Маленький, но гордый бизнес: Янина в Зазеркалье

Так выглядят украшения Frame of glare, сделанные в единственном экземпляре





Янина Болдырева по образованию художник — 10 лет работала декоратором, но мечтала делать что-то независимое от заказчика. И в какой-то момент она вместе с мужем сделала свою первую партию украшений с зеркалами, в которых заключены её работы — рисунки и фотографии. Необычные аксессуары больше всего пользуются популярностью у иностранцев, которые заказывают их через Instagram. Журналист НГС.БИЗНЕС узнала у девушки, как она создаёт такие необычные украшения, почему её привлекает эта работа, несмотря на сложности в технологическом процессе, и какой символизм она видит в своих коллекциях.







Янина Болдырева создала свой бренд необычных украшений Frame of glare, в которых сочетаются травленое зеркало, деревянные формы и авторская фотография и графика. На первый взгляд сложно определить, где находится рисунок — на зеркале или за ним.







Янина Болдырева





Сейчас её украшения заказывают клиенты из США и других стран, в России — жители Москвы и Санкт-Петербурга, а в Новосибирске, как говорит Янина, в основном пока только её друзья и знакомые. Но девушку такая ситуация не расстраивает, потому что ценители есть и не важно, где они находятся. Средняя цена ее украшений — 2500 рублей.







Янина Болдырева всегда занималась чем-то творческим — 10 лет работала декоратором. «Мне долгое время казалось, что это временная работа. Потом я поняла, что уже достаточно долго занимаюсь этим. Это работа на заказ: я расписывала стены, дерево, делала какие-то предметы дизайна. Многие считают, что это интересная работа, но мне хотелось, чтобы меня не приглашали под задачу, а у меня был свой проект и люди его покупали», — рассказывает девушка.





Как правило, деревянная основа сделана из дуба или ясеня





В какой-то момент она сделала несколько заказов по старению зеркала — ей всё понравилось: и как это выглядит, и сама технология, хотя она достаточно токсична.







«Нужно кислотами всё старить, растворителями снимать защитную краску с зеркала. В промышленных масштабах делать это достаточно сложно, но какие-то небольшие вещи в принципе реально. Я подумала, что можно так делать украшения», — поясняет Болдырева.







Сначала Янина хотела совместить зеркало с принтом с металлом, но с формой было бы очень сложно работать, поэтому они с мужем, который тоже занимается творчеством, выбрали дерево. Пробную партию создали в 2015 году.











«Намучались с ней, но нам всё это очень понравилось. Её раскупили очень быстро. Потом у меня были другие проекты, работа, у нас были переезды, а тут наконец всё совпало. Мы переехали, у меня закончились коммерческие проекты, и я поняла, что если сейчас не начну это делать, то уже никогда. В ноябре–декабре 2018 года мы сделали очередную партию», — вспоминает мастер.







Технологию они придумали самостоятельно, и получилось смешанное производство: сначала пара заготавливает дерево на одном производстве, потом привозит его к себе в мастерскую и обрабатывает фрезером, чтобы сделать полуфабрикат. На другом производстве они режут стёкла, на ещё одном — заказывают фурнитуру из стали и печатают принты в типографии. А потом уже занимаются совмещением.







В процессе создания украшений, помимо художницы и её мужа, задействованы три производства и типография





«Я протравливаю зеркало, приклеиваю плёнку с принтом с обратной стороны и потом уже вставляю в деревянную оправу с крепежом. Далее шлифовка, покраска. Собственно, и вся технология. Творческая работа — придумывание этих композиций, как всё будет смотреться. А потом покрываю поталью, чтобы всё блестело», — поясняет художница.







Янина говорит, что люди зачастую не понимают, с какой стороны нанесён принт: многие спрашивают, стирается ли он с зеркала.







«Нет, он внутри. Смотрите видео. Но если ты этого ни разу не видел, то сложно понять. Если ты не видел конкретно это классические ювелирное изделие с камнями вживую, ты можешь представить себе кучу других, которые ты уже видел. Понятно, как камень играет, как закреплен, какой размер, а тут вообще ничего не понятно. Приходится ещё ликбезом заниматься», — объясняет создательница бренда.







