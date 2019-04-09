Это должен знать каждый: как номинанты «Народной премии НГС» агитировали за себя в 2018 году

Команда «Баранжара» радуется признанию жителей города в номинации «Ресторан года»





По данным на сегодняшнее утро, более 2,5 тысячи новосибирцев предложили своих номинантов на звание лучшего бизнеса в девяти номинациях «Народной премии НГС». Этап выдвижения продлится до конца апреля. Бизнес, в отличие от горожан, пока медлит (да, это намек, ребята!) — активно за себя пока компании города не агитируют. «Наверное, пока нет вдохновения», — подумали мы в НГС и решили напомнить, как номинанты первой «Народной премии НГС» участвовали в гонке и чьи способы были самыми распространёнными, а какие — самыми оригинальными.





Одним из самых простых и в то же время необычных способов самоагитации была печать на чеках. А также тейбл-тенты, наклейки и плакаты, которыми компании украшали свои заведения.





В прошлом году не было отдельно номинации для кофейни, поэтому Organic coffee была в номинации «Ресторан года»





«Бахетле» использовал практически все возможные поверхности своего магазина — экраны, плакаты на кассах





Супермаркет домашней еды «Бахетле» размещал информацию о своём попадании в десятку лучших на разных поверхностях





«Лента» печатала информацию о премии на чеках





В супермаркете «О'Кей» агитация висела над входом





«Добрянка» использовала наклейки у касс





«Лента» выставляла тейбл-тенты





И конечно, участники делали публикации в соцсетях. А когда на втором этапе голосования определились 10 лучших компаний в каждой номинации, они получили дипломы из стекла и стали, которые потом тоже стали использовать в агитации. Некоторые вешали их у себя в офисах чуть ли не перед входом, на самом видном месте.





Такой диплом разместил торговый центр METRO на улице Северной, недалеко от площади Калинина





Мы максимально облегчаем жизнь номинантам «Народной премии НГС», поэтому в разделе «Участникам» выложили макеты для тейбл-тентов и плакатов для каждой номинации — достаточно только скачать (и можно даже творчески переосмыслить, мы не против).







В этом году на второй «Народной премии НГС» к агитации подключились такие коты. Например, этот призывает голосовать в номинации «Банный комплекс и SPA-центр года»





А пока компании думают, как продвигать себя, мы ждем активности новосибирцев. Вы всё ещё можете предложить своего кандидата на звание лучшего бизнеса города по следующим номинациям до конца апреля:











А этот кот предлагает выбрать лучший автосервис Новосибирска





В этом году 10-ю номинацию «Открытие года» предложит редакция НГС на втором этапе голосования, в мае. Как мы уже рассказывали, торжественная церемония награждения победителей состоится 31 мая в НОВАТе. Вести её будет Иван Ургант.