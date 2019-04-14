«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser Prado 001 — нищеброды, обойдёте

Prado с номерами 001 «построил» людей на тротуаре, а BMW X6 прикинулся инвалидом

В новом, 121-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: стоянка в пешеходной зоне на Ленина, новый «Туарег», разносящий грязь, и чёрный BMW X6, занявший место для больных людей.











«Прадо» с номерами 001 на улице Ленина в самом центре. Десяткам людей приходится «обруливать» этот джип на тротуаре.













«Индивидуальное место парковки. И ведь не малолетка какой-то, а взрослый мужчина, лет за 50 уже. Кто его этому научил? Место действия — придомовая территория по адресу микрорайон Горский, д. 75», — сообщают местные жители.













На новый «Туарег» денег хватило, а вокруг пусть будут грязь и разруха. Интеллигентный немецкий автомобиль и не знал, что будет давить газоны где-то в России.













Еще один «Туарег». Хоть одним колесиком, да надо нагадить.













«Краснообск. Знака "Инвалид" нет», — проверил читатель Никита.













Автобусы объедут.













Убиваем двух зайцев — и на тротуаре стоим, и газон давим.













«Классно припарковался», — пишет читательница Ольга.













На «Прадо», да не залезть на бордюр? Нет уж.









Площадь Маркса давно уже вся вытоптанная.













«Пополняю коллекцию автохамов, паркующихся на газоне. Белая KIA на газоне во дворе дома по адресу Котовского, 3/2», — информирует Александр.





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