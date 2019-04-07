Репортаж из бездны: под Новосибирском есть дорога, на которой тонут даже КАМазы

В начале апреля город Бердск прославился на всю страну своей лужей. Историю о том, как на одной из бердских дорог утонул автомобиль, а его водителя-девушку спасли сотрудники МЧС в гидрокостюмах, рассказали даже юмористические паблики и телеграм-каналы. Корреспонденты НГС отправились к местной достопримечательности, чтобы выяснить, что с лужей происходит сейчас и откуда она взялась такая глубокая.











Лужа на одной из бердских дорог 3 апреля 2019 года стала знаменитой на всю Россию. Здесь утонул автомобиль, а его хозяйка дожидалась помощи на крыше легковушки. Спасли девушку МЧСники в гидрокостюмах. А потом об этой истории рассказали как российские СМИ, так и всевозможные юмористические паблики.











После этого лужу почтили своим вниманием представители бердской администрации, провели проверку и поставили ограждение. А еще и земли насыпали. Чтобы уж точно никто не проехал.







За день до прославившегося на всю страну случая в этой луже утонула ещё одна машина. Молодая мама ехала здесь со своим маленьким ребёнком. Женщину спас водитель проезжавшего мимо КАМАЗа.







Надо заметить, дорога эта как бы и не существует: она не является муниципальной, так как проходит по земле Министерства обороны России. Об этом корреспондентам НГС рассказали местные жители. Но военные тоже от неё открестились: не строили — не наша. Появился этот проезд стихийно: вёл он к аэродрому, а стал популярен после того, как в тех местах построили жилмассив «Южный».







«Лет 10 это всё здесь так существует — каждую весну. <…> После того как МЧС здесь побывало и, видимо, сообщили, чтобы они (городские власти. — Прим. ред.) посмотрели, что здесь творится, вот они и приехали. <…> Сам [заместитель мэра по строительству и городскому хозяйству Владимир] Захаров. Приехали и открестились», — рассказала Галина Ивановна, проживающая рядом с этой дорогой.







По словам Галины Ивановны, дорога эта становится непроезжей каждую весну и в особо дождливую погоду. Но жители «Южного», чтобы срезать путь и не ехать по пробкам через город, выбираются из микрорайона этим путём. Иногда в такую водную ловушку попадают иногородние, оставляя на опасной дороге «сувениры».







Вообще такая глубокая яма на этой дороге не одна, их здесь несколько. Иногда особо опасные засыпают сами жители. Но наступает весна, снег тает, дорогу вновь размывает в новых или уже засыпанных местах — и ловушки для автомобилистов появляются опять.







То, что земля эта не является муниципальной, и есть главная причина всех бед, считают местные жители. Министерство обороны же к этим местам интерес потеряло: воинская часть отсюда съехала, бараки армейские снесли, два больших дома так и остались недостроенные.







Владимир Петрович знает об этой дороге, наверное, как никто другой. Сам он бывший военный, служил именно здесь, живёт сейчас в районе микрорайона «Южный», работает на складах, возле которых дорога и проходит, а 2,5 года назад так же утопил на этой дороге свой автомобиль. А однажды, вспомнил мужчина, здесь утонул КАМАЗ: нырнул, говорит, мордой в лужу — и кабину скрыло по самые стёкла.







«Дорога была хорошая, отсыпная: шлаком, щебнем засыпана была. Её строили военные, потому что вон там <…> была котельная, которая отапливала военный городок. А когда начали строить "Южный", начали по этой дороге ездить — строительные машины, большегрузы, кирпич по ней стали возить… И вот стали появляться ямы», — объяснил Владимир Петрович.







Бывший военный рассказал, что местные жители обижаются на городскую власть не только из-за дороги, вопрос по которой не решается много лет. Недалеко от этой дороги находится небольшой парк с тополями и липами, который весь засыпали строительным мусором во время ремонта местного д/к «Родина». А этим мусором — кирпичами, бетонными обломками, уточнил мужчина, —городская власть могла бы укрепить бесхозную дорогу.







В стороне от знаменитой бердской дороги стоят две недостроенные пятиэтажки для военных местного вертолётного полка. Бросили строения несколько лет назад. Случилось это в те годы, когда у старого министра обороны Анатолия Сердюкова начались проблемы, связанные с коррупцией в ведомстве. А потом и вертолётный полк отсюда перевели в другой регион.







Дома эти вроде бы даже хотели у Минобороны забрать и достроить, но договориться с военными почему-то не удалось. Пустые корпуса двух пятиэтажек потихоньку разрушаются уже несколько лет. Бывший военный Владимир Петрович грустно замечает, что теперь эти дома уже только сносить.







А знаменитая теперь бердская дорога, которую весной постоянно топит, жизнь портит и работникам находящихся тут же складов, и жителям близлежащих домов. Когда лужи на дороге переполняются, например во время сильных ливней, вода затапливает как склады, так и подвалы домов. Поэтому во дворах здесь никогда не убирают специальные мешки с песком: пойдут дожди — пригодятся.







Историю, как в бердской луже утонул автомобиль и спасатели снимали девушку-водителя с крыши машины, НГС рассказал одним из первых.