фоторепортаж

«Где дороги?»: яма размером с джип — в центре города внедорожник погрузился в асфальт

Машины, проваливающиеся в ямы, и бесхозная улица, которую дорожники бросили на произвол судьбы

В новом, 30-м выпуске проекта «Где дороги?»: ямы, в которые проваливаются автомобили, бесполезный ремонт щебенкой и «ничейная» дорога, которую никто не собирается чинить.


«Где дороги?»: яма размером с джип — в центре города внедорожник погрузился в асфальт


Начнем с провалов автомобилей в асфальтовые ямы. «На Семьи Шамшиных провалился асфальт. Участок дороги от перекрестка с Державина до Фрунзе в ужасном состоянии», — сообщают наши читатели. 



«Где дороги?»: яма размером с джип — в центре города внедорожник погрузился в асфальт


Инспекторы оформляют дорожное происшествие. «Машина провалилась посреди дороги перед площадью Труда по Широкой», — пишет Владимир.



«Где дороги?»: яма размером с джип — в центре города внедорожник погрузился в асфальт


«Прилагаю фото улицы Ватутина от Немировича-Данченко и далее до Мира и до Советского шоссе. Вся правая полоса в трещинах и ямах — едешь, скачешь по этим трещинам. Можно было бы засыпать их крошкой и ямы заделать. Некоторые ямы имеют значительную глубину, 5–10 см», — переживает Любовь. 



«Где дороги?»: яма размером с джип — в центре города внедорожник погрузился в асфальт


«В саду № 32 — ремонт, в связи с чем открыт всего один вход в сад, куда невозможно проехать по разбитой дороге», — возмущены родители. 



«Где дороги?»: яма размером с джип — в центре города внедорожник погрузился в асфальт


Яма в форме сердечка на Пархоменко — это так мило. 



«Где дороги?»: яма размером с джип — в центре города внедорожник погрузился в асфальт


«Напротив дома улица Родники, 1 яма постоянно, её засыпают щебенкой, которая почти сразу выбивается. Почему нельзя нормально сделать?! Вдоль дороги всегда стоят машины, и объехать эту яму не представляется возможным», — вопрошает читательница Светлана.



«Где дороги?»: яма размером с джип — в центре города внедорожник погрузился в асфальт


В самом центре города ситуация не лучше.



«Где дороги?»: яма размером с джип — в центре города внедорожник погрузился в асфальт


«Так выглядит единственная дорога к дому по адресу Сибиряков-Гвардейцев, 44/7 и детской стоматологической поликлинике № 3. И весной, и летом, и осенью. Глубокая лужа не высыхает никогда. Ямы, залитые водой, глубокие!» — рассказывают местные жители.



«Где дороги?»: яма размером с джип — в центре города внедорожник погрузился в асфальт


«Это Советский район, левый берег, ОбьГЭС. Там 30 метров "ничьей" земли — ни город, ни область ее не хотят асфальтировать. В прошлом году город после жалоб автомобилистов подновил кусок улицы Софийской — ближе к конечной 45-го автобуса. Наверное, метров триста закатали. И область с другой стороны продолжение этой же дороги заасфальтировала. А между этими подремонтированными остался участок — тридцать метров, — который ни область, ни город ремонтировать не стали», — рассказывает читатель Дмитрий.


Понравилось? Тогда почитайте историю легендарного советского троллейбуса, на котором 32 года возит новосибирцев веселая женщина-шофер.

Прочтений: 1412

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (30)30
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено