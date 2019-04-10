Резинку жалко: город наводнили водители на летних шинах — погода приготовила им неприятный сюрприз

Ажиотаж возле мастерской на Станционной

Что можно услышать на новосибирских оттаявших улицах в начале апреля? Правильно — цокот копыт. Это по чистому и сухому асфальту барабанят шипованные колеса автомобилей. Впрочем, таких становится все меньше, особенно с начала этой недели, когда установился устойчивый плюс. К выходным обещают вообще +15 — журналист НГС разбирался, надо ли прямо сейчас менять колеса и чем грозит использование зимней резины на прогретом асфальте.







Вообще в мудрёном деле смены летних/зимних шин есть золотое правило: на «лето» переходим в 20-х числах апреля, а на «зиму» — в 20 числах октября, ровно через полгода. Но этот апрель радует ранним теплом и многие автовладельцы рискнули поскорее распрощаться с шипами. Причины называют разные: и желание сохранить зимние покрышки, и неготовность потом стоять в очередях, и просто «пора».





Шиномонтаж на Тюленина





«А смысл ездить на зимней? В городе уже тепло, все время плюс, даже ночью дороги не замерзают.





Жалко зимнюю резину с шипами, она у меня новая, два сезона. Дорогая резина, Continental Conti Ice Contact.





В тепле такая резина размягчается и быстро изнашивается», — рассказывает Владимир, владелец KIA Rio.





«По моему, нормально уже: утром я встаю, ни гололеда, ничего, ноль — плюс один. Поменял сейчас, чтобы очереди не было потом, когда бум будет. Да и по погоде уже можно ездить на летних колесах», — объясняет Роман на Volkswagen.





Автовладельцев даже не пугает долгосрочный прогноз погоды, который предсказывает минусовые температуры и снег в середине апреля. Gismeteo и НГС.ПОГОДА обещают нам резкое похолодание уже в понедельник, 15 апреля, а в некоторые дни грозят серьезной отрицательной температурой под –12. То есть гипотетически торопыги рискуют оказаться в ситуации, когда шипов уже нет — а вот снег и гололед снова вернулись.





Эксперты подтверждают, что езда уже при +10 на зимних покрышках вредна, но износ колес не должен стать катастрофическим. «Если человек купил хорошие покрышки с фирменной шиповкой, то, конечно, ничего не повылетает. Если он будет ездить по городу — понятно что здесь сильно не разгонишься в обычном режиме, — то ничего не произойдет.





Просто повышенная шумность, ну какой-то износ будет, потому что зимняя резина рассчитана на низкую температуру, при теплой температуре она становится совсем мягкая и быстрее стирается. Может и тормозной путь быть больше за счет шипов.





Вообще рекомендуется менять шины, когда общая температура "день плюс ночь" переходит планку +5 градусов», — объясняет Геннадий Евграшин, руководитель автосервиса «Семь ключей».







Сервисы начинают работать в усиленном режиме





Сам эксперт уже заменил зимние колеса, но говорит, что ездит только по городскому асфальту. «Я переобулся позавчера, например, для меня вопрос закрыт. Но здесь есть момент какой: если человек не собирается в интересные районы, где лежит снег (высокогорье, тот же Шерегеш), тогда есть смысл менять. Ну а если он все-таки собирается, то там может быть снег и, скорее всего, это будет лед», — предупреждает Геннадий Евграшин.





«Приближаются выходные теплые, вплоть до 17 градусов. Но всё равно, но это не критично, если мы несколько дней при таких значениях будем передвигаться. Да, когда температуры дневные превышают 15–20 градусов, можно говорить о том, что резиновый состав смеси будет истираться.







У нас на два лагеря разделились наши покупатели. Кто-то говорит: "Срочно меня переобуйте", кто-то говорит: "Нет-нет, подождите, я запишусь через недельку-полторы".





Примерно пополам сейчас они делятся. Да, сезон набирает обороты, запросов становится больше, люди интересуются, но пик точно еще не настал. Честно говоря, пик мы прогнозировали числа с 15–20-го, но открыли прогноз — и следующая неделя вся в снегопадах. Поэтому с 22-го до майских праздников все и будут переобуваться», — говорит начальник отдела продаж шинной компании «Колесити» Николай Пшеничников.





Пора менять колеса?

Авторизируйтесь , чтобы проголосовать Опрос завершен Вы успешно проголосовали! Результаты будут опубликованы по завершении опроса. Да

Нет, только через неделю-две

Дождусь осени, а там и зимние сойдут К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования

Понравилось? Тогда почитайте историю легендарного советского троллейбуса, на котором 32 года возит новосибирцев веселая женщина-шофер.