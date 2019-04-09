Лета не будет. Рестораторам подняли аренду земли в 42 раза — они пригрозили поднять цены

Летники обычно открываются в конце апреля — но в этом году их открытие оказалось под угрозой

Открытие летних веранд в Новосибирске внезапно оказалось под угрозой — владельцы ресторанов пожаловались на то, что мэрия повысила им стоимость аренды земли под летники сразу в 42 раза. Пока одни рестораторы пишут письма чиновникам и депутатам, другие успели прикинуть, что гораздо дешевле будет обойтись этим летом без столиков на свежем воздухе. Обозреватель НГС узнал, кто и почему решил очистить городские улицы от летних веранд и у кого они всё же останутся. Подробности — в материале НГС.





Владельцы заведений на улице Ленина забили тревогу после того, как узнали новые расценки на аренду земли под летние веранды. По их словам, городские депутаты подняли коэффициенты в 42 раза, что ставит под вопрос не только цены в меню, но и открытие летников в этом году в принципе.





«Если мы до этого платили, грубо говоря, тысячу за объём, который мы арендуем, то будем платить 42 тысячи, — рассказала НГС управляющий баром «Уголок Святого Патрика» Анастасия. — Почему так сильно и так резко подняли тариф — нам на этот вопрос не смогли никак ответить. Кроме того, что, как прокомментировал руководитель,





он сказал: "Аттракцион невиданной щедрости закончился". <...> Понятно, что всё дорожает, с каждым годом цены немножечко увеличиваются, но не в 42 раза».





Владельцы заведений узнали о новых тарифах, когда решили продлить разрешение на размещение веранды — они делают это каждый год. Теперь же под угрозой кроме «Уголка Святого Патрика» оказались летники бара-клуба Guevara, John Gregor Old Pub, «Креп де кофе» и других заведений на улицах Ленина, Советской, в Первомайском сквере и других местах, которые размещают веранды на муниципальной территории. Сейчас рестораторы планируют написать обращение к чиновником с просьбой снизить тарифы — этим занимается Сибирская федерация рестораторов и отельеров.





«Проект не приняли, его отправили на доработку. Наши юристы готовят сейчас письмо в Совет депутатов ответное, — объяснила НГС председатель правления федерации Галина Шеломенцева. — Эта проблема всех коснётся, кто летники выставляет. <...> Мы будем бороться, защищать права предпринимателей. Дело в том, что, платя за летник, вы платите дополнительную арендную плату. То есть заведение полностью перемещается на улицу, и там сидят гости. Это, получается, дополнительная нагрузка на бизнес. Конечно, мало того, что у нас НДС повышается, ещё и давайте на землю, на летники повысим. Рестораны сами за свой счёт ставят эти летники, благоустраивают, украшают их. На окраинах практически та же самая цена, там даже градации нет». Галина Шеломенцева добавила, что летние веранды в Новосибирске — фишка города, тогда как в соседних городах, например в Томске или Барнауле, летников как таковых нет.





Рестораторы ссылаются на решение Совета депутатов Новосибирска от 20 марта — «Об утверждении коэффициента Ки, применяемого для определения размера платы за размещение объектов, <...> размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности <...>».





Согласно приложению к документу, размер коэффициента для летников составит 42.





Он также касается других нестационарных объектов — теневых навесов на пляжах, кабинок для переодевания, киосков, туалетов, пунктов проката, велопарковок, сезонных аттракционов, передвижных цирков, зоопарков и других.





Рестораторы утверждают, что стоимость аренды муниципальной земли под веранды им подняли сразу в 42 раза





Как рассказал НГС Игорь Салов, председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству, член комиссии по градостроительству горсовета, причина такого резкого повышения стоимости — в представлении прокуратуры, которая посчитала, что стоимость аренды земли под летники слишком мала.





«У нас было приятно решение о коэффициенте, там главная причина была в представлении прокуратуры, которая считала, что при 1300-м постановлении, [согласно которому] летние кафе идут как элемент благоустройства,





там были символические цифры за аренду.





Они считали, что это несправедливо по отношению к предпринимателям, которые оказывают подобного рода услуги, но платят совершенно другие по параметрам цифры. Недавно было принято решение о введении коэффициента, "коэффициент Ки" мы его зовём. Каким образом увеличилось у них в 42 раза — не могу прокомментировать. Вообще, смысл в том, что это решение согласовывалось со всем сообществом предпринимательским, в том числе с ассоциацией отельеров и рестораторов. Они присутствовали на всех совещаниях в мэрии, и в том числе присутствовали на заседании комиссии. Три комиссии у нас этот вопрос обсуждали: муниципальная собственность, наша комиссия по предпринимательству и по градостроительству. Вопросов не было — все таблицы, все расчёты были предоставлены. Что там у кого какие проблемы — будем смотреть, решать, мы так и договаривались, что если возникают проблемы экономического характера. Как раз с улицы Ленина предприниматели предлагали принять самые высокие коэффициенты и стоимость. А то, что касается удалённых районов, там предлагали понижающие коэффициенты принять», — объяснил Игорь Салов.





Николай Мамулат, уполномоченный по защите прав предпринимателей Новосибирской области, нашёл другое объяснение резкого повышения цен — в очистке города от лишних строений. «В преддверии чемпионата 2023 года (МЧМ по хоккею, который проведут в Новосибирске. — Прим. ред.)





мэрия будет часто предпринимать различного рода всякие препоны для наведение порядка на центральных улицах, имеются в виду всякие киоски, павильоны, реклама и всё, что не красит улицу.





Наверняка у них будут какие-то архитектурные проекты, может быть. Я не удивлюсь, если резко поднимут цены для того, чтобы выполнить эту задачу», — предположил он.





Корреспондент НГС отправил официальный запрос в мэрию с просьбой объяснить причины резкого подорожания аренды земли — ответ на него пока не пришёл.





Пока рестораторы пытаются изменить решение депутатов, они подсчитывают предполагаемые убытки — многие новые траты просто не потянут.





«За летник, который простоит сезон — это пять месяцев обычно, — придётся отдать 220 тысяч. [Если тарифы снизить не получится,] естественно, будет решать учредитель заведения, но я думаю, что





многие заведения просто откажутся от веранд.





Плюс, представляете, как это ударит по бизнесу в целом? Есть много ресторанов в центре города, которые имеют какое-то конкурентное преимущество именно за счёт своих летних веранд. Мы все знаем, что сейчас для многих ресторанов январь, февраль, март — мёртвый сезон, люди практически ничего не зарабатывают и все надеются на открытие летних веранд, все к ним готовятся. Либо эти веранды позакрываются, либо будут такие ценники, что... На людях это тоже скажется».





Летние веранды в Новосибирске обычно открываются в конце апреля — в прошлом году некоторые поставили для посетителей шезлонги.