Двор на костях: в Кольцово построили ЖК, во дворе которого живет мамонт и лежит череп динозавра

Здесь есть квартиры 6-метровыми потолками, вторым этажом и террасами — но пока нет нормальной дороги

В Кольцово сдали первые дома микрорайона «Спектр» — с дворами на историческую тематику





В Кольцово сдали первую очередь жилого микрорайона «Спектр»: два 4-этажных дома с необычной архитектурой стали началом огромного массива площадью больше 17 га. Необычны здесь для спокойного пригорода и квартиры с окнами высотой в 6 м и террасами на крышах, и дворы, в которых живут динозавры и мамонт и можно накопать костей в песочнице. Корреспонденты НГС одними из первых побывали в новом микрорайоне.





В начале января компания «АКД» передала ключи первым владельцам квартир в необычных «кубических» домах-скобочках в Кольцово: застройщик сдал первую очередь жилого комплекса «Спектр».







Развивать новый 9-й микрорайон наукограда начали в 2016 году, а сейчас он уже официально получил название, придуманное застройщиком. Всего к 2025 году в «Спектре» должно появиться 19 разноцветных жилых домов-скобок и здание детского сада.







Добраться до уже обжитой части Кольцово пешком можно по выложенной досками тропе — правда, взбираться к новым домам по лестнице с коляской будет неудобно





Микрорайон расположен немного на отшибе: от остального Кольцово его отделает берёзовая роща и небольшой овраг. Попасть сюда на автомобиле можно по выложенной бетонными плитами дороге с Векторного шоссе, пешком — по деревянному настилу с улицы Рассветной. Оба пути в нынешнем состоянии — временные. Автомобильный в этом году застройщик обещает расширить «до трёх плит» и благоустроить тротуар. С муниципалитетом здесь уже согласовали остановку, её установят летом: к микрорайону продлят маршрутки № 317 и 322.







Неприглядную, не благоустроенную пока часть территории за домом замаскировали плёнкой — с наступлением тепла здесь появится газон





Пешеходная дорожка пока будет поддерживаться в существующем состоянии: возле домов «Спектра» её выложили камнем, но основной путь — это деревянная тропа с небольшой деревянной же лестницей и фонарями-софитами.







— Вообще через год должна появиться муниципальная дорога, которая соединяет нас с основным Кольцово, — там и пешеходная часть, и автомобильная, — рассказала директор по маркетингу компании-застройщика Юлия Домникова. — Она должна пройти от Биотехнопарка как раз до наших домов. Мы пытаемся ускорить этот процесс, потому что жильцы начинают приезжать: они уже активно включаются в процесс, мы подготовили письма от них.







Основная фишка проектов «АКД» — дворы со множеством лазилок, горок и качелей





Первыми домами в микрорайоне стали большая «скобка» и небольшой дом, обращённый к берёзовой роще. Но главная их особенность — даже не необычная «кубическая» архитектура с разноцветными выступающими лоджиями, а благоустройство. В «Спектре» застройщик продолжает традицию, начатую в ЖК «Бавария», и если общая концепция благоустройства в комплексе посвящена эволюции, то дворам первой очереди достался доисторический период.







В одной из песочниц первой очереди можно будет поиграть в археологов и в прямом смысле накопать костей — правда, песок в них ещё не завезли





В большом дворе внутри красной «скобки» главный персонаж — большой мамонт, он же горка. Дополняют тему каменного века большие скальные камни — их, как и все вообще камни во дворах, привезли с Алтая. Во дворе множество самых разных лазилок и качелей, есть большая, хотя и пока пустующая, песочница, деревянные даже не лавки, а диваны под навесом и под открытым небом и подиум с шезлонгами.







В скрытом от глаз дворе с видом на берёзовую рощу живут динозавры





Во втором дворе, чуть поменьше, сосредоточились на динозаврах: мини-скалодром имитирует, кажется, птеродактиля, рядом — деревянный череп и остов кого-то хищного, по которому можно лазить. Все элементы функциональные, их разработали в новосибирской студии Virtu Group и сделали на заказ. Темы следующих дворов компания пока держит в секрете.





Первая и вторая «скобки» — единственные в проекте, которые пересекает дорога





Заехать в любой из дворов на машине будет или нельзя, или просто невозможно. Из каждого подъезда два выхода, и если нужно разгрузить машину, то можно воспользоваться тем, что ведёт на улицу, от дороги дворы будут закрыты либо самими домами, либо, как в случае с красной «скобкой», живой изгородью из плотно посаженных елей. Впрочем, первый квартал из двух «скобок» — единственный в проекте, который рассекает дорога: в остальных будут большие объединённые дворы.





От пешеходных дорожек к газону будет плавный переход из газонной решётки, а во дворах есть дорожки, выложенные камнями





Вдоль домов в комплексе запланировали велодорожку, пока её длина составляет всего 375 метров. Во дворах используют сразу несколько видов покрытий — от плотно уложенной плитки и резинового покрытия на детских площадках до посыпанных щебнем или выложенных камнем троп и газонов: в компании говорят, что хотели разнообразить маршруты для мам с колясками. Сколько средств застройщик вложил в благоустройство, в «АКД» посчитать затруднились, но оно занимает существенную долю от в целом вложенного в проект миллиарда рублей.







Парковки в первой очереди микрорайона только наземные





Подземных парковок в первой очереди комплекса нет — только во второй, но их всего около дюжины и почти все они уже проданы. Припарковаться можно будет по периметру комплекса в специальных карманах. Точное число парковок в компании назвать не смогли, но заверили, что их по 0,8 на квартиру.





Все подъезды в домах сквозные: с одной стороны можно подъехать на машине, с другой — выйти прямо во двор





Дома в микрорайоне если не высокотехнологичные, то энергоэффективные, уровня А+. Впрочем, здесь как минимум умное освещение в подъездах: тусклый свет на площадках горит всегда, но реагирует на появление человека и быстро, но постепенно разгорается до яркого. Содержание жилья — вместе с заменой умных лампочек и уходом за динозаврами во дворах — обойдётся жителям в 38 рублей с 1 кв. м.





Всего в двух первых 4-этажных домах 11 подъездов без лифтов и 192 квартиры. Непроданными остались 13: самую небольшую, площадью 38,22 кв. м, ещё можно купить за 2,21 млн рублей, 5,68 млн рублей стоит самый дорогой из оставшихся вариантов — квартира с антресольным уровнем площадью 86,31 кв. м.







В домах больше 50 планировок, одних только двусветных квартир высотой 6 м несколько видов: в этом, например, для кухни сделали нишу





Первые дома были экспериментальными в первую очередь в плане планировок: здесь их больше 50 вариантов, в них, уверяют в компании, учитывались даже маршруты передвижения и, например, возраст жителей — чтобы между спальней родителей и комнатой подростка, любящего слушать рок, была какая-то буферная зона.







Во второй очереди квартир будет меньше, зато они больше и со своими особенностями: есть, например, квартиры с отдельным входом и квартиры с тремя санузлами для организации гардеробов или постирочных комнат. Здесь стоимость стартует с 2,1 млн рублей, а 4-комнатная квартира с антресолью и террасой площадью 141,68 кв. м обойдётся почти в 9,5 млн рублей уже на этапе строительства.





В некоторых квартирах антресольный уровень построил застройщик, в других это можно сделать самостоятельно при желании





Необычная архитектура, признали в «АКД», далась непросто, и срок проектирования и строительства небольших, в сущности, домов немного затянулся: подобных выступающих элементов застройщик раньше в домах не делал. Внутри особенности архитектуры почти не ощущаются: комнаты в основном правильной формы. Другое дело — квартиры на 4-х этажах с двойным светом и где-то с построенным антресольным уровнем, где-то — с возможностью построить его самим.







На крышах оборудованы террасы, правда, большая часть эксплуатируемой кровли всё-таки находится в ведении УК





У 12 квартир в новых домах есть террасы на крыше — огороженные участки с навесом. При этом между террасами соседних квартир может быть расстояние в несколько метров, не принадлежащих никому из жильцов, — за эти зоны отвечает управляющая компания, и на них, а не вниз, по правилам нужно будет скидывать скопившийся снег. На вопрос о возможности барбекю-вечеринок в компании говорят, что это допускается, но только в том случае, если не будет открытого огня.







В цоколе есть большие кладовки, в которые уже привозят велосипеды, санки и сноуборды





В цоколе красной «скобки» предусмотрены большие кладовые площадью 7–9 кв. м стоимостью от 10 тысяч рублей за квадрат. Их немного больше, чем квартир, и некоторые покупатели берут сразу по две.





— Я видел, парни уже сноуборды привезли. Я их спрашиваю: «Вы где кататься собрались?». Они: «Мы в кладовку!» — рассказал сотрудник отдела продаж застройщика Сергей.





Самих жителей в домах пока нет, даже характерные звуки ремонта слышатся ещё не отовсюду, но будущие жильцы уже активно привозят стройматериалы, сантехнику и даже мебель, говорит Сергей.





В первой очереди есть большое коммерческое помещение, но что там будет работать, пока точно не известно





Коммерческих помещений в комплексе немного: в цоколе большого дома расположился офис УК «Зелёный город», а большое, площадью 600 кв. м помещение под домом поменьше (за счёт ландшафта оно одновременно и в цоколе, и на первом этаже) пока пустует — здесь, вероятнее всего, появится магазин или фитнес-клуб.





Вторую «скобку» достроят летом 2020 года — уже с другими квартирами и с подземной парковкой





Закрывать территорию комплекса застройщик не будет: по словам Юлии Домниковой, отсутствие заборов — политика наукограда Кольцово. Максимум, что смогут сделать собственники, — это закрыть входы во дворы-колодцы в следующих очередях комплекса, начиная с третьей. Но их пока даже не начали строить. Вторую очередь из второй «скобки» квартала и ещё одного небольшого дома с видом на рощу сдадут к лету следующего года.





В наукоград едут за тишиной и природой, считают эксперты





Пока одним из минусов наукограда, помимо его отдалённости, остаётся время от времени долетающий до жилых районов запах с птицефабрики, но с этим, заверили в «АКД», пытаются бороться.







— Говорят, они уже начали куда-то отходы вывозить, и ситуация лучше, чем три года назад. Но мы будем пытаться договориться, чтобы они убрали их отсюда совсем, — говорит Юлия Домникова, добавляя, что местные жители никакого запаха не замечают совсем.





В домах предусмотрели не только цветные закрытые лоджии-кубики, но и вот такие «аквариумы», в том числе на первых этажах





Основные покупатели квартир в микрорайоне пока в основном из числа местных жителей и жителей Советского района, в частности Академгородка. Эксперты, оценивая интерес к наукограду у жителей Новосибирска, разделились во мнениях, хотя признали, что те, кто готов каждый день тратить время на дорогу из Кольцово в центр города, есть.





— Это любители того направления, тех мест и самого Кольцово. Они любят природу, относительную уединённость — всё-таки Кольцово более разрежено, чем плотный город. В целом сегодня Кольцово неплохо развивается в плане общественных зон — они сделали озеро, горки и вот это всё. В этом плане жить там достаточно комфортно, — считает руководитель отдела новостроек АН «Квадротека» Игорь Зеленский.





Необычная архитектура немного затормозила проект — его прорабатывали дольше и тщательнее, чем обычные дома





По статистике отдела продаж «Спектра», около 90% будущих жителей — это семьи с детьми, остальные почти все — люди в возрасте, уже вырастившие детей. Среди тех, кто переезжает в Кольцово, немало и сотрудников Технопарка и институтов Академгородка: по новой дороге через тоннель путь в Академгородок занимает уже гораздо меньше времени, чем раньше, жильё в наукограде существенно дешевле, а инфраструктура развита не хуже. Первые дома «Спектра» уже приписаны к детскому саду «Лёвушка» и к биотехнологическому лицею № 21, к моменту сдачи следующей очереди комплекса планируют открыть новую школу на улице Молодёжной.





В самом Кольцово новый микрорайон может конкурировать с домами компании «Проспект» — но только отчасти, считают эксперты: формат жилья и качество благоустройства у них всё-таки различаются, хотя более высотные дома «Проспекта» гораздо ближе к инфраструктуре наукограда. А вот с новым жильём возле Академгородка — проектом «Да Винчи» и «Горки Академпарка», где тоже есть многоквартирные дома, — руководитель отдела продаж новостроек АН «Большой Город» Максим Юрьев рекомендует даже не сравнивать. Как и с самим Академгородком.





— Если выбирать между хрущёвкой за 5 миллионов и квартирой в два уровня в «Спектре» за эти же деньги — конечно же, «Спектр», — убеждён он. — Дома симпатичные, обалденные дворы с арт-объектами, озеленение — такого нет нигде, так не строят. Если бы это было где-то в городе, цена была бы просто космическая.





Небольшие благоустроенные дома эксперты считают самой логичной застройкой пригородов





По мнению Игоря Зеленского, у жилья такого формата большие перспективы, и чем плотнее застройка в городе — тем больше перспектив: «Когда человека зажимает в городе, рано или поздно он начинает сбегать».





— Это логичная застройка пригорода. Кто поедет в пригород в 9-этажку, зачем? Кольцово — давний наукоград, «Проспект» его застроил весь. Если бы они взяли схему «Спектра» во всём Кольцово, было бы интереснее: такой небольшой европейский городишко был бы рядышком — было бы классно, — добавляет Максим Юрьев.