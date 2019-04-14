фоторепортаж

Двор на костях: в Кольцово построили ЖК, во дворе которого живет мамонт и лежит череп динозавра

Здесь есть квартиры 6-метровыми потолками, вторым этажом и террасами — но пока нет нормальной дороги

В Кольцово сдали первые дома микрорайона «Спектр» — с дворами на историческую тематику
В Кольцово сдали первые дома микрорайона «Спектр» — с дворами на историческую тематику


В Кольцово сдали первую очередь жилого микрорайона «Спектр»: два 4-этажных дома с необычной архитектурой стали началом огромного массива площадью больше 17 га. Необычны здесь для спокойного пригорода и квартиры с окнами высотой в 6 м и террасами на крышах, и дворы, в которых живут динозавры и мамонт и можно накопать костей в песочнице. Корреспонденты НГС одними из первых побывали в новом микрорайоне.


В начале января компания «АКД» передала ключи первым владельцам квартир в необычных «кубических» домах-скобочках в Кольцово: застройщик сдал первую очередь жилого комплекса «Спектр».


Развивать новый 9-й микрорайон наукограда начали в 2016 году, а сейчас он уже официально получил название, придуманное застройщиком. Всего к 2025 году в «Спектре» должно появиться 19 разноцветных жилых домов-скобок и здание детского сада.


Добраться до уже обжитой части Кольцово пешком можно по выложенной досками тропе — правда, взбираться к новым домам по лестнице с коляской будет неудобно
Добраться до уже обжитой части Кольцово пешком можно по выложенной досками тропе — правда, взбираться к новым домам по лестнице с коляской будет неудобно


Микрорайон расположен немного на отшибе: от остального Кольцово его отделает берёзовая роща и небольшой овраг. Попасть сюда на автомобиле можно по выложенной бетонными плитами дороге с Векторного шоссе, пешком — по деревянному настилу с улицы Рассветной. Оба пути в нынешнем состоянии — временные. Автомобильный в этом году застройщик обещает расширить «до трёх плит» и благоустроить тротуар. С муниципалитетом здесь уже согласовали остановку, её установят летом: к микрорайону продлят маршрутки № 317 и 322.


Неприглядную, не благоустроенную пока часть территории за домом замаскировали плёнкой — с наступлением тепла здесь появится газон
Неприглядную, не благоустроенную пока часть территории за домом замаскировали плёнкой — с наступлением тепла здесь появится газон


Пешеходная дорожка пока будет поддерживаться в существующем состоянии: возле домов «Спектра» её выложили камнем, но основной путь — это деревянная тропа с небольшой деревянной же лестницей и фонарями-софитами.


— Вообще через год должна появиться муниципальная дорога, которая соединяет нас с основным Кольцово, — там и пешеходная часть, и автомобильная, — рассказала директор по маркетингу компании-застройщика Юлия Домникова. — Она должна пройти от Биотехнопарка как раз до наших домов. Мы пытаемся ускорить этот процесс, потому что жильцы начинают приезжать: они уже активно включаются в процесс, мы подготовили письма от них.


Основная фишка проектов «АКД» — дворы со множеством лазилок, горок и качелей
Основная фишка проектов «АКД» — дворы со множеством лазилок, горок и качелей


Первыми домами в микрорайоне стали большая «скобка» и небольшой дом, обращённый к берёзовой роще. Но главная их особенность — даже не необычная «кубическая» архитектура с разноцветными выступающими лоджиями, а благоустройство. В «Спектре» застройщик продолжает традицию, начатую в ЖК «Бавария», и если общая концепция благоустройства в комплексе посвящена эволюции, то дворам первой очереди достался доисторический период.


