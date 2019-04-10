«Я паркуюсь как чудак»: Bentley с номерами О555ОО — обходим его и кланяемся

Bentley ООО проложил дорогу по тротуару Красного, а «Кадиллак» 555 творит безобразие на пл. Ленина

В новом, 120-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: стоянка дорогостоящих джипов в пешеходной зоне на Красном проспекте и площади Ленина, а также нечистоплотные новосибирцы, которые разносят адскую грязь по городу.









Сначала божественный Bentley Bentayga с чудо-номерами О555ОО. Стоит в сторонке на тротуаре Красного проспекта, никому не мешает. Завидуем молча.













«Красивый номер и глухая тонировка — это разрешение на парковку. Красный проспект, 85», — пишет читатель Степан.















«Парковка машин напротив дома на Серафимовича, 1/2 на тротуаре. Люди, видимо, должны почувствовать себя свиньями и ходить по грязи. С коляской не пройти вообще», — возмущена Наталья.













«Автомобиль регулярно ставят на газон на углу детского сада "Алёнушка" на улице Дуси Ковальчук, 177/2. Водитель — женщина. На замечание, понимает ли она, что на газоне парковаться нельзя, что она тем самым разбивает его в грязь, отвечает, что парковаться ей негде, а этот газон относится к их дому», — рассказывает Илья.















«Два года как завелся у нас в Краснообске, 6-й микрорайон, дом 23 вот такой сосед, и на всех ему плевать! На просьбы соседей никак не реагирует», — переживает читатель Алексей.















«И дураком назвать нельзя, и умным назовёшь — обидится», — шутят наши читатели.















«Кошурникова, 8/1. Возле Сбербанка постоянно паркуют автомобили на тротуаре. Инкассаторы не исключение», — рассказывают пешеходы.















Ну конечно, надо встать на чистую красивую дорожку.













Просто «адище» где-то в Новосибирске. Интересно, эти люди, так самозабвенно плавающие в грязи и размножающие её, сами-то хоть моются? Чистят свои квартиры, машины?





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