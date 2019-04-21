«Я паркуюсь как чудак»: Lexus ННН — загадим Новосибирск пылью

Lexus ННН давит траву и разносит пыль, а «Инфинити» на Красном проспекте встал на полосе автобусов

В новом, 123-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: водители продолжают парковаться на газонах, разнося грязь и пыль, и как бросить машину во дворе на 2 недели, мешая соседям.











Сначала внедорожник Lexus с животворящими номерами ННН. Почему бы с такими номерами не нагадить в родном городе, не поразносить пыль и грязь, не подавить траву? Да, конечно, всё это надо сделать.













«"Инвалид" в квадрате припарковался сразу на два места, отмеченных специальными знаками. Нарымская, 37», — сообщают очевидцы.













Месим грязь, ничего необычного.













Жители дома обойдут.













«Улица Революции, БЦ "Кобра". Места для инвалидов заняты бизнес-седанами. Только ближний черный автомобиль выехал, тут же его место занял тот светлый, что подпирал его», — ведет наблюдение читатель Игорь.















Нет уж, с колясками тут вам делать нечего.













Встать посреди перекрестка? Всегда так делаю.













«Встал и на тротуаре, и на автобусной полосе сразу на Красном проспекте», — недовольны пешеходы.















Хоть одним колесиком, да на тротуар.













«Парковка в центре Новосибирска, улица Некрасова, 48. Чудаку места мало, надо на тротуар заехать», — пишет Оксана.















«Оранжевый "Лексус" припаркован у подъезда уже вторую неделю. Сложно пройти, приходится обходить по газону, а с коляской вообще никак. Управляющая компания бездействует», — жалуется Семен.













«Спасибо, что зеркала сложил. Напротив парковка — 125 рублей день. Очень дорого для этого владельца. Улица Державина, 20», — недоумевает читатель Андрей.







Понравилось? Тогда почитайте историю легендарного советского троллейбуса, на котором 32 года возит новосибирцев веселая женщина-шофер.