В одной из песочниц первой очереди можно будет поиграть в археологов и в прямом смысле накопать костей — правда, песок в них ещё не завезли
В одной из песочниц первой очереди можно будет поиграть в археологов и в прямом смысле накопать костей — правда, песок в них ещё не завезли


В большом дворе внутри красной «скобки» главный персонаж — большой мамонт, он же горка. Дополняют тему каменного века большие скальные камни — их, как и все вообще камни во дворах, привезли с Алтая. Во дворе множество самых разных лазилок и качелей, есть большая, хотя и пока пустующая, песочница, деревянные даже не лавки, а диваны под навесом и под открытым небом и подиум с шезлонгами.


В скрытом от глаз дворе с видом на берёзовую рощу живут динозавры
В скрытом от глаз дворе с видом на берёзовую рощу живут динозавры


Во втором дворе, чуть поменьше, сосредоточились на динозаврах: мини-скалодром имитирует, кажется, птеродактиля, рядом — деревянный череп и остов кого-то хищного, по которому можно лазить. Все элементы функциональные, их разработали в новосибирской студии Virtu Group и сделали на заказ. Темы следующих дворов компания пока держит в секрете.


Первая и вторая «скобки» — единственные в проекте, которые пересекает дорога
Первая и вторая «скобки» — единственные в проекте, которые пересекает дорога


Заехать в любой из дворов на машине будет или нельзя, или просто невозможно. Из каждого подъезда два выхода, и если нужно разгрузить машину, то можно воспользоваться тем, что ведёт на улицу, от дороги дворы будут закрыты либо самими домами, либо, как в случае с красной «скобкой», живой изгородью из плотно посаженных елей. Впрочем, первый квартал из двух «скобок» — единственный в проекте, который рассекает дорога: в остальных будут большие объединённые дворы.


От пешеходных дорожек к газону будет плавный переход из газонной решётки, а во дворах есть дорожки, выложенные камнями
От пешеходных дорожек к газону будет плавный переход из газонной решётки, а во дворах есть дорожки, выложенные камнями


Вдоль домов в комплексе запланировали велодорожку, пока её длина составляет всего 375 метров. Во дворах используют сразу несколько видов покрытий — от плотно уложенной плитки и резинового покрытия на детских площадках до посыпанных щебнем или выложенных камнем троп и газонов: в компании говорят, что хотели разнообразить маршруты для мам с колясками. Сколько средств застройщик вложил в благоустройство, в «АКД» посчитать затруднились, но оно занимает существенную долю от в целом вложенного в проект миллиарда рублей.


Парковки в первой очереди микрорайона только наземные
Парковки в первой очереди микрорайона только наземные


Подземных парковок в первой очереди комплекса нет — только во второй, но их всего около дюжины и почти все они уже проданы. Припарковаться можно будет по периметру комплекса в специальных карманах. Точное число парковок в компании назвать не смогли, но заверили, что их по 0,8 на квартиру.


Все подъезды в домах сквозные: с одной стороны можно подъехать на машине, с другой — выйти прямо во двор
Все подъезды в домах сквозные: с одной стороны можно подъехать на машине, с другой — выйти прямо во двор


Дома в микрорайоне если не высокотехнологичные, то энергоэффективные, уровня А+. Впрочем, здесь как минимум умное освещение в подъездах: тусклый свет на площадках горит всегда, но реагирует на появление человека и быстро, но постепенно разгорается до яркого. Содержание жилья — вместе с заменой умных лампочек и уходом за динозаврами во дворах — обойдётся жителям в 38 рублей с 1 кв. м.


Всего в двух первых 4-этажных домах 11 подъездов без лифтов и 192 квартиры. Непроданными остались 13: самую небольшую, площадью 38,22 кв. м, ещё можно купить за 2,21 млн рублей, 5,68 млн рублей стоит самый дорогой из оставшихся вариантов — квартира с антресольным уровнем площадью 86,31 кв. м.


В домах больше 50 планировок, одних только двусветных квартир высотой 6 м несколько видов: в этом, например, для кухни сделали нишу
В домах больше 50 планировок, одних только двусветных квартир высотой 6 м несколько видов: в этом, например, для кухни сделали нишу


Первые дома были экспериментальными в первую очередь в плане планировок: здесь их больше 50 вариантов, в них, уверяют в компании, учитывались даже маршруты передвижения и, например, возраст жителей — чтобы между спальней родителей и комнатой подростка, любящего слушать рок, была какая-то буферная зона.


