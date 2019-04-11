«Где дороги?»: улицы, где дорожники кидают асфальт в лужи, и дорога, где за день застревают 15 машин

В новом, 29-м выпуске проекта «Где дороги?»: спешный ремонт улиц методом «асфальт в лужу», заваленные грязью обочины и газоны, а также позорные Советская и Ленина в самом сердце города.



«"Лужный" ремонт по-новосибирски, за такое 2 года назад уже снимали начальника ДЭУ в Октябрьском районе, не помогло. Власти продолжают считать, что в XXI веке другие технологии городу не подходят. Параллельно в нескольких районах города: Выборная, 144 и Степная, 34», — сообщает читательница Алина.



«Вот уже несколько лет в зимний период времени снег с проезжей части по улице Даргомыжского, 3 не вывозится, а тупо раскидывается на обочины роторными машинами. Поскольку снег очень грязный, то после весеннего таяния вся грязь остаётся на обочинах, где раньше были газоны с травой. Всё это продолжается уже минимум около 6–7 лет!!! Грязь копится, никто её не убирает. Кажется, прошедшим летом учёные разгадывали тайну происхождения новосибирской пыли, и вот она разгадана», — пишет Александр.

Завалы грязи на Федосеева — тоже источник пыли.

Возле «Трех Мушкетеров». «Дороги точно нет лет 7. По одной и той же дороге ходят пешеходы и ездят автомобили, зимой очень скользко, весной и осенью море. При этом проехать может только один автомобиль», — жалуется Мария.

В районе Александра Невского, 45 провалился асфальт, да так, что машины подпрыгивают.

«На перекрестке Гурьевская — Либкнехта уже несколько лет существует глубокая яма посреди перекрестка. Там проходит трамвайная линия, проходит дорога к средней школе № 16 , были установлены знаки пешеходных переходов. Как переходить улицу и какая там глубина — страшно подумать», — переживает читательница Светлана.



«Фото с пересечения улиц Пролетарская и Гурьевская. С каждым годом перекресток всё хуже. Скоро будет невозможно прыгать через рельсы», — информирует Наталья.

«Хочу поделиться с вами фото о человеческой глупости. В Октябрьском районе есть проезд, который соединяет улицу Белинского и Ипподромскую магистраль. Этот проезд — просто наезженная автомобилями дорога. Летом и зимой она облегчает выезд из Шевченковского жилмассива на Ипподромскую магистраль. Весной там ездить практически невозможно, но водители пытаются доказать обратное. Каждый день там застревает не менее 15 автомобилей», — рассказывает Сергей.



А вот тут спорная ситуация. Деревце на кусочке газона — это хорошо, но насколько оно мешает пешеходам? «Прекрасно, посадили дерево на пешеходном переходе. Или сделали переход в дерево? Это от дома на Чаплыгина, 57 к школе № 99 », — задается вопросом Елена.

«Когда отремонтируют тротуар по улице Костычева вдоль 34-й больницы? Уже 10-летие мы ходим по гравию и булыжникам», — бьют тревогу местные жители.