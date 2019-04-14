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«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser Prado 001 — нищеброды, обойдёте

Prado с номерами 001 «построил» людей на тротуаре, а BMW X6 прикинулся инвалидом

В новом, 121-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: стоянка в пешеходной зоне на Ленина, новый «Туарег», разносящий грязь, и чёрный BMW X6, занявший место для больных людей. 


«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser Prado 001 — нищеброды, обойдёте


«Прадо» с номерами 001 на улице Ленина в самом центре. Десяткам людей приходится «обруливать» этот джип на тротуаре. 



«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser Prado 001 — нищеброды, обойдёте


«Индивидуальное место парковки. И ведь не малолетка какой-то, а взрослый мужчина, лет за 50 уже. Кто его этому научил? Место действия — придомовая территория по адресу микрорайон Горский, д. 75», — сообщают местные жители.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser Prado 001 — нищеброды, обойдёте


На новый «Туарег» денег хватило, а вокруг пусть будут грязь и разруха. Интеллигентный немецкий автомобиль и не знал, что будет давить газоны где-то в России. 



«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser Prado 001 — нищеброды, обойдёте


Еще один «Туарег». Хоть одним колесиком, да надо нагадить.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser Prado 001 — нищеброды, обойдёте


«Краснообск. Знака "Инвалид" нет», — проверил читатель Никита.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser Prado 001 — нищеброды, обойдёте


Автобусы объедут. 



«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser Prado 001 — нищеброды, обойдёте


Убиваем двух зайцев — и на тротуаре стоим, и газон давим. 



«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser Prado 001 — нищеброды, обойдёте


«Классно припарковался», — пишет читательница Ольга.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser Prado 001 — нищеброды, обойдёте


На «Прадо», да не залезть на бордюр? Нет уж.


«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser Prado 001 — нищеброды, обойдёте


Площадь Маркса давно уже вся вытоптанная.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser Prado 001 — нищеброды, обойдёте


«Пополняю коллекцию автохамов, паркующихся на газоне. Белая KIA на газоне во дворе дома по адресу Котовского, 3/2», — информирует Александр.


Понравилось? Тогда почитайте историю легендарного советского троллейбуса, на котором 32 года возит новосибирцев веселая женщина-шофер.

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