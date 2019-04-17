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Иди куда хочешь: Минобороны выселяет на улицу сибирячку с 14-летней дочкой

Женщина прожила в квартире 40 лет и внезапно узнала, что должна ее отдать, — другого жилья у нее нет

Минобороны России решило разобраться с жильём в военном городке Гвардейский на территории посёлка Пашино, где живут бывшие военнослужащие или их семьи (фото из архива) 
Минобороны России решило разобраться с жильём в военном городке Гвардейский на территории посёлка Пашино, где живут бывшие военнослужащие или их семьи (фото из архива) 

Бывшую сотрудницу штаба воинской части, расположенной в военном городке на территории посёлка Пашино, Анну К. с ребёнком выселяют из квартиры, где она живёт более 40 лет. Изначально жилплощадь дали её отцу-военному ещё в 1970-х годах. Несколько лет назад неожиданно выяснилось, что квартира является служебной и её нельзя приватизировать. А сейчас Анне сообщили, что она вместе с ребёнком эту квартиру должна освободить совсем. Подобных случаев в этом военном посёлке, как утверждает юрист, защищающий Анну в суде, много. И суды обычно встают на сторону Министерства обороны. Корреспондент НГС выслушал историю Анны К. и попытался выяснить, почему женщину с ребёнком выселяют из квартиры, где они живут всю жизнь.


Бывшую сотрудницу штаба воинской части, расположенной в военном городке Гвардейский на территории посёлка Пашино, Анну К. с её 14-летней дочерью выселяют из квартиры, в которой она прожила больше 40 лет. В Минобороны РФ считают, что квартира эта служебная и её следует освободить. С марта этот спор рассматривает Калининский районный суд.


История с жильём Анны К. началась в 1970-х годах, когда ее самой еще не было на свете. Тогда её родителям — отец был военнослужащим — дали 2-комнатную квартиру в военном городке. В 1975 году после рождения Анны семье дали 3-комнатную квартиру. В 1992 году родители Анны К. развелись и квартиру разменяли: отец-военный получил однокомнатную, а Анна с матерью и бабушкой стали жить в 2-комнатной. С 1992 по 1996 годы Анна сама была военнослужащей: работала в штабе воинской части посёлка.


«Никто не сказал, что это служебная квартира, которую нам выдали. О том, что она служебная, мы узнали только в 2000-х годах. Как стали в военном городке приватизировать жильё, мы тоже захотели, но выяснилось, что квартира у нас служебная. <…> Ну мы просто дальше стали жить. Не думали, что дойдёт до такого момента, что нас будут выселять», — рассказала корреспонденту НГС Анна К.


Юрист женщины Владимир Заречнев заметил, что ордер, который выдали женщинам на полученную после размена 2-комнатную квартиру, был обычным.


«Дали ордер, простой ордер. Не служебный. Потому что служебный от неслужебного отличается. Служебный так и называется: "служебный ордер". <…> Они там [в квартире] прописались и жили благополучно до настоящего времени. А тут выясняется, что квартира служебная, и их выселяют без предоставления другого жилья. Исковое заявление предъявлено <…> в феврале 2019 года», — подчеркнул юрист Заречнев.


По закону служебная квартира даётся на определённый срок, после чего ее нужно освободить. Но если об этом известно было бы сразу, уточнил Владимир Заречнев, женщины могли до 1 марта 2005 года встать в очередь как нуждающиеся в жилье. По новому законодательству с марта 2005 года такой возможности у них уже нет.


Юрист Владимир Заречнев особо отметил, что в 1992 году матери Анны К. был выдан самый обыкновенный ордер — неслужебный
Юрист Владимир Заречнев особо отметил, что в 1992 году матери Анны К. был выдан самый обыкновенный ордер — неслужебный


«Их на учёт никто и не поставил бы. Потому что необходимо предъявить документы, что иного жилья нет… А у них — 2-комнатная квартира. Такое разделение [ордеров] было до 2005 года. <…> Более того, по старому Жилищному кодексу с лицом, кому было выделено [служебное] жилое помещение, должен быть заключён договор найма, где сказано, на какое время даётся это помещение, так как служебное жилое помещение предоставлялось на определённый период, связанный со службой в Вооружённых силах или какой-то работой. Но с ними ничего такого не заключалось. Мама через 3 года благополучно вышла замуж за другого человека и уехала из этой квартиры. Анна осталась там проживать и проживает до настоящего момента. Уже со своим ребенком», — сообщил корреспонденту НГС Владимир Заречнев.


Корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-службу Центрального военного округа с просьбой прокомментировать ситуацию и уточнить, сколько подобных историй находится в настоящее время в суде. За два дня подготовки материала ответа от пресс-службы ЦВО на официальный запрос редакции не поступило.


По оценкам юриста, подобных историй в Гвардейском достаточно много, но не все ещё дошли до судов
По оценкам юриста, подобных историй в Гвардейском достаточно много, но не все ещё дошли до судов


По словам юриста Владимира Заречнева, подобные дела в Калининском суде разбираются как минимум с 2017 года. Среди всех историй встречаются и такие, когда суд выселял из квартиры жильцов, получивших жилищную субсидию военнослужащего, но не спешащих выехать из служебного помещения. А попадаются случаи, уточнил юрист, аналогичные истории Анны К.


«Их — десятки, может, сотни. <…> Вот 1000 служебных квартир, по которым сейчас разбираются: кого можно выселить, кого нельзя, кто правомерно там находится, кто неправомерно, кто отслужил определённый срок, кто не отслужил... <...> Особенно меня удивила история ветерана боевых действий, "афганца". Он относился к льготной категории и имел право встать на учёт [нуждающихся в жилье] за счёт федерального бюджета до 2005 года. Но не встал. <…> Потом в 2005 году эту категорию убрали, и сейчас его ("афганца". — Прим. ред.) выселили вместе с членами семьи из жилого помещения без предоставления другого жилья. Вот так Министерство обороны обошлось с ветераном боевых действий», — заметил Владимир Заречнев.


В прошлом году НГС рассказал историю бывшего военнослужащего капитана Юрия Цветкова, которого выселяли из служебной квартиры в военном городке Гвардейский вместе с супругой и 11-летней дочерью

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