Это должен знать каждый: как номинанты «Народной премии НГС» агитировали за себя в 2018 году
Они вешали рамки из стекла и стали, клеили плакаты и выпускали спецчеки — НГС вспомнил лучших
По данным на сегодняшнее утро, более 2,5 тысячи новосибирцев предложили своих номинантов на звание лучшего бизнеса в девяти номинациях «Народной премии НГС». Этап выдвижения продлится до конца апреля. Бизнес, в отличие от горожан, пока медлит (да, это намек, ребята!) — активно за себя пока компании города не агитируют. «Наверное, пока нет вдохновения», — подумали мы в НГС и решили напомнить, как номинанты первой «Народной премии НГС» участвовали в гонке и чьи способы были самыми распространёнными, а какие — самыми оригинальными.
Одним из самых простых и в то же время необычных способов самоагитации была печать на чеках. А также тейбл-тенты, наклейки и плакаты, которыми компании украшали свои заведения.
И конечно, участники делали публикации в соцсетях. А когда на втором этапе голосования определились 10 лучших компаний в каждой номинации, они получили дипломы из стекла и стали, которые потом тоже стали использовать в агитации. Некоторые вешали их у себя в офисах чуть ли не перед входом, на самом видном месте.
Мы максимально облегчаем жизнь номинантам «Народной премии НГС», поэтому в разделе «Участникам» выложили макеты для тейбл-тентов и плакатов для каждой номинации — достаточно только скачать (и можно даже творчески переосмыслить, мы не против).
А пока компании думают, как продвигать себя, мы ждем активности новосибирцев. Вы всё ещё можете предложить своего кандидата на звание лучшего бизнеса города по следующим номинациям до конца апреля:
- «Медицинский центр года»
- «Торгово-развлекательный центр года»
- «Супермаркет года»
- «Салон красоты года»
- «Фитнес-центр года»
- «Автосервис года»
- «Жилой комплекс года»
- «Кофейня года»
- «Банный комплекс и SPA-центр года»
В этом году 10-ю номинацию «Открытие года» предложит редакция НГС на втором этапе голосования, в мае. Как мы уже рассказывали, торжественная церемония награждения победителей состоится 31 мая в НОВАТе. Вести её будет Иван Ургант.
Мария Тищенко
Фото Александра Ощепкова, читателей НГС