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«Её саму на цепь надо»: маму с дочкой на поводке сняли в метро — наказать решили автора видео

Женщину искать не будут: власти заявили, что все нормально, а психологи — что вожжи детям полезны

Женщину с ребёнком на поводке сняли на выходе из метро на станции «Студенческая» — на автора ролика написали заявление в прокуратуру 
Женщину с ребёнком на поводке сняли на выходе из метро на станции «Студенческая» — на автора ролика написали заявление в прокуратуру 

В Новосибирске разгорелся скандал вокруг видеоролика с женщиной, которая держит на поводке маленькую девочку. Что двигало мамой — непонятно: специфичная болезнь ребёнка, новые методы воспитания или безобидная игра, но в любом случае психологи креатив женщины не оценили, хотя и надзорные органы ничего противоправного не увидели. Обозреватель НГС узнал у экспертов, зачем родители покупают шлейки для детей, почему они лучше колясок и как справиться с ребёнком, которого невозможно оставить одного ни на минуту. Подробности — в материале НГС. 


Неспешная походка, безразличие на лице, полное молчание и резкий рывок поводком, на другом конце которого — девочка на вид младшего школьного возраста. Такую картину увидел автор ролика «С ребёнком на поводке», который недавно опубликовали в соцсетях. Его сняли на выходе со станции метро «Студенческая», что вызвало бурное обсуждение в комментариях: «Её саму на цепь надо», «Ребёнка воспитывать надо», «Девочка явно больна».



Несмотря на это местные надзорные органы в действиях женщины ничего противоправного не увидели, хотя раньше с подобным не сталкивались. «С видео ознакомились. Проверка по данному факту не планируется», — пояснила НГС помощник уполномоченного по правам ребёнка Надежды Болтенко Елена Погодаева.


При этом омбудсмен решила наказать автора видеоролика. «Учитывая факт широкого распространения видео с ребёнком в социальных сетях и СМИ, считаем, что некорректные формулировки в отношении неустановленного несовершеннолетнего лица, публикуемые на различных форумах, могут нанести психологический вред ребенку и стать поводом к дальнейшим уничижительным действиям по отношению к нему и его законным представителям», — заявила Елена Погодаева. 


По её словам, уполномоченный по правам ребёнка «посчитала необходимым незамедлительно обратиться в прокуратуру Новосибирской области и Роскоманздор, а также в Следственный комитет с просьбой проверить законность размещения данного видео у первоисточника распространения». 


Такой ответ детского омбудсмена устроил не всех — общественники собираются инициировать проверку действий мамы с поводком. 


«Сейчас ребёнок не понимает этого, в данный момент, но у него это останется: поводок и отсутствие телесного контакта. <...> Это свобода, ограниченная поводком. Даже собаку нельзя на таком коротком поводке водить в общественном месте, а тут ребёнок. А Болтенко комментировала, что, может быть, это альпинистское снаряжение. Я занимался альпинизмом и ни разу не видел такого снаряжения. <...> Я хочу инициировать проверку. К сожалению, в законодательстве это пробел, насилия нет, но это моральное. Сейчас какая проблема идёт: родители всё сильнее и сильнее уходят от детей. 


Только омбудсмен сможет здесь дать оценку, потому что все остальные [органы] привязаны к закону, а закон у нас не запрещает поводки», 


— объяснил корреспонденту НГС Андрей Андреев, юрист общественной организации многодетных семей и семей с детьми «Вектор».


Свою проверку проведёт омбудсмен при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, об этом стало известно сегодня, 16 апреля. «Нужно разобраться, в чём там дело, но пока не представляется возможным установить личность для того, чтобы выяснить внимательно подробности. Уполномоченный говорит о том, что будут направлены соответствующие документы, чтобы проверить, что, собственно говоря, произошло», — процитировало Анну Кузнецову РИА Новости.


«Её саму на цепь надо»: маму с дочкой на поводке сняли в метро — наказать решили автора видео


Детские шлейки для Новосибирска — не новинка. Они свободно продаются в детских магазинах. Самые дешёвые модели в детских гипермаркетах стоят всего 160 рублей. «Вожжи – первые шаги используются как страховка для ребёнка, начинающего ходить. А когда дети подрастают, они с удовольствием используют вожжи для игры в лошадки», — сообщает производитель в описании к товару. Шлейку можно подстроить под ребёнка: здесь регулируется длина плечевых лямок, пояса и самого поводка. 