Чтобы сделать первые пробные образцы, пара потратила несколько месяцев





Муж помогает Янине Болдыревой с технической работой — с обработкой дерева, вставлением фурнитуры, когда нужна мужская сила, находит производства и ведёт переговоры.







«Муж — художник по жизни, скорее, на все руки мастер. С точки зрения производства он помогал находить каждый раз всё. Мужчинам проще договориться: там в основном работают такие товарищи — не скажу, что сексисты, но они пренебрежительно относятся к такому рукоделию. У них другие совершенно масштабы, заказы. Мы приходим со своими несколькими тысячами рублей, а они такие: "Что?! Даже машину включать не будем за такие деньги!". Чтобы произвести какое-то впечатление, у меня муж ходит на эти встречи», — смеётся девушка.







Её муж переживает, что кто-то украдёт эту технологию.







В дальнейшем Янина хотела бы большую часть работы отдавать на аутсорсинг, но пока они делят обязанности по сборке украшений с мужем





«Я ему говорю: "Юра, ты помнишь, как мы отрабатывали эту технологию?!". С одной стороны, просто рассказать и обучиться самому. По отдельности каждый пункт вроде бы реален (состарить зеркало, найти производство), но когда всё вместе, то ты понимаешь, зачем это, если уже есть такой проект. Гораздо легче делать что-то менее эксклюзивное, имеющее массовый спрос, во что не нужно таких усилий вкладывать. Чтобы всё это кому-то перенять, в общем, нужно быть каким-то маниакальным человеком», — уверена Болдырева.







Вложения в бизнес нужны были только для покупки мелкого оборудования — для обработки дерева и стекла





Янина показывает свою художественную фотографию, которая использовалась в качестве принта для украшений









Художница говорит, что ей удобно использовать свои же фотографии, когда она понимает, что они подойдут для украшений, которые купят люди.







«Совсем какой-то артхаус я не выставляю. И сама думаю, что бы я носила. У меня были варианты рисовать тушью, чернилами по стеклу, но на самом деле это выглядит хуже, такой тонкости не получается. Поэтому я рисую на компьютере или на бумаге, а потом сканирую и обрабатываю на компьютере. Или использую свои фотографии. Мне нравится всё, что у меня со снегом связано», — рассказывает Янина Болдырева.







У художницы получилось уже несколько серий работ: связанная со снегам и одинокими людьми в нём называется «Дорога домой», с частями тела — «Язык тела».







Янина относится к этим аксессуарам как к арт-вещам и считает, что вряд ли кто-то захочет украсть их трудоёмкую технологию





«Рисунки для морской серии делала специально. Ракушки, много чаечек. Чаечек народ любит. Муж сказал, что я прогнулась и сделала коммерцию. Ну, не знаю. Мне кажется, что для людей это и так артхаус. Делать такое, что пойму только я, совсем нецелесообразно. Мне нравятся чайки. Если это совпадает со вкусами большинства, то почему нет. Я, наоборот, рада, что хоть где-то могу в мейнстрим попасть. Это не в тягость», — замечает автор проекта.





Янина отмечает, что популярностью пользуются украшения с глазами из серии «Язык тела»







В ближайшее время Янина хочет сделать новые серии: с архивными фотографиями зданий и людей, архитектурную, и с детьми и с зеркальными зверями — проводниками леса, духами. «Я вообще не мистик, но в творчестве мне нравятся такие темы», — замечает сибирячка.







А потом Янина Болдырева мечтает перейти на большие формы — элементы мебели и предметы интерьера, такие как стол, панно, дверцы для шкафа. Художница подчёркивает, что в её проекте ей нравится зеркало как символ, метафора.







В дальнейшем Янина мечтает перейти к продаже крупных форм — предметов интерьера





«Мне нравится игра с образами, отражающей поверхностью. С одной стороны, это отражение внешнего мира, с другой стороны — иллюзия, потому что не совсем внешний мир, а то, что в него попадает, какие-то фрагменты. Когда сквозь эту реальность, которую отражает зеркало, что-то проступает, это уже какое-то зазеркалье или другая реальность, которая таится за любой реальностью. Метафизика в принципе и искусства. Внешне мы одни, а внутри что-то ещё», — заключает Янина.

