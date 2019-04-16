«Где дороги?»: яма размером с джип — в центре города внедорожник погрузился в асфальт

Машины, проваливающиеся в ямы, и бесхозная улица, которую дорожники бросили на произвол судьбы

В новом, 30-м выпуске проекта «Где дороги?»: ямы, в которые проваливаются автомобили, бесполезный ремонт щебенкой и «ничейная» дорога, которую никто не собирается чинить.











Начнем с провалов автомобилей в асфальтовые ямы. «На Семьи Шамшиных провалился асфальт. Участок дороги от перекрестка с Державина до Фрунзе в ужасном состоянии», — сообщают наши читатели.













Инспекторы оформляют дорожное происшествие. «Машина провалилась посреди дороги перед площадью Труда по Широкой», — пишет Владимир.













«Прилагаю фото улицы Ватутина от Немировича-Данченко и далее до Мира и до Советского шоссе. Вся правая полоса в трещинах и ямах — едешь, скачешь по этим трещинам. Можно было бы засыпать их крошкой и ямы заделать. Некоторые ямы имеют значительную глубину, 5–10 см», — переживает Любовь.















«В саду № 32 — ремонт, в связи с чем открыт всего один вход в сад, куда невозможно проехать по разбитой дороге», — возмущены родители.















Яма в форме сердечка на Пархоменко — это так мило.













«Напротив дома улица Родники, 1 яма постоянно, её засыпают щебенкой, которая почти сразу выбивается. Почему нельзя нормально сделать?! Вдоль дороги всегда стоят машины, и объехать эту яму не представляется возможным», — вопрошает читательница Светлана.















В самом центре города ситуация не лучше.













«Так выглядит единственная дорога к дому по адресу Сибиряков-Гвардейцев, 44/7 и детской стоматологической поликлинике № 3 . И весной, и летом, и осенью. Глубокая лужа не высыхает никогда. Ямы, залитые водой, глубокие!» — рассказывают местные жители.













«Это Советский район, левый берег, ОбьГЭС. Там 30 метров "ничьей" земли — ни город, ни область ее не хотят асфальтировать. В прошлом году город после жалоб автомобилистов подновил кусок улицы Софийской — ближе к конечной 45-го автобуса. Наверное, метров триста закатали. И область с другой стороны продолжение этой же дороги заасфальтировала. А между этими подремонтированными остался участок — тридцать метров, — который ни область, ни город ремонтировать не стали», — рассказывает читатель Дмитрий.





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