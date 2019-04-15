«Умею показать эффектно»: новосибирец снимает крутые портреты рабочих (звездам Instagram на зависть)

Фотограф уверен, что они интереснее офисных работников и идеальных моделей — и лезет за ними в шахту

Новосибирец Роман Шаленкин уже больше 10 лет занимается съёмкой на предприятиях — фотографирует не только процесс производства, но и делает глубокие портреты рабочих





Снимки 31-летнего новосибирского фотографа Романа Шаленкина радикально отличаются от привычных кадров в «Инстаграме» — он фотографирует настоящих рабочих людей: шахтёров, геологов, сварщиков, слесарей. В этих кадрах есть магия — их хочется подолгу рассматривать, а не пролистать за 5 секунд, как всю остальную ленту. Шаленкин не только делает портреты, он ещё и беседует с героями снимков и публикует их истории жизни и монологи. Фотограф рассказал корреспонденту НГС, почему он всё время спускается под землю и как ему удаётся разговорить суровых шахтёров, а также поделился лучшими снимками.







Роман Шаленкин родился в Новосибирске, но ещё ребёнком уехал на Дальний Восток — жил в Хабаровске и часто бывал во Владивостоке. Потом он вернулся в родной город — здесь же и отучился на факультете мировой экономики в СГУПС. Как рассказывает Шаленкин, его всю жизнь тянуло к творчеству — как и к экстремальному спорту. Он и рисовал, занимался танцами, играл на гитаре, и катался на сноуборде и скейтборде, а какое-то время даже был рэпером и сочинял тексты. Фотографией же он увлёкся случайно — ещё на первых курсах университета.







Фотографировать он начал случайно — а в итоге это стало делом жизни





«Дома валялась простенькая зеркалка, и я её взял, чтобы сфотографировать ребят на скейтбордах, — и закрутилось-завертелось. Конечно, в то время учиться [фотографии] было негде. Сам искал литературу, прокачивал свою насмотренность, пробовал себя в разных жанрах. Что-то начало получаться. Моё увлечение заметил главный редактор "Издательства PVN" и попросил меня провести фотосъёмку на каком-то производстве», — вспоминает фотограф.







Он уже и не помнит, что это был за цех, но признаёт — именно с того момента его мировосприятие изменилось.







Виктор Васильевич, 55 лет, сварщик (Магнитогорск):

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«Если бы не моя семья, я бы не стал тем человеком, который сейчас перед вами. Я люблю свою жизнь и ни о чем не жалею.

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Все во мне менялось постепенно. Сначала жена. Она меня ждала из армии. Потом я приехал в отпуск. Женился. Пошел на сверхсрочное и забрал жену с собой. Надо сказать, я тогда в Германии служил. Там родились наши дети. Это был 1981–1986 год. Железный занавес. Для жены Германия показалась небо и земля по сравнению с Россией. Какая там красота, какая там чистота! Но я патриот. Меня тянуло домой.

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Я даже объяснить это не могу. Вот возвращаюсь из отпуска. И чем ближе к дому, тем сильнее сердце колотится. И вот это чувство объяснить, наверное, нельзя. Так же к родине. Постоянно по родине скучал, хотя, надо сказать, там и служить было хорошо, и жить было хорошо.

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Самое неприятное в работе сварщика то, что быстрее зрение садится и лёгкие заболевают.

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Больше всего портят человека деньги, вседозволенность, безнаказанность. А самое страшное, что с ним может случиться, по моему мнению, — это когда человек теряет самого себя.

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Испытываю отвращение к чванству, самовлюбленности. Когда люди сильно горделивые.

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По моему мнению, человек должен стремиться к честности, независтливости, бескорыстию, самоотверженности. Ну и как патриот я считаю, что любить родину. Россия, конечно, не в самом лучшем сейчас состоянии, но и не в плачевном. Главное — не допустить революции»







По словам фотографа, самое трудное в его работе — это добиться доверия от героев съёмки, ведь шахтёры не привыкли, что их фотографируют





«Я был впечатлён атмосферой цехов, сложностью и эффектностью некоторых процессов, происходящих на производстве. Но самым главным открытием для меня стали люди. Люди, работающие на промышленных предприятиях.







Я хоть и не был совсем бездельником, но всё же крутился в центральной новосибирской тусовочке: катался на скейте, слушал хип-хоп, мечтал приобрести спортивный автомобиль и всё такое. Но тут моя картина мира начала расширяться. Я всё чаще стал покидать большой город и уезжать на предприятия в небольшие моногорода, посёлки, спускаться в шахты, жить в казармах где-нибудь в Заполярье, набитых плотно мужиками со всей страны.







