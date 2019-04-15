ПДД для бывалых: пять популярных сценариев лишения прав за обгон

Нет более рискованного маневра, чем обгон. Неудачные попытки наказываются в лучшем случае крупным штрафом, в худшем — тяжелыми ДТП

Знак 3.20 «Обгон запрещен» и сплошную осевую разметку опытные водители воспринимают почти бессознательно. Но есть немало ситуаций, когда обгон запрещён менее явно, а наказание то же — крупный штраф или лишение прав. В проекте «ПДД для бывалых» мы вспоминаем нюансы, о которых опытные водители порой забывают, и многие из них имеют отношение именно к обгону.







Мелкие-мелкие перекрестки







На перекрёстках обгон запрещён, если они регулируемые или вы едете по дороге, которая не является главной. На загородных трассах же чаще встречается другой вариант: пересечение магистрали со второстепенными дорогами, иногда малозначимыми.





На таких перекрёстках обгон не запрещён «по умолчанию», но очень часто они обрамлены отрезками сплошной линии длиной по 40 метров в каждую сторону (ГОСТ Р 52289-2004). Это означает, что обгон запрещён на всем протяжении этой сплошной, включая и сам перекрёсток.







Обратите внимание, что о приближении к перекрёстку предупреждает знак, а само пересечение имеет сплошные линии до и после. Обгонять на таких перекрёстках нельзя даже по главной. Видео pachaulla/YouTube



С большого расстояния эти отрезы сплошной могут быть плохо заметны, особенно если разметка старая. Поэтому невредно ориентироваться на знаки 2.3.1 — 2.3.7, которые предупреждают о приближении к таким пересечениям и ставятся за 150 — 300 метров до перекрёстка (за городом). Это означает, что с учетом 40 метров сплошной у вас остается 110 — 260 метров на обгон: такой дистанции достаточно, чтобы опередить тихоход, но для полноценного обгона машины, которая едет, скажем, 80 — 90 км/час, может не хватить.







При появлении знака «Пересечение со второстепенной дорогой» от обгона, как правило, нужно воздержаться.







Двойной обгон — авария







Был советский плакат с таким лозунгом, на котором изображался нелепый «двухслойный» обгон.





Посыл этого плаката понятен и споров не вызывает. Кстати, маневр синей «Волги» нынешние ПДД считают опережением

Но в современных правилах есть пункт 11.2, который сформулирован с известной долей неконкретности. Читаем: водителю запрещается обгон, если транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд препятствия.







Если речь о том транспортном средстве, которое мы собираемся обгонять, вопросов нет: обгонять в два «этажа» опасно. Опасно и обгонять «паровозиком», то есть вплотную друг за другом. Но иногда этот пункт трактуют в широком ключе, подразумевая, что любой обгон попутной машины впереди запрещает обгонять и нам.





На ваш взгляд, стоило ли привлекать автора этого видео к суду за нарушение правил обгона? Пишите в комментариях

Автор этого ролика попался за нарушение пункта 11.2 ПДД, хотя его маневр не был столь уж рискованным: машина впереди не перекрывала обзор. Тем не менее инспекторы оформили нарушение, а суд признал водителя виновным и на первый раз ограничился штрафом 5000 рублей. Альтернативное наказание по части 4 статьи 12.15 КоАП — лишение прав на 4 — 6 месяцев. За повторное нарушение — на год.







Когда обгон запрещён неявно







С 2014 года обгон запрещён на пешеходных переходах вне зависимости от того, есть ли на них сплошная разметка. Обгон, кстати, предполагает выезд на встречную полосу, тогда как аналогичные маневры в пределах своей половины дороги называются опережениями. Опережать на пешеходных переходах можно, но с важной оговоркой: если машины в соседних полосах сбрасывают скорость, должны тормозить и мы. Иначе может произойти вот что...

Смертельное ДТП случилось из-за нежелания дамы на KIA притормозить, когда машина в соседней полосе замедлилась





Обгон запрещён на мостах, эстакадах, путепроводах и под ними, а также в тоннелях. Причём мосты в России могут иметь неявный вид, например, если дорога пересекает мелкий водоем — внимательнее смотрите на обозначения рек и тому подобного.







