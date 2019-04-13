Горячая гора: 20 самых соблазнительных девушек с праздника в Шерегеше
Тысяча красавиц надела лучшие купальники — они падали на снег и очень впечатлили мужчин-зевак
Весь день 13 апреля на горе Зелёная в Шерегеше идёт большой праздник — Grelka Fest, и главное его событие, конечно же, рекордный по числу участников спуск в купальниках. По подсчётам организаторов, в этом году на горе было более 1,7 тысячи человек — на снегу они чувствовали себя как на пляже: делали селфи, загорали и уверяли, что им очень даже жарко. Корреспонденты НГС с утра вели онлайн-репортаж, где сообщали обо всех интересных событиях «Грелки» (там очень много фото!), но решили сделать выборку из фотографий ярких красавиц и их друзей. Признаемся — выбор был трудным, ведь многие девушки на горе сегодня были ослепительны.
Неделю назад на том же месте в Шерегеше прошёл спуск в карнавальных костюмах: официально в событии приняло участие 740 человек. Здесь были люди в костюмах героев мультфильмов, сказок, различных животных, а также малоузнаваемых и оригинальных персонажей — были даже Король ночи и развалившийся автобус. НГС выбрал 10 самых неординарных костюмов Grelka Fest — 2019.