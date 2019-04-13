фоторепортаж

Горячая гора: 20 самых соблазнительных девушек с праздника в Шерегеше

Тысяча красавиц надела лучшие купальники — они падали на снег и очень впечатлили мужчин-зевак

В массовом спуске в купальниках поучаствовали, по подсчётам организаторов, 1,7 тысячи человек — они поставили рекорд
В массовом спуске в купальниках поучаствовали, по подсчётам организаторов, 1,7 тысячи человек — они поставили рекорд


Весь день 13 апреля на горе Зелёная в Шерегеше идёт большой праздник — Grelka Fest, и главное его событие, конечно же, рекордный по числу участников спуск в купальниках. По подсчётам организаторов, в этом году на горе было более 1,7 тысячи человек — на снегу они чувствовали себя как на пляже: делали селфи, загорали и уверяли, что им очень даже жарко. Корреспонденты НГС с утра вели онлайн-репортаж, где сообщали обо всех интересных событиях «Грелки» (там очень много фото!), но решили сделать выборку из фотографий ярких красавиц и их друзей. Признаемся — выбор был трудным, ведь многие девушки на горе сегодня были ослепительны.


Девушки признавались, что купили купальники специально к празднику в Шерегеше
Девушки признавались, что купили купальники специально к празднику в Шерегеше


Ведущим так и не удалось определить, кого больше — сноубордисток или лыжниц
Ведущим так и не удалось определить, кого больше — сноубордисток или лыжниц


Очевидно, что большинство участниц готовились к празднику целый год — и не вылезали из спортивных залов 
Очевидно, что большинство участниц готовились к празднику целый год — и не вылезали из спортивных залов 


Grelka Fest проходит в Шерегеше уже в седьмой раз
Grelka Fest проходит в Шерегеше уже в седьмой раз


Анжелика рассказала НГС, что специально приехала из Израиля на массовый спуск, так как очень любит Шерегеш — здесь она вместе с мужем, он тоже катается
Анжелика рассказала НГС, что специально приехала из Израиля на массовый спуск, так как очень любит Шерегеш — здесь она вместе с мужем, он тоже катается


Главный вопрос к девушкам — не холодно ли им в купальниках, когда вокруг снег
Главный вопрос к девушкам — не холодно ли им в купальниках, когда вокруг снег


Спортсменки в один голос утверждали, что им даже жарко — они даже смогли красиво загореть
Спортсменки в один голос утверждали, что им даже жарко — они даже смогли красиво загореть


Погода в этот раз была действительно хорошей — весь день пригревало солнце, по ощущениям было около 20 градусов
Погода в этот раз была действительно хорошей — весь день пригревало солнце, по ощущениям было около 20 градусов


Неделю назад на фестивале со спуском в карнавальных костюмах, например, шёл снег
Неделю назад на фестивале со спуском в карнавальных костюмах, например, шёл снег


В прошлом году, как вспоминают участники, было холодно — поэтому и людей на горе было гораздо меньше
В прошлом году, как вспоминают участники, было холодно — поэтому и людей на горе было гораздо меньше


Для многих красавиц поездка в Шерегеш — повод обновить фото профиля в социальных сетях
Для многих красавиц поездка в Шерегеш — повод обновить фото профиля в социальных сетях


Весь спуск занял около часа — он немного задержался, поскольку участников было трудно оперативно доставить на гору
Весь спуск занял около часа — он немного задержался, поскольку участников было трудно оперативно доставить на гору


В час уже больше половины участников были внизу, ожидая итогов спуска
В час уже больше половины участников были внизу, ожидая итогов спуска


Многие участницы и участники падали на снег во время пути, но быстро вставали
Многие участницы и участники падали на снег во время пути, но быстро вставали


За участницами наблюдали сотни человек из-за сетки — они с удовольствием комментировали наряды, фигуры и стиль катания участниц
За участницами наблюдали сотни человек из-за сетки — они с удовольствием комментировали наряды, фигуры и стиль катания участниц


Мужчины за ограждением просили участниц сфотографироваться — им не отказывали
Мужчины за ограждением просили участниц сфотографироваться — им не отказывали


Соревнование «Скользкий тип» не такое простое, как кажется — нужно было проехать по воде и не промокнуть
Соревнование «Скользкий тип» не такое простое, как кажется — нужно было проехать по воде и не промокнуть


Вечером 13 апреля на главной сцене подвели итоги «Мисс Шерегеш» — победила новосибирская лыжница и провизор Алина Федотова
Вечером 13 апреля на главной сцене подвели итоги «Мисс Шерегеш» — победила новосибирская лыжница и провизор Алина Федотова


До ночи сегодня на горе Зелёная будет весело — сибиряки отмечают закрытие горнолыжного сезона
До ночи сегодня на горе Зелёная будет весело — сибиряки отмечают закрытие горнолыжного сезона


Неделю назад на том же месте в Шерегеше прошёл спуск в карнавальных костюмах: официально в событии приняло участие 740 человек. Здесь были люди в костюмах героев мультфильмов, сказок, различных животных, а также малоузнаваемых и оригинальных персонажей — были даже Король ночи и развалившийся автобус. НГС выбрал 10 самых неординарных костюмов Grelka Fest — 2019

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