Почему это важно: избиения школьников в Барабинске

Местные считают, что они снимали расправу на видео, чтобы продать его, — разбираем с экспертом

Сейчас следователи проверяют причастность подростков к другим нападениям





Главным событием ушедшей недели стало нападение подростков на прохожих в Барабинске — группа парней жестоко избивала школьников, записывая всё на видео. Два дня жители пересылали ролик друг друг в мессенджерах — все знали имена нападавших и пострадавшего, но считали это банальной школьной разборкой. Местный депутат возмутился бездействием педагогов и соцработников и сам написал заявление в полицию. Вскоре стало известно, что компания далеко не в первый раз устраивает показательные избиения — по одной из версий, подростки пытались заработать денег на видео со сценами насилия. НГС узнал, как развивался конфликт в Барабинске, и попросил клинического психолога объяснить, почему важно говорить о подростковом насилии, не списывая это на «в наше время тоже дрались».





Что случилось?







7 апреля в Барабинске 17-летний студент колледжа жестоко избил десятиклассника — друзья нападавшего не просто смотрели, как их приятель-спортсмен бьёт ровесника, но и снимали всё на камеру, чтобы после выложить ролик в Сеть. Всего за пару дней видео разошлось по всему Барабинску — в ролике пять парней окружили подростка, один из них наносит ему удар ногой в голову, и парень падает, теряя сознание.





Когда ролик увидел депутат местного горсовета Константин Терещенко, он написал заявление в полицию и СК с просьбой проверить обстоятельства видеосъемки. Выяснилось, что нападавшему 17 лет, он учится в филиале новосибирского колледжа транспортных технологий, раньше занимался единоборствами, а в последнее время готовился стать десантником.







Пострадавшему школьнику также 17 лет — по словам друзей, в тот день десятиклассник Виталий пошёл гулять с двумя девочками. Вместе они зашли в кафе, а когда вышли, то встретили компанию из 7 парней — с одним из подростков по имени Ваня подросток раньше дружил, но потом они перестали общаться. Как утверждают друзья Виталия, именно Ваня первый подошёл к нему и потребовал «пояснить за чёлку», а после ударил парня по лицу кулаком. Следом к избиению присоединились другие подростки.





Десятиклассник потерял сознание с одного удара обидчика





После побоев Виталий попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами лица. Барабинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по НСО возбудил уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои) — сейчас подозреваемых трое. Вскоре стало известно, что эта компания регулярно снимает видео, где группой избивают жертву. Многодетная мама из Барабинска также нашла видео, где старшие парни в выходные напали на её 13-летнего сына: семиклассник играл в футбол на детской площадке, когда к нему подошёл один из подростков и ударил по лицу. Сейчас мальчик находится в больнице. Мать школьника рассказала НГС, что отец нападавшего предложил ей денег, чтоб она не обращалась в полицию, но женщина решительно отказалась, мотивируя, что подростки могут почувствовать свою безнаказанность и совершить более тяжкие преступления.





Вечером 11 апреля родители другого подростка из Барабинска рассказали ещё об одном нападении — на третьем видеоролике компания парней вновь избивала сверстника.









Почему это случилось?





Константин Терещенко считает, что на самом деле нападений может быть намного больше. Депутат рассказал, что после огласки к нему обратилась ещё одна девушка, которая недавно отбила своего брата от этой компании, — им вслед парни пообещали, что «переломают брату всё в следующий раз». Сейчас в Барабинске распространилась версия, что парни получали деньги за видео с побоями; их знакомые рассказывают, что они продавали жестокие ролики для популярной группы в соцсетях.





«Вчера житель Барабинска, который близок к кругу общения с этими детьми, сообщил мне, что, предположительно, есть группа "ВКонтакте", скажем так, экстремистского содержания. <...> Здесь идёт призыв к насилию в отношении других. С этим нужно разбираться, поэтому я вчера подал заявление в Федеральную службу безопасности, приложив все 3 видео», — пояснил Константин Терещенко. Депутат попросил публично не называть сообщество «ВКонтакте», чтобы не делать его ещё более популярным.





