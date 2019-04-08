«Тут это не работает»: флорист переехал из Кольцово в Прагу — он назвал главные ошибки экспата

Илье Алалыкину 31 год, он переехал жить в Чехию почти 5 лет назад





НГС продолжает рассказывать о новосибирцах, которые уехали жить за границу, в проекте «Сибирь, до свидания!». Сегодня — о флористе Илье Алалыкине, почти 5 лет назад он переехал жить в столицу Чехии Прагу. Он рассказал корреспонденту НГС о том, как у него получается управлять цветочным салоном онлайн, а также почему у него не сложилось с бизнесом в Чехии.





«Меня потрясло, как можно с одного листочка вырастить растение»







— В 15 лет я начал увлекаться цветами. Это получилось абсолютно случайно: я пришёл в гости к другу, а тогда его мама занималась выращиванием фиалок, у неё весь подоконник и стеллажи были забиты этими цветами, — меня тогда это потрясло. Но, наверное, больше всего меня впечатлил сорт «Пират» (это такие синие цветы с зеленой бахромой). Когда женщина увидела, что мне это интересно, она дала мне несколько листиков этого цветка — тогда вторым потрясением стало то, как можно с одного листочка вырастить растение. Так я и начал выращивать фиалки.







Со временем цветов стало слишком много, а тогда был бум на фиалки, и наши русские селекционеры активно выводили новые сорта. Конечно же, мне хотелось их заполучить, но подоконники не резиновые. Тогда пришла в голову идея организовать клуб любителей фиалок с выставками-продажами (он работает до сих пор в ДК имени Горького).







Моя коллекция фиалок насчитывала около тысячи сортов. Но из-за развода родителей все прекратилось: мы переехали с мамой из дома в квартиру, а фиалки перестали быть интересны. Потом мне абсолютно случайно поступило приглашение от неизвестной женщины поработать в её салоне цветов — работал там начиная с кладовщика. В 20 лет стал вопрос: учеба или открытие своего цветочного отдела (в то время мама продала дачу). Учиться не очень-то хотелось в 20 лет, поэтому решение было мной принято быстро.







Так, постепенно меняя помещение, я открыл салон цветов. Мне кажется, что сейчас уже очень много парней-флористов, поэтому особо не удивляются моей профессии. Но 10 лет назад постоянно спрашивали: «А вы сможете собрать букет?».







Илья занимается цветами уже более 15 лет





«День, когда я влюбился в Прагу»







— Выбор Праги был не мой — у меня есть несколько друзей, которые постепенно стали разъезжаться (в Питер, Москву). Но когда лучший друг сказал, что хочет в Прагу, он спросил, поеду ли я с ним, — тогда я подумал: «Почему бы и нет?». И я поехал, но это была скорее шутка, потому что я знал, что в любой ситуации я могу вернуться домой.







Илья рассказал, что очень много времени тратил на изучение чешского языка





Первые полгода я не любил этот город: мы переехали осенью, квартира, которую мы сняли, была сырой. В моей комнате было маленькое окошечко, она была смежной с комнатой друга, а, как известно, друг хорош тогда, когда живёт отдельно. У меня не шёл язык, не просыхала одежда после стирки, да и сам город я не видел, так как не было на то времени (я постоянно делал домашнее задание по чешскому языку в своей комнатушке). В один из дней я вместо языковых курсов пошёл гулять по Праге. Это был теплый солнечный день — день, когда я влюбился в Прагу. Таких срывов было несколько, и каждый раз вместо занятий по языку я гулял по городу. Гулял и влюблялся в него. На Новый год я вернулся в Россию, и как-то мне стало грустно. После этого желания уехать из Праги у меня больше не возникало. По Новосибирску, конечно, не скучаю — не люблю этот город, но люблю Кольцово и всегда рад туда приезжать.







Одно из любимых мест Ильи в Праге — ботанический сад. Там есть винная, где делают вино из местного винограда





Об особенностях чешской флористики и неудачах в бизнесе





— Сложностей как таковых не было, только в начале. Иногда слышал истории про то, что чехи испытывали негатив в общении, но у меня такого ни разу не было, только положительный опыт.





Приехав сюда, я думал, что не буду работать в цветах, так как уровень флористики тут не самый высокий, но со временем я понял, что спрос на красивые букеты всё-такие есть. Я открыл сразу точку офлайн-продаж, но понял, что это тут не работает так, как в России. Переехал в дешёвое помещение и начал продавать онлайн. Перспективы были, как мне казалось, но всё равно пришлось закрыться по определенным причинам. Сейчас у меня магазин в Кольцово, второй открыли буквально недавно, доставка есть по Новосибирску, Кольцово и Бердску.





Наверное, если бы не Прага, я бы сегодня не делал современных букетов. Именно тут я начал заниматься флористикой, где сказал «нет» хризантемам, лилиям и герберам, жёлтому и оранжевому цвету. Собственно, сегодня я и в Новосибирске делаю эту флористику, где в приоритете пионы, лютики и пионовидные розы.







Сейчас Илья ведёт свой бизнес онлайн, продавая букеты через интернет





«Хотелось бы видеть девушек, одетых понаряднее»





В Чехии мне нравится все: климат, люди, еда. Не нравится, что каждый раз приходится подавать документы на визу, так как чехи не так щедро выдают её, например, в отличие от Германии. С каждым годом законы ужесточаются, становится всё сложнее сюда переехать. Многие, пожив тут, возвращаются назад, так как тут нет клубов и модных баров, тут никто не помешан на стиле и нет понтов. Это и нравится, но иногда хотелось бы видеть девушек, одетых понаряднее.





На фото: один из парков в пригороде Праги. Он напоминает Ботанический сад, который находится в Академгородке





Кстати, некоторые думают, что Прага — это каменные джунгли, но на самом деле там много парков. Сейчас в Праге аренда квартиры обходится примерно в 15 тысяч крон — это где-то 42 тысячи рублей. Я снимаю в центре города комнату за 8 тысяч крон — это 24 тысячи рублей, что считается недорого.





Самое главное для тех, кто хочет переезжать, — это знание языка. Чешский язык входит в одну и ту же же группу славянских языков, поэтому он кажется очень похожим, но это только на первый взгляд, Но кто говорит на украинском, для тех намного проще его учить, так как намного больше общего. Вообще, чешским можно овладеть и за 4 месяца, все индивидуально. Знаю персонажей, которые и после 5 лет жизни здесь говорят плохо. Я, например, через полгода уже стал чувствовать себя свободно в общении. Но русскоговорящим сложно избавиться от акцента (очень твердо говорят) — это почти сразу слышно при разговоре».







Большинство людей, кто переехал жить за границу, говорят о том, что самое главное — это знание языка. Недавно НГС рассказывал о сибиряках, которые построили бизнес в Новой Зеландии. Они рассказали, что нужно делать, чтобы поскорее почувствовать себя дома в чужой стране.