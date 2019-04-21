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«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ННН — загадим Новосибирск пылью

Lexus ННН давит траву и разносит пыль, а «Инфинити» на Красном проспекте встал на полосе автобусов

В новом, 123-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: водители продолжают парковаться на газонах, разнося грязь и пыль, и как бросить машину во дворе на 2 недели, мешая соседям.


«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ННН — загадим Новосибирск пылью


Сначала внедорожник Lexus с животворящими номерами ННН. Почему бы с такими номерами не нагадить в родном городе, не поразносить пыль и грязь, не подавить траву? Да, конечно, всё это надо сделать. 



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ННН — загадим Новосибирск пылью


«"Инвалид" в квадрате припарковался сразу на два места, отмеченных специальными знаками. Нарымская, 37», — сообщают очевидцы. 



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ННН — загадим Новосибирск пылью


Месим грязь, ничего необычного. 



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ННН — загадим Новосибирск пылью


Жители дома обойдут.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ННН — загадим Новосибирск пылью


«Улица Революции, БЦ "Кобра". Места для инвалидов заняты бизнес-седанами. Только ближний черный автомобиль выехал, тут же его место занял тот светлый, что подпирал его», — ведет наблюдение читатель Игорь.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ННН — загадим Новосибирск пылью


Нет уж, с колясками тут вам делать нечего. 



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ННН — загадим Новосибирск пылью


Встать посреди перекрестка? Всегда так делаю.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ННН — загадим Новосибирск пылью


«Встал и на тротуаре, и на автобусной полосе сразу на Красном проспекте», — недовольны пешеходы.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ННН — загадим Новосибирск пылью


Хоть одним колесиком, да на тротуар. 



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ННН — загадим Новосибирск пылью


«Парковка в центре Новосибирска, улица Некрасова, 48. Чудаку места мало, надо на тротуар заехать», — пишет Оксана. 



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ННН — загадим Новосибирск пылью


«Оранжевый "Лексус" припаркован у подъезда уже вторую неделю. Сложно пройти, приходится обходить по газону, а с коляской вообще никак. Управляющая компания бездействует», — жалуется Семен.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ННН — загадим Новосибирск пылью


«Спасибо, что зеркала сложил. Напротив парковка — 125 рублей день. Очень дорого для этого владельца. Улица Державина, 20», — недоумевает читатель Андрей. 


Понравилось? Тогда почитайте историю легендарного советского троллейбуса, на котором 32 года возит новосибирцев веселая женщина-шофер.

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