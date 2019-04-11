Праздник в колхозе: в Экспоцентр привезли паштет из крокодила и шоколад с коноплей

Большую часть выставки занимают торты, которые выглядят настолько красиво, что кажутся несъедобными





В новосибирском Экспоцентре открылась кулинарная выставка «HoReCa Siberia Пиво Сибири». На неё крупные производители, рестораторы и другие специалисты, связанные со сферой общественного питания, индустрией гостеприимства и торговли, привезли свои лучшие и необычные продукты, поваров, технику для ресторанов и магазинов. НГС нашёл самые интересные экспонаты этой ярмарки, подробности — в нашем фоторепортаже.





Выставка напитков, оборудования, товаров и услуг для предприятий общественного питания, индустрии гостеприимства и торговли — такое у неё полное название — начала работать в Экспоцентре 10 апреля. На неё съехались крупнейшие профессионалы со всей области и соседних регионов, чтобы похвастаться своими новшествами в сфере общественного питания.







Оперный театр из пельменей — уже который год его привозят в Экспоцентр





Начинается выставка с обычного, на первый взгляд, рынка. Но, если приглядеться, здесь можно найти много интересных вещей. Например, компания «Домашний повар» заманивает к себе любителей полуфабрикатов с помощью оперного театра, сооружённого из замороженных пельменей. Где ещё такое увидишь?





На выставке продают (и активно покупают!) шоколад с коноплёй





Неподалёку петербуржцы продают килограммами итальянский шоколад. Такой, как на фото, весом в 2,5 килограмма, стоит 2700 рублей. Вообще, можно найти итальянский шоколад и в более мелкой фасовке. А пониже разложили шоколадные батончики с коноплёй по 187 рублей. Девушка за стендом рассказала, что это самый популярный шоколад сегодня у посетителей.





Тушёнка из медвежатины — экзотика для городского жителя





Многие, подходя к стенду, и не знали, что барсука и бобра можно есть





Продавец лавки с дичью рассказала, что колбаса из крокодилятины очень похожа на куриную сырокопчёнку





Любителей мяса на выставке тоже нашли чем удивить. Здесь и паштет из бобра, и колбасы из косуль, кабана, медведя и даже крокодила. На закуску — сушёное мясо зайца и страуса, а если хорошо покопаться, можно найти сырокопчёную колбасу «Куропатка на лосе» — с лосятиной и филе куропатки. Всё мясо можно попросить на дегустацию.





Такой торт — даже не знаешь, с чего начать есть





Задание для кондитеров — соорудить торт-сказку





Как можно съесть такого котика?





В зоне арт-классов устроили баттл кондитеры — они показали лучшие торты, которые выглядят скорее как игрушечные скульптуры, чем что-то сладкое и съедобное. Судя по всему, темой у них были сказки. Попробуйте угадать, где какая. В отличие от закуски из бобрятины, дегустировать сказочные торты нельзя — желающих угоститься чуть ли не бьют по рукам.





Многим профессия дегустатора пива покажется идеальной работой





Во время выставки организаторы решили устроить несколько конкурсов. Самый интересный проходил на верхнем этаже за закрытыми дверьми — корреспондентов НГС даже выгнали оттуда с формулировкой: «Это частное мероприятие». После вопросов к пресс-службе Экспоцентра НГС туда всё же пустили — оказывается, здесь проводят профессиональную дегустацию пива.





Всё пиво дегустаторам приносят зашифрованным — без этикеток и каких-то опознавательных знаков





Дегустация пива — звучит весело, но на деле это оказалось очень серьёзным мероприятием. Самые смелые производители пива привезли сюда свои лучшие напитки в борьбе за золотую медаль. А выбирают их профессиональные дегустаторы, которые оценивают пиво по разным характеристикам и ставят оценки. «Дегустаторам образцы предоставляются в зашифрованном виде, председатель комиссии выявляет те особенности производства, которые, возможно, использовали технологи в производстве данного наименования. <...> Выставляются оценки, на сегодняшний день 45 видов продукции, ставят баллы и отдают на расчёт. По результатам расчётов получают большую золотую медаль, малую золотую и серебряную», — рассказали организаторы конкурса.





Пиво проверяют не только на вкус, но и на цвет и запах. Почти так же, как и вино





Конкурс качества пива проходит с 11:00 до 17:00, на вопрос корреспондента НГС о том, как дегустаторам удастся оставаться объективными к вечеру, организаторы ответили: «У нас существуют необходимые технологические перерывы, когда дегустатор должен освежить свой рот, сможет отдохнуть минут 10–15 и далее приступить к следующей группе оценки».





Поваров испытывали на скорость





В одном из конкурсов им поручали сделать «Маргариту»





Ещё один конкурс решили провести среди поваров — это чемпионат Сибири по кулинарии, на котором лучшие повара города соревновались в приготовлении классической пиццы. Интересно, что на приготовление пиццы участником дают всего 15 минут — тесто можно принести своё. А в конце отдают готовые блюда на дегустацию жюри.





Вместо настоящего теста пиццайоло тренировались на силиконовом заменителе





Вместе с приготовлением пиццы пиццайоло соревнуются в пицца-акробатике. Тренируются они, слава богу, не на настоящем тесте, а на силиконовом тренажёре — он иногда выскальзывал из рук и падал на пол, шокируя зрителей. Говорят, что вот так подкидывать тесто — это по технологии. И если пиццайоло так не делает, то он готовит всё что угодно, только не настоящую пиццу.





Большинство участников кулинарного чемпионата — повара новосибирских кафе и ресторанов





В одном из конкурсов участникам нужно было приготовить рыбу





Готовые блюда попадают на стол к жюри





Кроме пиццы участники чемпионата по кулинарии готовили рыбу. Ещё горячие тарелки тут же приносят на пробу жюри. Пока они не приступили к трапезе, на блюда можно только смотреть.





Говорят, такие автоматы заменят привычные Новосибирску пивнушки





Интересные агрегаты привезли производители оборудования для ресторанов. Самым любопытным показался пивной автомат — покупатель подносит специальную карту, наливает сам себе пиво и уходит домой. Для обслуживания автомата, как говорят его разработчики, достаточно одного человека — он будет проверять полноту кегов и следить за тем, чтобы автоматом не пользовались несовершеннолетние. Кроме того, по их словам, в таком автомате можно будет купить пиво даже после 22:00, в обход закона. Они уверены, что так юридически пиво отпустил не продавец, а покупатель сам себе. «Ну в любом случае в суде можно попробовать доказать это», — заверил представитель производителя пивного автомата.





Многие посетители приходят сюда просто поесть — почти все участники ярмарки предлагают дегустацию





Выставка работает до 12 апреля с 10:00 до 17:00 в Экспоцентре. Кроме чемпионатов и ярмарки здесь устраивают конференции и дискуссионные площадки, на которых обсуждают такие темы, как уровень цен, гастрономический туризм, новинки в индустрии гостеприимства и торговли.





До этого в Экспоцентре прошла выставка школ будущего — там показали симулятор тракториста, роботизированные части тела и мост из спагетти.