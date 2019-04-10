«Если кофе плохой, то и день пойдёт не очень»: новосибирцы — о своих любимых кофейнях

По данным 2ГИС, в Новосибирске 434 кофейни





В Новосибирске огромное количество кофеен, и даже если какие-то закрываются, то на их месте тут же появляются другие. Горожане выбирают кофейни в качестве места для встреч с друзьями, свиданий и деловых переговоров, многие из них полюбили утренний ритуал — зайти за кофе перед работой или на обеде и гулять со стаканчиком в руках. Новосибирцы уже начали предлагать своих номинантов на звание «Кофейни года», приняв участие в голосовании второй «Народной премии НГС», которая стартовала 1 апреля 2019 года. Кому, как не новосибирцам, знать, какой должна быть лучшая кофейня города? НГС провёл опрос среди горожан, спросив, по каким критериям её можно выбрать, что нравится в новосибирских кофейнях, а что нет.





Эсмира на фото справа





Эсмира, в декрете: «Лично я очень люблю какао. Много где пробовала, больше всего мне нравится в "Академии кофе" — насыщенный вкус, не приторный. В новосибирских кофейнях мне нравится то, что можно прийти и позавтракать с утра, выпить кофе. Нет конкретных критериев, по которым я выбираю, в какую пойти. Мне не нравится, что в кофейнях трубочки не упакованы. В некоторых упаковываются, а в некоторых нет: вот в "Академии" минус в том, что не упакованы. Соответственно, все лезут грязными руками и достают себе трубочку. Остальное всё отлично».











Анна, преподаватель танцев: «Клиентоориентированность и чтобы в принципе туда было приятно приходить — атмосфера и качество кофе, конечно, немаловажно. В Новосибирске нравится то, что довольно много кофеен и обслуживание на хорошем уровне. Я в разных городах была: есть с чем сравнить. Из того, что не нравится, сейчас для меня актуально то, что у меня ребёнок маленький и не во все я могу зайти: крыльцо высокое, нет пандусов, детских зон. Хотя я понимаю, что в принципе и без этого можно обойтись. Хотелось бы, чтобы кофейни были сконцентрированы не только в центре, но и подальше».











Иван, работает в сфере цифровых технологий: «Должен быть вкусный кофе. В новосибирских кофейнях мне нравится стиль: взять ту же Kuzina — всё классно: играет красивая музыка, красивый свет, красивая мебель и хороший сервис. Классные у нас кофейни, но хотелось бы больше творчества. В Питере, например, делают творчество: на кофе рисуют и на стаканах рисуют портреты покупателей — быстро и недорого на самом деле. Ничем не отличается от ценника на наш кофе. Стаканы же придумали свои, надо ещё что-то придумать. Это важно, это маркетинг: тебе с утра там настроение подняли, и ты просто в следующее утро туда же придёшь. У меня ритуал: я беру кофе и еду на работу, пью в машине. Если кофе плохой, то и день пойдёт не очень, а если с утра попил вкусный кофе и мне ещё нарисовали мой портрет, я на эмоциях поехал на работу, гораздо лучше».









Анастасия, временно не работает: «Она должна обладать теми качествами, чтобы там можно было уютно посидеть с друзьями, насладиться вкусным кофе и каким-нибудь десертом. То, что мне нравится в новосибирских кофейнях, — это атмосфера, а вот кофе надо уже выбирать: где и в каких кофейнях лучше».











Яна, работает в сфере транспортных услуг: «Для меня приоритетно качество кофе — я не в каждую кофейню пойду. Это важно больше для ценителей, для тех, кто понимает вкус кофе, как его правильно готовят. Должен в кофейне квалифицированный персонал работать. Выбираю методом проб — могу второй шанс дать. Как правило, не оправдывают себя: если в первый раз не понравилось, то и потом не понравится. В Новосибирске очень много кофеен, конечно, стало — большинство располагает к себе атмосферой. Качество мало где на уровне. Такой большой сейчас выбор. Хотелось бы, чтобы они более ответственно подходили к этому: чтобы не так, что просто открыть кучу точек на каждом шагу, они должны чем-то отличаться».