Во второй очереди квартир будет меньше, зато они больше и со своими особенностями: есть, например, квартиры с отдельным входом и квартиры с тремя санузлами для организации гардеробов или постирочных комнат. Здесь стоимость стартует с 2,1 млн рублей, а 4-комнатная квартира с антресолью и террасой площадью 141,68 кв. м обойдётся почти в 9,5 млн рублей уже на этапе строительства.


В некоторых квартирах антресольный уровень построил застройщик, в других это можно сделать самостоятельно при желании
В некоторых квартирах антресольный уровень построил застройщик, в других это можно сделать самостоятельно при желании


Необычная архитектура, признали в «АКД», далась непросто, и срок проектирования и строительства небольших, в сущности, домов немного затянулся: подобных выступающих элементов застройщик раньше в домах не делал. Внутри особенности архитектуры почти не ощущаются: комнаты в основном правильной формы. Другое дело — квартиры на 4-х этажах с двойным светом и где-то с построенным антресольным уровнем, где-то — с возможностью построить его самим.


На крышах оборудованы террасы, правда, большая часть эксплуатируемой кровли всё-таки находится в ведении УК
На крышах оборудованы террасы, правда, большая часть эксплуатируемой кровли всё-таки находится в ведении УК


У 12 квартир в новых домах есть террасы на крыше — огороженные участки с навесом. При этом между террасами соседних квартир может быть расстояние в несколько метров, не принадлежащих никому из жильцов, — за эти зоны отвечает управляющая компания, и на них, а не вниз, по правилам нужно будет скидывать скопившийся снег. На вопрос о возможности барбекю-вечеринок в компании говорят, что это допускается, но только в том случае, если не будет открытого огня.


В цоколе есть большие кладовки, в которые уже привозят велосипеды, санки и сноуборды
В цоколе есть большие кладовки, в которые уже привозят велосипеды, санки и сноуборды


В цоколе красной «скобки» предусмотрены большие кладовые площадью 7–9 кв. м стоимостью от 10 тысяч рублей за квадрат. Их немного больше, чем квартир, и некоторые покупатели берут сразу по две. 


— Я видел, парни уже сноуборды привезли. Я их спрашиваю: «Вы где кататься собрались?». Они: «Мы в кладовку!» — рассказал сотрудник отдела продаж застройщика Сергей.


Самих жителей в домах пока нет, даже характерные звуки ремонта слышатся ещё не отовсюду, но будущие жильцы уже активно привозят стройматериалы, сантехнику и даже мебель, говорит Сергей.


В первой очереди есть большое коммерческое помещение, но что там будет работать, пока точно не известно
В первой очереди есть большое коммерческое помещение, но что там будет работать, пока точно не известно


Коммерческих помещений в комплексе немного: в цоколе большого дома расположился офис УК «Зелёный город», а большое, площадью 600 кв. м помещение под домом поменьше (за счёт ландшафта оно одновременно и в цоколе, и на первом этаже) пока пустует — здесь, вероятнее всего, появится магазин или фитнес-клуб.


Вторую «скобку» достроят летом 2020 года — уже с другими квартирами и с подземной парковкой
Вторую «скобку» достроят летом 2020 года — уже с другими квартирами и с подземной парковкой


Закрывать территорию комплекса застройщик не будет: по словам Юлии Домниковой, отсутствие заборов — политика наукограда Кольцово. Максимум, что смогут сделать собственники, — это закрыть входы во дворы-колодцы в следующих очередях комплекса, начиная с третьей. Но их пока даже не начали строить. Вторую очередь из второй «скобки» квартала и ещё одного небольшого дома с видом на рощу сдадут к лету следующего года.


