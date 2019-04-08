ПДД для бывалых: как развернуться на лишение прав

Разворот является почти столь же опасным маневром, как и обгон

«Газель» выполняет спорный разворот на дороге с разделительной полосой, не выезжая к центру перекрестка

Для новичков за рулем разворот является маневром сложным, но бывалые выполняют его играючи. При кажущейся простоте маневра неудачный разворот может спровоцировать конфликт с другими водителями и даже лишение прав. В проекте «ПДД для бывалых» мы вспоминает правила, которые забываются сразу после автошколы.







Правила не оговаривают траекторию разворота, поэтому среди водителей сформировалось несколько «школ». Многие, например, предпочитают встать для разворота в самом начале перекрестка, практически блокируя левый ряд. Другие настаивают, что по совести разворот нужно выполнять с выездом к центру пересечения, но тогда есть риск недопонимания со стоящими позади водителями — они могут попытаться объехать слева.





Как правильно разворачиваться?

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От края перекрестка

Допустимы оба варианта К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования

Если траектории пересеклись, согласно пункт 8.9 ПДД, уступает тот, у кого помеха справа, а значит, идущий на разворот водитель имеет приоритет. С интуитивной точки зрения такой порядок проезда кажется не всегда правильным, и опытные водители предпочитают пропустить тех, кто слишком настырно обходит их слева.







В отличие от поворота, разворот выполняется из крайнего левого положения, даже если знаки движения по полосам разрешают поворачивать с других рядов. Исключение сделано для крупных машин, которым не хватает места при развороте вне перекрестка: они могут совершать маневр от правого края или с правой обочины. Но уступать дорогу нужно и встречным, и попутным.







Есть места, где поворот запрещен: это тоннели, мосты и сходные сооружения (как сверху, так и под ними), железнодорожные переезды и места с видимостью менее 100 метров. Но чаще водители нарушают, забывая, что разворот запрещен на пешеходных переходах и вблизи остановок общественного транспорта. Подобные объекты часто находятся в стык к перекрестку и разворот по наиболее короткой траектории проходит через них.







Запретить разворот могут и знаки, например, «Направление движение по полосам», «Движения прямо» и им подобные

Спорный момент — это разворот по малому радиуса на дорогах с разделительной полосой или трамвайными путями. Одно время этот маневр вызывал ожесточенные дискуссии, а трактовка была разной. Инспекторы часто вменяли водителям нарушение пункта 8.6 ПДД, который требует поворачивать таким образом, чтобы не оказаться на встречной полосе при выезде с пересечения. Разворот в этом случае представлялся как два последовательных поворота налево, а выезд в промежуток разделительной полосы — движением по встречной полосе. Ясность в вопрос внесли в 2017 году, когда появился пункт 9.1 (1) ПДД. Он прямо запрещает движении по встречной полосе, отделенной трамвайными путями, разделительной полосой или сплошной разметкой. Впрочем, при отсутствии или невидимости такой разметки вопрос по-прежнему вызывает споры. В целом, водителям не рекомендуется срезать траекторию при развороте на дорогах с разделительной полосой.







Кстати, полоса может быть не только «физической», то есть в виде газона, возвышения или защитного барьера, но и нанесенная с помощью сплошных линий разметки с расстоянием между ними более 2 метров.







На левом слайде показан перекресток, у которого между разделительной полосой и пересекаемой проезжей частью есть промежуток: разворот в желтой зоне разрешен (траектория А). Также не возбраняется объехать отрезок сплошной линии (траектория Б). На втором слайде траектория Г запрещена — только вариант В

При этом не запрещен разворот в промежутках сплошной полосы, как вне перекрестков, так и непосредственно перед ними. Но только, если в этих разрывах нет и пешеходных переходов.







Если слева от водителя есть трамвайные пути, пригодные для движения, разворот необходимо выполнять с них. Исключение: сплошная разметка, отделяющая пути от проезжей части, или наличие знаков «Направление движение по полосам» — в последнем случае разворот выполняется из крайней левой полосы.







Разворот считается достаточно опасным маневром: водитель должен пропустить встречный поток и развернуться так, чтобы не подставиться под него после спрямления траектории и разгона. Допустимо использование маленьких хитростей: скажем, если слева есть прилегающая территория или двор, можно повернуть туда, развернуться в безопасном месте, а уже потом выехать обратно на дорогу.







Допустим ли разворот в несколько приемов, то есть с движением задним ходом?

Вне перекрестков допустим, на оных — нет, хотя если уж водитель не вписался, иных вариантов у него обычно нет.







Разворот через сплошную линию — маневр запрещенный. Но что грозит за него? Водителей иногда подталкивают признаться в движение по встречной полосе, за что грозит наказание по части 4 статьи 12.15 КоАП — штраф 5000 рублей или лишение прав на 4–6 месяцев. На самом же деле этот маневр не связан с движением «против шерсти», а потому наказание за него полагается по части 2 статьи 12.16 КоАП — штраф 1000–1500 рублей.







Внимательным нужно быть при развороте на стрелку дополнительной секции. Вполне вероятно, что с поперечного направления автомобили будут поворачивать направо и тогда необходимо уступить им дорогу.





В предыдущих сериях проекта «ПДД для бывалых» мы разбирали самый «уголовный» пункт ПДД, разбирались с правилами езды по дворам и по дорогам с невидимой разметкой.





А в конце предлагаем вам небольшой тест.

На перекрестке запрещен поворот налево. Разрешен ли разворот?

Да, если нет других ограничений

Нет, это однотипные маневры





Можно ли развернуться в этом месте?

Да

Да, если нет сплошной линии разметки

Нет





Как разворачиваться в этом месте?

Разворот запрещен

От левого края проезжей части

С трамвайных путей





Как в ПДД трактуется термин «разворот по малому радиусу»

Маневр, при котором не происходит огибания центра перекрестка

Разворот по наиболее короткой траектории

Такого понятия в ПДД не существует





Какой еще маневр не допустим в местах, где правила запрещают разворот (кроме запретов, налагаемых знаками и разметкой)?

Поворот налево

Обгон

Движение задним ходом

Никакой





Запрещает ли разворот на перекрестке эта комбинация знаков и светофора?

Нет, она запрещает только движение прямо и поворот налево

Нет, если разворот можно совершить до пересечения проезжих частей

Да, разрешен лишь поворот направо





ПДД для бывалых: как развернуться на лишение прав Правильные ответы: 5/10 Неважно! Наверное, вы талантливы в чем-то другом Пройти тест еще раз

ПДД для бывалых: как развернуться на лишение прав Правильные ответы: 5/10 Неплохо, но могло быть лучше Пройти тест еще раз

ПДД для бывалых: как развернуться на лишение прав Правильные ответы: 5/10 Почти безупречно! Пройти тест еще раз