Алёна, 28 лет, бригадир основного производства на углеобогатительной фабрике (Междуреченск):

«Меня все спрашивают: "Почему ты здесь работаешь? Ведь темно, сыро, грязно". Не знаю, что ответить. Это надо призвание иметь. Кому-то дано быть продавцом. Они как от Бога, хоть что тебе продадут. А есть призвание быть обогатителем. Мне интересно здесь работать. Это мое. Я себя не представляю никем больше.

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Мы не всегда перепачканные ходим, но часто. Да, бывает, иногда надоедает, когда грязный ходишь всю смену. Но это же работа. После смены помоешься под тёплым душем. Придёшь домой и успокаиваешься.

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Завистливые люди — несчастливые. Мне кажется, с завистью жить тяжело.

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Мы, люди, разучились друг друга любить. Перестали уважать друг друга. Если бы мы немного по-другому начали относиться друг к другу, то мир вокруг нас стал бы лучше.

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У меня нет точного определения любви. Много чего туда входит. Любовь — это уважение, дружба, взаимопонимание, поддержка… Я не могу сказать что такое любовь. Это набор из многих составляющих»







Я уезжал в командировки и каждый раз возвращался немного другим. После недели общения, например с матёрыми шахтерами, которые уже по 30 лет ходят в шахту, возвращаясь в Новосибирск и вливаясь в какую-нибудь тусовку в клуб, где громыхает 50 Cent, ярко чувствуешь диссонанс. Мои ценности начали сильно меняться», — говорит Роман.







Сейчас Шаленкин уже говорит с шахтёрами на одном языке — знает терминологию и особенности их работы





По словам собеседника НГС, сейчас он постоянно в разъездах. Работа заносит его в необычные места — например, в прошлом году он побывал на нефтедобывающей станции Приразломной в Баренцевом море, а всю весну провёл в Арктике — сейчас тоже планируется подобная командировка.







Борис Грушевский, горно-технический инспектор (Кузбасс):



«Когда живешь в небольшом шахтёрском городе, выбор карьеры невелик. Тем более если семья — профессиональная династия.



Ненавижу тунеядство и лень.



Без азарта в любой работе скучно, а у меня всегда было стремление стать лучше. После практики остался работать на шахте, сначала горнорабочим, через три года — горным мастером.



Сам придерживаюсь такого принципа: хорошо поработал, хорошо отдыхаешь. Для меня лучший отдых — это собрать рюкзак, семью с друзьями взять, и на сплав. Горный Алтай, Горная Шория... Я с детства занимаюсь этим, есть свой катамаран.



Походы в горы — это теперь у нас семейная традиция, ребятишек приучаем. Жена — учитель математики. Она расчеты ведет, пока я слежу за безопасностью и на работе, и дома, и на отдыхе.



Дочери уже привыкли в палатках ночевать: одной восемь, другой двенадцать лет. Не представляю себя без них, семья — это единое целое.



Для инспектора главное — не закрывать глаза ни на какие нарушения, быть бдительным и спрашивать с подчиненных. У нас народ такой: чем жестче спрашиваешь, тем оно лучше. Бывает, и рявкнуть могу»







«Я побывал почти везде, и меня не пугает сложность производства. Умею показать эффектно то, что выглядит не очень-то симпатично.







Я научился входить в контакт с людьми труда. Обычно мужики стесняются камер и немного не доверяют начальству и всякого рода репортёрам. Поначалу это было очень сложно, да и по сей день это один из самых сложных нюансов в промышленной фотосъёмке.







Евгений Морозов, машинист горных выемочных машин (комбайнер), стаж в угольной промышленности — 25 лет (Кузбасс):



«Было совсем непросто. Но мне повезло. Наставники были отличные. Заботились обо мне, помогали. Кто не помер из них, дай им Бог здоровья!



Страшно было, когда мне, молодому пацану, сказали: "Бери пульт и иди, управляй комбайном". Такая махина — и ты 18-летний...



Шахтёр — он как подводник или космонавт. В подводной лодке тоже пространство замкнутое. А в космосе, наверное, так же темно.



Никогда не гнался за материальными благами. Не фанат западных ценностей.



Всё у нас есть для хорошей жизни. Были бы люди добрее, да войны чтобы не было, большего и не пожелаешь.