Не противоречит здравому смыслу и запрет обгона на железнодорожных путях и за 100 метров до них. На трассах предупреждающие знаки «Железнодорожный переезд» могут стоять за 300 метров до путей, но даже 200 метров для полноценного обгона вряд ли достаточно, так что при появлении таких знаков обгон лучше отложить.







Наконец, обгон по умолчанию запрещен в конце подъемов, на опасных поворотах и других участках с ограниченной видимостью. Могут ли наказать за подобный маневр в отсутствие других ограничений? Теоретически могут, но главное не в этом: такой обгон опасен, и вменяемый водитель воздержится от него вне зависимости от запретов.





Тяжёлое ДТП спровоцировал нелепый обгон в слепой зоне: водитель, судя по всему, слишком рьяно увернулся от встречного автомобиля, зацепил обочину и ушёл в занос. Видео Sergey Chay/YouTube





Обгон на широких дорогах







Выезд на полосу встречного движения запрещён в безусловной манере на дорогах с четырьмя и более полосами. При видимой разметке запутаться нельзя: встречная сторона дороги отделена двойной сплошной линией. В её разрывах можно поворачивать налево и разворачиваться, если нет иных ограничений.







А если разметка невидима? Тогда водитель должен ориентироваться на ширину проезжей части и помнить, что четырехполосные магистрали имеют ширину порядка 15 метров. То есть позволяют легко опережать автомобили в правых рядах без выезда на встречку. Если же дорога плотно забита, а в каждом направлении бок о бок входит 3 — 4 автомобиля и более, выезжать на встречную полосу рискованно вне зависимости от того, видно ли разметку.







Хитрогнутый поворот и объезд препятствий







В КоАП есть пара статей, которые наказывают за нелегальную езду по встречной полосе, но не так жестко, как за обгон. Так, часть 2 статьи 12.16 КоАП штрафует на 1000 — 1500 рублей за поворот или разворот в местах, где это запрещено знаками и разметкой. Пункт применяется, например, при повороте во двор через сплошную осевую. Но есть исключение: если водитель хотя бы кратковременно двигался прямолинейно «против шерсти», пусть даже под определенным углом, ему грозит более серьезная статья 12.15 КоАП (части 4 и 5).





Водители порой представляют обгон как объезд препятствия, потому что в этом случае наказание по части 3 статьи 12.15 КоАП мягче: штраф 1000 — 1500 рублей. Но важно не запутаться с терминами, потому что непреодолимые ямы, аварийные машины и упавший с грузовика шлакоблок препятствиями являются, а пробка или замешкавшийся автомобилист — нет.





Сказанное в равной степени относится и к трамвайным путям встречного направления.





В предыдущих сериях проекта «ПДД для бывалых» мы разбирали самый «уголовный» пункт ПДД, разбирались с правилами езды по дворам и по дорогам с невидимой разметкой.







А в конце предлагаем вам небольшой тест.







Если водитель вышел на обгон до сплошной и завершил маневр после её окончания, нарушил ли он?

Нет, если не было пересечения сплошной линии

Да, если это протяжённая зона запрета

Да





Считается ли нарушением ситуация, когда водитель зацепил фрагмент сплошной линии при завершении обгона?

Нет

Нет, если он сделал это ненамеренно

Да





Медленная фура едет по правой полосе шестиполосной дороги. Висит знак «Обгон запрещён». Можно ли обогнать её по соседней полосе, не выезжая на встречную полосу?

Если фура обозначена как тихоходное транспортное средство

Да

Нет, знак запрещает это

Вопрос лишен смысла





Если знаки и разметка противоречат друг другу, водители должны руководствоваться...

...знаками



...разметкой

Слишком неоднозначно





В какой из перечисленных ситуаций обгон разрешен (при отсутствии других ограничений)?

На перекрёстках со светофором

Через 50 метров после железнодорожного переезда

Под виадуком

На пешеходном переходе

Во всех случаях запрещён





ПДД для бывалых: пять популярных сценариев лишения прав за обгон Правильные ответы: 5/10 Упс... Вам лучше воздержаться от обгонов. И вождения Пройти тест еще раз

ПДД для бывалых: пять популярных сценариев лишения прав за обгон Правильные ответы: 5/10 Средненько: вы в зоне риска на лишение прав Пройти тест еще раз

ПДД для бывалых: пять популярных сценариев лишения прав за обгон Правильные ответы: 5/10 Убедительный результат! Но всё равно осторожнее Пройти тест еще раз