Сейчас на группу подписаны более 180 тысяч человек. Корреспондент НГС просмотрел записи на стене группы, для которой, предположительно, парни могли снимать видео: среди публикаций нет роликов из Барабинска — чаще всего в группе публиковали фотографии мотоциклов, дорогих автомобилей, девушек в купальниках и видео с профессиональных боёв, но в обсуждениях администраторы просят скидывать им видео уличных драк.







Терещенко подчёркивает, что педагоги и соцслужбы знали о нападениях и видео, но никто не придал этому значения, хотя для Барабинска это не первое серьёзное происшествие, где фигурируют подростки. В мае прошлого года студент первого курса того же колледжа транспортных технологий пришёл на занятия с оружием, выстрелил в сокурсника, а после покончил с собой. Однако спустя 11 месяцев после трагедии никто не обратил внимания на подростковые конфликты.





Почему об этом важно говорить?







НГС попросил детского клинического психолога Екатерину Еремееву объяснить, что же могло подтолкнуть подростков на демонстративную жесткость и почему проблемы буллинга и агрессии среди подростков всё чаще волнуют взрослых.





— Чем вызвана агрессия среди подростков? Стали ли они более жестокими, чем предыдущие поколения?





— Подобное было и раньше, просто не поднимали наружу эти вопросы. Сейчас, поскольку информация есть везде и её много, мы о многом слышим, многое видим. Почему это может происходить? Подростковый возраст — это гормональные изменения.





Работая с подростками, я часто встречаю, что эти гормональные изменения из ребёнка-паиньки превращают в маленького монстрика.





[Подросткам] трудно контролировать себя, трудно понимать себя, эмоциональные всплески естественны для пубертата в целом. Агрессия и способ её выхода в данном случае, как мне кажется, обусловлена также социумом и воспитанием. Есть те подростки, для которых это не норма, но они также переживают подобные переходные состояния гормонального и психологического характера. Это зависит от социального фактора и родительской семьи.





<...> Даже когда мы работаем с более младшими детьми, мы смотрим, что происходит в семье, а не норма ли это в семье — прибегать к вербальной и физической агрессии. Тогда что мы возьмём с ребёнка, если он был воспитан в семье, где это естественный процесс? <...>





Плюс подросткам важно ещё себя идентифицировать с референтной группой, то есть принадлежность к кому-то, к какой-то группе, с которой они хотят себя ассоциировать. В подростковом возрасте детям нужно найти себя как личность, и они ищут себя через какие-либо сообщества. Раньше на слуху были эмо и готы, а сейчас есть локальные референтные группы, где, вероятно, проявлением силы, достоинства и крутости является способность надругаться над более слабым.





— Зачем они снимают побои на видео и пересылают друг другу?





— По поводу того, что это сейчас всё снимается и выкладывается в общий доступ. Обратите внимание, это определённая тенденция, что мы все плавно переходим в YouTube, можем сами выбирать контент, а телевизор всё менее интересен. Возможность такой быстрой и дешёвой славы, она подкупает. То, что они снимают [избиения сверстников], вполне понятно почему.





— Подростки не понимают, что так собирают улики против себя?





— Вероятно, первоначальная цель превалируют над последствиями. Возможно, они не понимают, возможно, у них есть святая вера в безнаказанность, в какое-то всевластие, — это исключительно моя гипотеза. Желание показать себя такими сильными, мощными, крутыми значительно важнее, чем последствия.





— Почему сегодня стали чаще публично обсуждать проблемы избиений, унижений и буллинга среди подростков?





— Понимаете, раньше было то же самое: объявляли бойкоты, гнобили, издевались и обзывали более слабого. Но, по моему субъективному мнению, люди стали больше заботится о своём психологическом здоровье — обратите внимание, какое количество книг по психологии, литературы по воспитанию стало появляться. Сейчас много о чём стали писать и подниматься те темы, которые касаются детей. Об этом стали говорить, это стали замечать. Как детский психолог я вижу, что родители стали беспокоиться о психическом здоровье своих детей, о развитии детей, они чаще обращаются к психологам, стало больше внимания.





<...> Про психологическое насилие сейчас говорится не только в рамках школы, сейчас говорят и о психологическом насилии, которое происходит в семьях, в отношениях между мужчиной и женщиной — происходит психологический ликбез. Стало больше информации — стали больше об этом думать и заботиться.