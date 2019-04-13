Горячая гора: 20 самых соблазнительных девушек с праздника в Шерегеше

В массовом спуске в купальниках поучаствовали, по подсчётам организаторов, 1,7 тысячи человек — они поставили рекорд





Весь день 13 апреля на горе Зелёная в Шерегеше идёт большой праздник — Grelka Fest, и главное его событие, конечно же, рекордный по числу участников спуск в купальниках. По подсчётам организаторов, в этом году на горе было более 1,7 тысячи человек — на снегу они чувствовали себя как на пляже: делали селфи, загорали и уверяли, что им очень даже жарко. Корреспонденты НГС с утра вели онлайн-репортаж, где сообщали обо всех интересных событиях «Грелки» (там очень много фото!), но решили сделать выборку из фотографий ярких красавиц и их друзей. Признаемся — выбор был трудным, ведь многие девушки на горе сегодня были ослепительны.





Девушки признавались, что купили купальники специально к празднику в Шерегеше





Ведущим так и не удалось определить, кого больше — сноубордисток или лыжниц





Очевидно, что большинство участниц готовились к празднику целый год — и не вылезали из спортивных залов





Grelka Fest проходит в Шерегеше уже в седьмой раз





Анжелика рассказала НГС, что специально приехала из Израиля на массовый спуск, так как очень любит Шерегеш — здесь она вместе с мужем, он тоже катается





Главный вопрос к девушкам — не холодно ли им в купальниках, когда вокруг снег





Спортсменки в один голос утверждали, что им даже жарко — они даже смогли красиво загореть





Погода в этот раз была действительно хорошей — весь день пригревало солнце, по ощущениям было около 20 градусов





Неделю назад на фестивале со спуском в карнавальных костюмах, например, шёл снег





В прошлом году, как вспоминают участники, было холодно — поэтому и людей на горе было гораздо меньше





Для многих красавиц поездка в Шерегеш — повод обновить фото профиля в социальных сетях





Весь спуск занял около часа — он немного задержался, поскольку участников было трудно оперативно доставить на гору





В час уже больше половины участников были внизу, ожидая итогов спуска





Многие участницы и участники падали на снег во время пути, но быстро вставали





За участницами наблюдали сотни человек из-за сетки — они с удовольствием комментировали наряды, фигуры и стиль катания участниц





Мужчины за ограждением просили участниц сфотографироваться — им не отказывали





Соревнование «Скользкий тип» не такое простое, как кажется — нужно было проехать по воде и не промокнуть





Вечером 13 апреля на главной сцене подвели итоги «Мисс Шерегеш» — победила новосибирская лыжница и провизор Алина Федотова





До ночи сегодня на горе Зелёная будет весело — сибиряки отмечают закрытие горнолыжного сезона





Неделю назад на том же месте в Шерегеше прошёл спуск в карнавальных костюмах: официально в событии приняло участие 740 человек. Здесь были люди в костюмах героев мультфильмов, сказок, различных животных, а также малоузнаваемых и оригинальных персонажей — были даже Король ночи и развалившийся автобус. НГС выбрал 10 самых неординарных костюмов Grelka Fest — 2019.