись, чтобы моими правами никто не пользовался. <...> Еду в ГАИ на Станционную, показываю определение, которое мне на почту пришло. ДТП зафиксировано 31 января, а 31 января я находился на суточном дежурстве в Муниципальной аварийно-спасательной службе, где я работаю спасателем. В это же время произошло это ДТП на Учительской. Я объясняю, что не мог я там сидеть», — объяснил Иван. Там он и увидел ксерокопию удостоверения настоящего виновника ДТП.





На цветной фотографии — оригинальные права Ивана, а на ксерокопии — подделка, уверен он





«Права мои, фамилия, имя отчество, дата рождения моя, автошкола моя, сроки мои. Фотография не моя, подпись не моя и ещё какие-то нюансы», — рассказал он.







«Газель» попадала в ДТП дважды — дважды Иван писал заявление, чтобы попытаться оспорить наказание.





Факт подделки прав в ГИБДД признали, но отправили дело в отдел полиции Калининского района. До сих пор, с конца марта, по словам Ивана, ответа от полицейских нет.





В материалах к аварии с «Газелями» Иван нашёл её номер, а по нему — свежее фото машины, по которому вычислил, что она припаркована в одном из дворов на Учительской. «Нашёл эту "Газель", посмотрел, попинал, никто не вышел. Помимо того, что рядом с этой "Газелью" стоит другая "Газель", тоже с 72-м регионом (Тюменская область. — Прим. ред.). <...> Через день поехал посмотреть опять <...> — изучаю ПТС, страховку — в материалах это всё было. Смотрю — страхователь один, собственник другой, а вписан только я. Через соцсети я этого человека [предполагаемого нарушителя] нашёл, попытался выйти на контакт — он проигнорировал. Стою возле этой "Газели", смотрю — машина проезжает. В машине сидит мужчина в красной аваркомовской куртке. Я за ним, он вдоль дома и паркуется. А рядом стоит другая "Газель". У меня сразу в голове логическая цепочка: "Видимо, кто-то что-то мутит". Потому что там два ДТП было: первое было с автомобилем "Газель" и "Лексус", причём "Лексус" RX-300 или 350-й, довольно свежего года, повреждений минимум, а все подушки в салоне взорваны», — рассказал спасатель.





Иван признался, что очень разозлился на нарушителя, но другого выхода не нашёл, кроме как ждать действий от полицейских. Никаких бумаг, чтобы убедить судебных приставов в том, что штрафы не его, ему тоже не дали, пожаловался он.





Председатель Сибирской межрегиональной ассоциации страховщиков Василий Зуев заметил, что ситуация с ДТП действительно похожа на мошенничество, о котором раньше в Новосибирске не слышали. «Это очень интересно, надо узнать, что это за комиссары, потому что в этом ключе тоже идёт работа — борьба с мошенническими действиями. <...>





С такими способами мы не сталкивались и такого массового быть не может.





Подставные ДТП — это понятно, но проверить это сложно, потому что на момент ДТП приезжают аварийные комиссары и предлагают различные схемы, то есть вводят в заблуждение участников ДТП, — такие факты существуют. К сожалению, этот рынок не регулируется», — пояснил он. Корреспондент НГС с разрешения Ивана передал Василию Зуеву его контакты, чтобы ассоциация могла подробно разобрать схему предполагаемого мошенничества.





В подобных случаях юристы советуют новосибирцам не медлить, а сразу собрать документы и идти в суд. При этом





чужие штрафы лучше заплатить, чтобы потом самому не оказаться в проблемном положении.





«Каждый штраф придётся оспаривать, потому что это отдельные протоколы, отдельное административное дело. По каждому делу выносится постановление о привлечении к административной ответственности, и каждое оспаривается путём обжалования в суд или командиру полка ДПС, — объясняет директор компании помощи автовладельцам «Автоюрист» Денис Алмазов. — В полицию я бы не советовал обращаться, потому что это всё сложно, долго. Скорее всего, будет отказ в возбуждении уголовно дела, потом придётся обжаловать в прокуратуру... Это может затянуться на полгода или год. У нас, к сожалению, отделы полиции крайне неохотно возбуждают уголовные дела и под разным предлогом отказывают. Лучше обращаться с объединённым административным иском в суд и доказывать, что он — это не он, что он этими правами не пользовался, что это поддельные права. <...> Как вариант — обратиться с административным иском в суд, в котором указать, что на такого-то гражданина оформляется административный материал по нарушениям ПДД, в том числе указать, что произошло ДТП с использованием водительского удостоверения, которое оформлено на его имя. <...>





Штрафы желательно оплатить, потому что если он не оплатит, то его могут привлечь к ответственности по статье 20.25 (КоАП, «Уклонение от исполнения административного наказания». — Прим. ред.), за неуплату штрафа в установленный законом срок полагается штраф в двойном размере.





Плюс, если он не оплачивает штраф, дело отправляется на принудительное исполнение, судебные приставы могут наложить арест на его деньги на счетах. Лучше оплатить, и потом, если будет доказан факт того, что использовались фальшивые права, соответственно взыскать как убытки с человека, который пользовался этими правами», — заключил автоюрист.