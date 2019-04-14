«Загоняют народ в какое-то стойло»: ГИБДД решила резко поднять штрафы за мелкое нарушение

Сумму за превышение скорости поднимут в 6 раз — эксперты поспорили, нужно ли это делать

На уходящей неделе представители ГИБДД России ошарашили автомобильную общественность предложением резко повысить штрафы за превышение скорости. Если сейчас начальный штраф за превышение (на 20–40 км/ч) составляет 500 рублей, то по задумке автоинспекции он должен быть не менее 3000 рублей. НГС опросил новосибирских экспертов и узнал у них, поможет ли такая драконовская мера снизить аварийность и стоит ли тогда увеличить на трассах разрешенную скорость.







Предложение о повышении штрафа и об отмене скидки в 50% для злостных нарушителей прозвучало от заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения РФ Олега Понарьина, когда он выступал на общественных слушаниях в Госдуме. «Мы предлагаем кратно увеличить размер штрафа за превышение скорости в пределах 20–40 км/ч до 3 тысяч рублей. Мы предлагаем исключить для лиц, неоднократно превышающих скорость, возможность уплаты половины штрафа», — цитирует ТАСС слова Панарьина.





Причиной таких жестких мер в ГИБДД называют необходимость снижать аварийность на дорогах.





Сергей Титков, депутат Заксобрания Новосибирской области, заместитель председателя комитета по транспортной, промышленной и информационной политике. «У нас же как, если ты на 20 километров превышаешь скорость, то у тебя 500 рублей, а если ты еще в течение 20 дней заплатил, то 250. Ну и многие считают: "А, ничего страшного нет". Поэтому такое предложение — давайте увеличим штраф, чтобы каждый человек ощущал это. Наверное, надо рассмотреть, не знаю насколько [увеличить штраф]. Почему в 6 раз, почему не в 10 тогда?





3000 рублей — существенно, 1500 рублей [со скидкой] — тоже существенно. Сегодня 250 рублей — не та сумма, которая будет останавливать».





Андрей Громов, исполнительный директор автосалона «Гепард-С». «Это конечно поможет. Увеличение штрафов поможет снизить аварийность. Например, в Арабских Эмиратах серьезные штрафы, там эта мера действует, в Америке и Европе тоже достаточно высокие штрафы и правила соблюдаются лучше, нежели у нас. В городе это необходимо сделать, а на каких-то участках трасс, наоборот, нужно увеличивать скорость. Прогресс растет, XXI век, а мы сокращаем скорость передвижения, это диссонанс. Если увеличиваете штрафы, тогда добавляйте программу, что увеличивается скорость до 120–140 километров на каких то определенных участках на шоссе».







На многих новосибирских дорогах скорость снижена до 40 км/ч из-за большого количества ям





Вячеслав Ашурков, руководитель отделения «Федерации автовладельцев России». «Совсем оборзели! И так всё закрыли камерами, всю улично-дорожную сеть городов, до федеральных трасс добрались.





Просто загоняют народ в какое-то стойло. Вместо того, чтобы дороги расширять, улучшать пропускную способность.





[Увеличение штрафа] не помогло бы. Когда какую-то границу переходит государство, просто перестают люди платить. Видимо, они хотят, чтобы люди перестали платить. Конечно, какая-то часть народа будет ездить вообще тише воды ниже травы. Мы получим гужевое движение транспорта, мне проще тогда уже пересесть на телегу, и на ней передвигаться. На шоссе имеет смысл только поднять [разрешенную скорость] на 10 километров, до 100 км/ч. Не приспособлены наши дороги для скоростного передвижения. Займитесь лучше дорогами, а не имитацией бурной деятельности».







Павел Костенко, генеральный директор дилерского центра Mercedes-Benz «СТС Автомобили». «Вопрос, насколько это повлияет? Какую то часть [водителей] действительно ограничит, но понятно, что не всех. Но штрафы — они в любом случае ограничивают, это одна из регулирующих мер. Сейчас камер наставили, сейчас возможность технически собирать штрафы больше. [На шоссе] я бы давно дал возможность даже при текущем состоянии дорожного полотна [ехать быстрее]. Никто уже не ездит 90 реально, и сам автопарк позволяет, да и дороги более-менее стали. Пропускная способность увеличивается, из точки А в точку Б можно быстрее добраться. На 20 км/ч наверняка можно повысить: 90 плюс 20, 110 км/ч».







Виталий Киселев, обычный новосибирский водитель. «Нужная вещь, чтобы было меньше нарушений, больше дисциплины на дороге, меньше аварий, больше живых останется. Надо, чтобы боялись, потому что пролетают, думают: "А, на фиг эти 300 рублей, да лучше я 120 выжму, ничего страшного". Хоть маленько будут уважать остальных участников на дороге. [Увеличивать скорость на шоссе] — когда будут две полосы в одну сторону, да без проблем. Сейчас мы не готовы к этому, Россия не готова, у нас одна полоса. Допустим дадут 110 км/ч будут ехать 130, плюс 20 км/ч же допускается. Просто уже увеличится аварийность».







А какой штраф вы считаете адекватным за превышение скорости на 20–40 км/ч?

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