Не выношу, когда слабого обижают. Даже если это плохой человек. Добрым себя называть не буду, но бомжа детям на улице обижать никогда не позволю. Попросит, так и копейку дам. Пусть он пьёт, бродяжничает, это его дело и Бог ему судья.



Интернет всё-таки больше зло, чем благо. Убрать бы из него всю гадость и грязь!



Молодость — она во многом и глупость. Самый нормальный возраст — зрелый. К 40–45 годам приходят осмысление и понимание жизни.



Бояться надо не смерти, а того, чтобы люди о тебе после плохо не говорили. Того, что не останется от тебя ничего доброго»







Например, шахтёры. Если я иду в шахту, то первым делом я должен показать, что я не инородный элемент, залетевший в шахту по приказу начальства и что я могу как-то навредить человеку. Со мной безопасно. Я свой. В шахте я всегда использую их терминологию: борт, лава, кровля, отжим, квершлаг, кп21, сбойка и так далее.







Могу добавить в свою речь шуток и матерка. Иногда и про начальство. Обычно мужикам сразу становится понятно, что со мной не придётся мучиться. Что я не в белых носках в шахту пришел, а по-человечески намотал портянки и не сотру ноги в первый же час работы», — объясняет Роман Шаленкин.







Съёмки заказывают большие предприятия: «Газпром нефть», «Лукойл», ЕВРАЗ, СУЭК и другие





Фотограф больше сотни раз спускался в шахты — это уже неплохой подземный стаж. Первый спуск он, конечно, помнит до сих пор — было очень страшно, темно, грязно и сыро, и всё вокруг громыхало. Сейчас он уже спокойно спускается в шахту, хотя это по-прежнему всегда тяжело физически: много ходьбы вверх и вниз, да ещё и оборудование тяжёлое.







«Эта прекрасная девушка работает геологом (или маркшейдером) на Солнцевском разрезе, остров Сахалин. Сама родом из Владивостока. Всем довольна, работа нравится. Уже есть жених», — рассказывает фотограф

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«Последнее время я записываю разговоры со своими героями, чтобы мой зритель смог чуть больше узнать о человеке, которого я сфотографировал. Что он думает, о чём переживает, какие у него ценности. Высшей своей целью я ставлю идею объединения людей, чтобы зритель увидел тесную связь между всеми нами.







Я действительно хочу, чтобы как можно больше людей смогли заглянуть в мир людей, которые стоят за нашими привычными благами, такими как свет, тепло и прочее. Ведь не будь того шахтера, который пашет под землей от звонка до звонка, то и не было бы тех же айфонов. Уголь ведь — основа всей тяжёлой промышленности»,





— считает он.







Андрей Мукин, проходчик, стаж 27 лет:



«Троечник — главный вредитель. Я это детям постоянно говорю: видишь, столб криво стоит? Это на тройку работа так выглядит. Такая махина упадет, что получится? Электричества нет, еще и убьет кого, не дай Бог. Учиться на тройки нельзя, равно как и работать. Такая работа знаешь, как называется? Правильно, халтура!»







На вопрос, какие у него любимые фотомодели, Роман отвечает: это люди самых разных профессий — шахтёры, металлурги, хирурги, геологи, спасатели и так далее.







«Большую часть своего лета я провел в Кемеровской области, снимая шахтёрский труд. Вообще за последние годы я посвятил особенно много времени добыче угля. Все потому, что мой мир перевернулся после первого похода в шахту. Представление о тяжелом мужском труде поменялось в корне. И честно говоря, мне стало стыдно за те минуты слабости, когда я ныл о своих сложностях и неудачах», — пишет автор снимков





«Конечно, мне менее интересны люди, работающие в офисе. Не скажу, что снимать лав-стори или свадьбы проще. Я, конечно, когда начинал снимать, брался за всё. Но мне это не по душе», — заключает фотограф.







НГС часто рассказывает о необычных и цепляющих фотопроектах новосибирцев. Ранее мы рассказали о Валерии Кламме, который ездит по Новосибирской области и снимает врачей в глубинке, а ещё показывает настоящую жизнь в отдалённых деревнях.







Вера Сальницкая снимает портреты физиков-ядерщиков рядом с коллайдерами и станциями синхротронного излучения, а также привозит невероятные кадры из путешествий по Алтаю. А Александр Иванец даже сделал костюм космонавта — он находит живописные места в Сибири и фотографирует моделей в скафандре на фоне космических пейзажей — его работы известны далеко за пределами Новосибирска.

