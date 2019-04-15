Самая дешёвая иномарка с автоматом: эта «японка» ловко лазит по горам и не буксует

Седан Datsun on-DO сегодня можно назвать самой дешевой иномаркой с автоматом на отечественном рынке — цена машины от 562 тысяч рублей. Узбекский Ravon R2 (копия Chevrolet Spark) сейчас временно не продается из-за проблем с производством, а китайские машины стоят особняком — многие люди пока не считают «китайцев» за полноценные иномарки. Наш же Datsun on-DO — это не просто иномарка, но формально еще и «японка» (марка Datsun входит в концерн Nissan). Правда, сделана машина на основе «Лады Гранты» и использует некоторые ее агрегаты. О достоинствах и проблемах русской «японки» — в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.



Начнем с основных параметров седана на инфографике (автомобиль предоставлен официальным дилером «Эксперт НСК»):

Неказистый кузов, который достался «Датсану» от «Гранты», конечно, попытались причесать и облагородить. Массивная радиаторная решетка с хромом придает авто немного солидности, фары выглядят вполне современно, ребра на капоте добавляют визуальной ширины.



Сзади симпатичные фонари, хромированный декор и рельефный бампер.



Боковина — не самое сильное место в дизайне седана. Полная схожесть с «Грантой», низкая подоконная линия, «мультяшные» пропорции. Ну хотя бы неплохо смотрятся литые колесные диски.



Интерьер не блещет изысками, пластик везде простенький и жесткий. Общую черноту немного освежают серебристые вставки на руле, дверях, в обрамлении средней консоли.



Даже в максимальной комплектации руль не будет кожаным, но не стоит забывать, что это супербюджетный В-сегмент. А вот кнопки управления на баранке не помешали бы. Ведь поставили же здесь сенсорную мультимедийную систему.



Экран мультимедиа невелик, цвета блекловаты, но работает всё вполне шустро. Есть даже навигация, которая не тормозит так страшно, как бывает на иных машинах.



4 динамика выдают сносный звук с небольшим запасом по басам, можно отрегулировать 3 частотных диапазона. В общем, для радио в фоновом режиме пойдет.



В оформлении приборки не пожалели краски-серебрянки. Шкалы простые и хорошо читаются, удобен и монохромный дисплей бортового компьютера.



Сиденья имеют намек на боковую поддержку, но к посадке нужно привыкать. Не хватает регулировки руля по вылету, к баранке надо буквально тянуться.



Огромные крутушки климата выглядят как обычный ручной блок, но там, оказывается, есть автоматический режим климат-контроля. И в такой, казалось бы, простой машине имеется действительно нужная вещь — электрообогрев лобового стекла.



Автомобиль довольно узок — люди на передних сиденьях плечами, конечно, не касаются, но места впритык.



Сзади благодаря высокой крыше есть пространство над головой с кулак. Ступни тоже можно поместить под передние сиденья, но колени упрутся в спинки. Центрального подлокотника, подогревов, обдувов нет.



Зато огромен багажник — 530 литров. Он глубокий, длинный, прекрасно влезут 4 сменных колеса. Крышка багажника открывается ключом либо электрической кнопкой из салона.



Под капотом нашего седана вазовский 87-сильный двигатель объемом 1,6 литра, именно такой устанавливается в варианте с гидромеханическим 4-ступенчатым японским автоматом Jatco. Версии с механической коробкой имеют мощность в 106 сил, и, конечно, они более подвижны.



Да, разгон на автомате до сотни занимает целых 14,4 секунды, но эта нерасторопность компенсируется хорошо настроенной связкой мотора с коробкой и отзывчивой педалью газа.



Плавные нажатия акселератора вызывают адекватный линейный отклик двигателя во всем диапазоне хода педали. Резкое нажатие распознается как команда к более энергичному ускорению и автомат без промедлений переключается вниз.



На скорости до 80 км/ч коробка Jatco может переключаться вниз до второй передачи, что позволит вам иметь хороший запас тяги при обгоне, например. Когда усилие на акселераторе ослабевает, автомат быстро переключается вверх, не злоупотребляя высокими оборотами двигателя.



Электроусилитель рулевого управления здесь настроен так, что на парковке баранка крутится буквально одним мизинцем, что, конечно, удобно при маневрах. На шоссе усилие существенно нарастает, однако в околонулевой зоне не пропадает пустота, которая мешает лучше чувствовать курс машины и заставляет совершать подруливающие движения.



В автомобиле улучшали шумоизоляцию и неплохо справились с моторным отсеком — двигатель не ревет и не досаждает. Нет особых проблем и с колесным гулом, однако после 100 км/ч общие суммарные шумы в салоне уже становятся некомфортными.



Datsun on-DO со своим 17,4-сантиметровым клиренсом и короткой базой весьма проворен на бездорожье.



Он ловко проходит сложные перегибы, взбирается по склонам…



… не задевает днищем там, где спасуют более длинные или низкие автомобили.



В общем, внедорожные возможности автомобиля ограничены его передним приводом и отсутствием каких-либо блокировок или их имитаций.



Из электронных помощников в нашей версии есть только система стабилизации. Она довольно быстро осаживает автомобиль в самом начале заноса и сильно душит двигатель. С отключенной системой Datsun обретает легкость, но демонстрирует приличные забросы кормы при маневрах.



Пересеченная местность позволяет убедиться в том, что Datsun может проходить такой рельеф на высокой скорости, а энергоемкость его подвески не вызывает вопросов.



Однако в целом машина жестковата, и асфальтовые дыры это наглядно подтверждают. Подвеска с ударным шумом падает в ямы, грубо обрабатывая рельеф. Мелкие неровности машина проходит лучше, но все равно пропускает в салон толчки и тряску.



Минимальная цена на Datsun on-DO с механической КП составляет 480 000 рублей. Но раз уж мы заговорили о самой дешевой иномарке с автоматом, остановимся на таких версиях подробней.



Самая простая комплектация Trust I с автоматической КП обойдется в 562 000 рублей — там будут электростеклоподъемники, подогрев сидений, обогрев электрозеркал, две подушки безопасности. За такие деньги не купить даже базовый Hyundai Solaris на механике (от 739 000 рублей) или пустой Škoda Rapid (от 646 000 рублей).



Если выбрать максимальную комплектацию Datsun on-DO, то мы получим мультимедийную систему с навигацией, систему стабилизации, 4 подушки безопасности, климат-контроль, круиз, парктроник, датчики дождя/света. Цена при этом составит 657 000 рублей, что тоже дешевле самых голых «корейцев» или «чехов».