В наукоград едут за тишиной и природой, считают эксперты
В наукоград едут за тишиной и природой, считают эксперты


Пока одним из минусов наукограда, помимо его отдалённости, остаётся время от времени долетающий до жилых районов запах с птицефабрики, но с этим, заверили в «АКД», пытаются бороться. 


— Говорят, они уже начали куда-то отходы вывозить, и ситуация лучше, чем три года назад. Но мы будем пытаться договориться, чтобы они убрали их отсюда совсем, — говорит Юлия Домникова, добавляя, что местные жители никакого запаха не замечают совсем.


В домах предусмотрели не только цветные закрытые лоджии-кубики, но и вот такие «аквариумы», в том числе на первых этажах
В домах предусмотрели не только цветные закрытые лоджии-кубики, но и вот такие «аквариумы», в том числе на первых этажах


Основные покупатели квартир в микрорайоне пока в основном из числа местных жителей и жителей Советского района, в частности Академгородка. Эксперты, оценивая интерес к наукограду у жителей Новосибирска, разделились во мнениях, хотя признали, что те, кто готов каждый день тратить время на дорогу из Кольцово в центр города, есть.


— Это любители того направления, тех мест и самого Кольцово. Они любят природу, относительную уединённость — всё-таки Кольцово более разрежено, чем плотный город. В целом сегодня Кольцово неплохо развивается в плане общественных зон — они сделали озеро, горки и вот это всё. В этом плане жить там достаточно комфортно, — считает руководитель отдела новостроек АН «Квадротека» Игорь Зеленский.


Необычная архитектура немного затормозила проект — его прорабатывали дольше и тщательнее, чем обычные дома
Необычная архитектура немного затормозила проект — его прорабатывали дольше и тщательнее, чем обычные дома


По статистике отдела продаж «Спектра», около 90% будущих жителей — это семьи с детьми, остальные почти все — люди в возрасте, уже вырастившие детей. Среди тех, кто переезжает в Кольцово, немало и сотрудников Технопарка и институтов Академгородка: по новой дороге через тоннель путь в Академгородок занимает уже гораздо меньше времени, чем раньше, жильё в наукограде существенно дешевле, а инфраструктура развита не хуже. Первые дома «Спектра» уже приписаны к детскому саду «Лёвушка» и к биотехнологическому лицею № 21, к моменту сдачи следующей очереди комплекса планируют открыть новую школу на улице Молодёжной.


В самом Кольцово новый микрорайон может конкурировать с домами компании «Проспект» — но только отчасти, считают эксперты: формат жилья и качество благоустройства у них всё-таки различаются, хотя более высотные дома «Проспекта» гораздо ближе к инфраструктуре наукограда. А вот с новым жильём возле Академгородка — проектом «Да Винчи» и «Горки Академпарка», где тоже есть многоквартирные дома, — руководитель отдела продаж новостроек АН «Большой Город» Максим Юрьев рекомендует даже не сравнивать. Как и с самим Академгородком.


— Если выбирать между хрущёвкой за 5 миллионов и квартирой в два уровня в «Спектре» за эти же деньги — конечно же, «Спектр», — убеждён он. — Дома симпатичные, обалденные дворы с арт-объектами, озеленение — такого нет нигде, так не строят. Если бы это было где-то в городе, цена была бы просто космическая.


Небольшие благоустроенные дома эксперты считают самой логичной застройкой пригородов
Небольшие благоустроенные дома эксперты считают самой логичной застройкой пригородов


По мнению Игоря Зеленского, у жилья такого формата большие перспективы, и чем плотнее застройка в городе — тем больше перспектив: «Когда человека зажимает в городе, рано или поздно он начинает сбегать».


— Это логичная застройка пригорода. Кто поедет в пригород в 9-этажку, зачем? Кольцово — давний наукоград, «Проспект» его застроил весь. Если бы они взяли схему «Спектра» во всём Кольцово, было бы интереснее: такой небольшой европейский городишко был бы рядышком — было бы классно, — добавляет Максим Юрьев.

Прочтений: 239

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
  • Что делать на длинных майских выходных в городе?прочтений: 6628
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено