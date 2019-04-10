Забери меня, мама: мальчик оказался в больнице без родителей — врачи ищут новых, чтобы спасти его

Рома остался без родной мамы, когда ему ещё не исполнилось и года, сейчас за ним ухаживают медсёстры и няни





У годовалого Ромы никогда не было настоящего дома — его биологические родители отказались от него, и теперь он живёт то в больницах, то в доме ребёнка. Конечно, сирот в Новосибирской области сотни и всем им нужны мамы и папы, но в случае Романа найти родителей нужно как можно быстрее. Мальчику предстоит тяжёлая операция и восстановление — и хотя за ним ухаживают медсёстры и няни, опека уверена, что только настоящая семья поможет мальчику пережить испытания. Подробности — в материале НГС.







Ромин взгляд — как у взрослого: спокойный и даже невозмутимый. Он любит, когда с ним разговаривают, хотя сам ещё пока не может ответить словами, но с удовольствием выслушает всё, что ему скажут взрослые. А еще Рома почти никогда не плачет.







Совсем скоро, 23 апреля, мальчику исполнится год — вот только день рождения он встретит либо в доме ребёнка, либо окажется снова в больничных стенах, как сейчас. Родителей у него больше нет — они отказались от мальчика, не в силах ухаживать за ним.







Сейчас Рому опекает государство. Специалисты министерства труда и социального развития обратились за помощью на НГС, чтобы попробовать найти мальчику родителей, которые его больше не бросят.





Как объяснил главный врач регионального специализированного дома ребёнка Валентин Столицин, законодательство запрещает ему называть диагноз мальчика — на это имеет право лишь сам гражданин (после 18 лет) либо его родители и законные представители.







Опека не может назвать чётко диагноз малыша — законы запрещают выдавать ей такую информацию в СМИ





Пока что известно, что Рома каждый день проходит процедуры перитонеального диализа (очищение организма через брюшину) в Новосибирской областной больнице — и скоро мальчика ждёт сложная операция.







«Мы должны сделать всё невозможное и необходимое, чтобы он оказался в семье. Всем понятно, что ребёнок сложный, непросто будет взять его в семью. Нужно будет взять на себя определённые обязанности и понимать, что это особенный ребёнок.







Ему (Роме. — Прим. ред.) просто жизненно необходимо, чтобы был [родной] человек. Понятно, он общается с людьми, с нянями, но он не знает, кто у него близкие взрослые, а от этого зависит ещё и психическое здоровье, когда вот он понимает — что это его мама <…> родной человек, с ней он психологически будет чувствовать себя спокойнее, что всё хорошо, этот человек рядом с ним находится, он всегда его защитит, он (мальчик. — Прим. ред.) и физически будет спокойнее.





В больнице уверены, что мальчик скорее пойдёт на поправку, когда у него появится семья





Естественно, когда перед тобой за день проходит больше 15–20 человек, то очень трудно сориентироваться, и ребёнок находится всё время в определённой тревоге: белые халаты, маски… Няни меняются, медсёстры меняются, доктора приходят и уходят. Поймите, дальше ждут его серьезные испытания, нужно, чтобы была семья, которая бы все трудности с ним преодолевала», — не сдерживая эмоций, объясняет главный врач дома ребёнка.







Помимо медсестёр отделения патологии новорождённых, за Ромой ухаживают четыре няни из детских домов — дежурят, сменяя друг друга. По словам одной из нянь, представившейся Валентиной, она знакома с мальчиком уже три месяца — за это время она привыкла к нему, но всё равно даже самое тёплое общение с няней не заменит родителей.







Няня Валентина знакома с малышом три месяца — за это время они привыкли друг к другу





«Он ещё маленький — лепечет только. Ручки подаёшь ему — приподнимается сам. Спит он хорошо, кушает по-разному, по настроению, но старается кушать всё», — рассказывает Валентина.







Желающим стать родителями для Ромы нужно обратиться в органы опеки — в районные отделы. Начальник отдела опеки и попечительства министерства труда и социального развития Новосибирской области Наталья Кузьмина пояснила корреспонденту НГС, что есть ограничения, которые могут помешать человеку стать приёмным родителем или опекуном: к примеру, некоторые заболевания или судимость за преступления, связанные с угрозой жизни и здоровью.







Главный врач специализированного дома ребёнка Валентин Столицин (на фото) подчёркивает, что нужно «сделать невозможное», но найти Роме родителей как можно скорее





Опека будет собирать информацию о месте проживания будущих родителей, характеристики с работы и сведения о доходах. Также человеку нужно будет пройти школу усыновителей — специалисты смогут подготовить тех, кто задумался о приёме в семью некровного ребёнка.







Как отметила Наталья Кузьмина, часто после прохождения школы (таких организаций в регионе 7) люди отказываются от идеи стать приёмным родителем.







«Мы считаем так: если из 10 человек 3 [потом] не пришли, значит это хорошая школа, они поняли, что это не их и они не смогут заниматься воспитанием чужого ребёнка», — добавила начальник отдела.







Валентин Столицин отметил, что не стал бы называть отбор для будущих родителей Ромы «жёстким».







«Всё будет зависеть от родителей. У нас существуют в законодательстве Российской Федерации определённые процедуры, все родители их должны пройти, и они будут принимать решение непосредственно познакомиться с ребёнком близко, узнать все его диагнозы, узнать его проблемы, дальнейшую перспективу развития, мы об этом всё расскажем», — пообещал главный врач.







В ближайшем будущем Рому ждёт операция, её оплатит фонд ОМС





Столицин надеется, что уже скоро Рому заберут новые мама и папа — или же один человек, живущий без пары. Будущим родителям не нужно будет платить за операции и лекарства для Ромы — всё это оплачивает фонд ОМС. Главное, чтобы новые родители стали для мальчика настоящей семьёй, помогли ему пережить трудности и встать на ноги.







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