«Её саму на цепь надо»: маму с дочкой на поводке сняли в метро — наказать решили автора видео


Есть модели и подороже — с более удобной ручкой для мамы. А есть и вожжи, которые выглядят как детские рюкзаки. «Вожжи для детей <...> уберегут ваше чадо от падений и ушибов. Используя детские вожжи, вы можете легонько поддерживать малыша, топающего по дорожке. Детские вожжи имеют удобное крепление ремешками, таким образом, давление приходится на грудь, равномерно распределяясь и не причиняя ребёнку боли или дискомфорта», — уверяют производители. Вожжи рекомендуют детям с 9-месячного возраста. 


Сибирячки, которые когда-то покупали шлейки и вожжи для своих детей, признались, что пользовались ими, только когда дети ещё учились ходить. «Мама увидела где-то случайно и решила купить, попробовать. Окружающие, наверно, нормально реагировали, потому что никак не комментировали, по крайней мере мне лично, — рассказала мать двоих детей Светлана В. — Мы мало пользовались, только в магазинах, потому что сидеть не хотел и за руку ему не интересно было, а так меньше падал и сам шёл. <...> 


Может, люди не так обращали внимание, потому что они были жёлтые с рисунком, а этот [на видео] прям на собачий похож. 


Та, что на тело крепилась, она была мягкая, с подкладом, можно сказать, поэтому не давило. А страха, что он потом только так ходить будет, не было, так как он дома ходил без неё. И когда стал уверенно ходить, мы её убрали».


Наталия С. тоже пользовалась вожжами, когда её ребёнок только учился ходить: «В "Рич Фэмили" увидела и купила. Пользовались недолго, дочь быстро научилась не запинаться. Поддерживают вожжи ребёнка, а это чистая одежда, ладошки и коленки без ссадин. На окружающих "фиолетово" было». 


Психологи тоже говорят о том, что поводок, вожжи или шлейку можно использовать только в том возрасте, когда ребёнок учится ходить — в 10–13 месяцев, но не позже. И это полезнее, чем прогулки в колясках.


«Есть женщины, которые просто усаживают ребёнка в коляску или санки и не дают ему вообще ходить. Можно же просто шлейкой к себе привязать, чтобы его проще было поднимать с земли — он встал и дальше пошёл, — говорит семейный психолог, педиатр, руководитель школы для родителей «Мама Лара» Лариса Свиридова. — 


А можно вообще посадить в коляску или санки и не дать ему вообще ходить зимой, пока весна не наступит. И где здесь большее насилие над ребёнком? 


Тут важен, конечно, посыл мамин: не для того, чтобы его просто водить на поводке, а для того, чтобы его поднять быстрее и поставить на ножки. Хотя женщина с коляской выглядит ничего себе так, прилично».


Лариса Свиридова добавила, что шлейка в раннем возрасте, когда ребёнок учится ходить, не вредит таким вещам, как, например, развитие инстинкта самосохранения оттого, что его держат на привязи: «В этом возрасте мать полностью несёт ответственность за своего ребёнка. И нет у него ещё способности интеллектуальной для того, чтобы развивать в себе это. Дальше, когда он стульчик потащил, второй на него поставил, забрался и дотянулся до чего-то опасного, — вот это значит, что его интеллект готов к тому, чтобы ему рассказывать об ответственности за свою безопасность. Это всё-таки чуть позже возраст, 1,5–2 года».


По словам экспертов, запрещать ребёнку активность вредно. Гиперактивность не возникает сама по себе, а вызвана определёнными факторами, и чаще всего — самими родителями. «Ребёнок просто так не взрывается. Как правило, он бежит от какой-то проблемы, а ты ему: "Стой!". У детей ещё ограниченные возможности, у них нет понятия временного интервала, ему надо здесь и немедля. А с этим надо работать. Как нам объясняют психологи: поставьте часы, я тебя выслушаю, сейчас в часиках песочек пропадает, и подойди ко мне, пожалуйста. И вот так постепенно и монотонно, а не сразу: "Иди отсюда"», — говорит Андрей Андреев. 


Его слова подтверждает Лариса Свиридова. 


«Есть такое понимание, что гиперактивность возникает у детей, которым недостаточно внимания родительского. 


У них нет ощущения безопасности, и для них эта двигательная активность — тревога, которая компенсируется в большом количестве движений. Поэтому ничего не решит поводок. <...> Родительский труд — это, конечно, один из самых сложных трудов человечества. Но девочка предшкольного возраста на поводке — конечно, очень тревожит. Мы отличаемся от всех остальных живых существ тем, что мы имеем язык, мы имеем слово. Ребёнка нужно воспитывать словом, а не поводком, он должен воспитываться любовью и словами», — заключила психолог.

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