Дарья, педагог по вокалу: «Больше всего в новосибирских кофейнях нравятся кофе, атмосфера, музыка. Атмосфера должна быть приятной, в кофейне должно быть немного народу, должна играть приятная и не сильно громкая музыка, может быть, джаз. Не нравится, что очень часто бывает давка, бывает душно. Хотелось, чтобы это всё живее было и мобильнее, может, мест побольше».











Александр, работает в финансовой сфере: «Лучшая кофейня должна обладать большим выбором кофе и быстрым обслуживанием. Потому что большинство людей идёт туда с утра, по пути на работу, опаздывают. Нужно, чтобы быстро зашли, обслужились и ушли. Хорошо там, где эти критерии соблюдены».











Мэри, фрилансер: «Нужно, чтобы качество кофе не менялось в зависимости от смены персонала, чтобы было хорошее обучение и даже когда бариста меняется, качество кофе от этого не страдало. Доброжелательность, понятное дело, — чтобы здоровались, прощались, и улыбка у бариста. Сейчас вообще все новосибирские кофейни больше клиентоориентированные, сервис с каждым годом становится ещё лучше — раньше такого не было, мне кажется. Не нравится текучка персонала в кофейнях: когда привыкнешь к одному, ходишь, тебе всё нравится, всё вкусно, а потом меняется. Нужны лучшие условия для бариста, чтобы они не уходили».









Ярослав, работает в сфере общепита: «Во-первых, это должен быть вкусный кофе, во-вторых, хорошее обслуживание и, в-третьих, доступность: например, такие сети как "Академия кофе", Organic Coffee есть почти в каждом районе города, возле метро. Я учусь на "Студенческой", они обе там представлены. Больше всего в новосибирских кофейнях нравится приветливый персонал».











Мария, работает в сфере юриспруденции: «Мне кажется, должны быть широкий ассортимент, гостеприимство и красивый интерьер. Мне нравится то, что у нас, в отличие от многих крупных городов, очень много авторских напитков. Сами по себе напитки очень интересные и очень большой выбор. Мне в Новосибирске запомнился финиковый кофе и черёмуховый. В Москве, Питере — скорее, классические напитки. Не нравится, что очень многие места стали потоковыми: изначально концепция была — интересная кофейня, условно говоря, для своих, с авторскими напитками, гостеприимными официантами. А сейчас они больше работают на поток и не идут навстречу. Если ты просишь что-то изменить или добавить, это уже становится трудным, потому что это нужно согласовывать с руководством или автоматически система не позволяет. Это огорчает. Я люблю либо убирать сахар из напитков, либо на соевом молоке. Некоторые кофейни не могут сделать авторский напиток на соевом молоке: у них есть чёткие ингредиенты, которые они не могут изменить или не хотят».









Александр, работает в сфере event: «Понятно, что у любого заведения, которое предоставляет услуги, априори должен быть сервис. Человеку, который просто пришёл расслабиться, отдохнуть, обстановка важна: чтобы было менее шумно. И если прям углубляться для кофеманов, то такая есть тенденция: кофе, который ты заказываешь в кофейне и с собой, разнится в качестве. Если ты на месте его пьёшь, то он более вкусный, чем тот, который дают навынос. Нравится атмосфера в новосибирских кофейнях — по качеству в принципе одни из лучших заведений, даже лучше, чем кафе или ресторан. Потому что во многих кофейнях уютнее, приятнее находиться, чем просто зайти перекусить в какое-нибудь кафе. Мне всё нравится, в целом нет такого, чтобы что-то вызывало негатив. Единственное — иногда бывает не совсем приветливый и компетентный персонал, но это единичные случаи, в целом держат уровень».





Юлия, студентка: «Важны сервис, обслуживание, удобные сиденья и столики — бывает очень неудобно: не помещаются коленки. Ожидание в новосибирских кофейнях не такое большое, нежели в ресторанах. Мне нравится уютный дизайн в кофейнях, что-то с диванчиками, неоновые вывески, гирлянды, фонарики. Не нравятся цены — хотелось бы сделать их ниже на кофе. В некоторых кофейнях цены необъективно высокие, особенно на раф».







До конца апреля вы можете предложить своего номинанта на звание «Кофейни года» на сайте «Народной премии НГС» — торопитесь, до конца сбора заявок осталось совсем немного!.

