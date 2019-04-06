Король ночи и развалившийся автобус: 10 самых неординарных костюмов Grelka Fest-2019

Организаторы уверяют, что это был самый массовый спуск — в нём приняло участие 740 человек

740 человек в карнавальных костюмах спустились на лыжах и сноубордах с горы Зелёная
740 человек в карнавальных костюмах спустились на лыжах и сноубордах с горы Зелёная

Сегодня, 6 апреля, в Шерегеше 740 человек в карнавальных костюмах спустились на лыжах и сноубордах с горы Зелёная. Корреспондент НГС вёл с места события онлайн-видеотрансляцию. Среди участников были и новосибирцы. НГС собрал 10 лучших фото самых необычных и неординарных костюмов этого спуска.

Официально в событии приняло участие 740 человек — здесь были люди в костюмах героев мультфильмов, сказок, различных животных, а также малоузнаваемых и оригинальных персонажей. Люди спускались целыми группами. Так, самым массовым стал спуск команды от Сбербанка — 133 человека.


Несколько людей спускались в костюме автобуса — им пришлось бежать ногами и под конец маршрута автобус развалился
Несколько людей спускались в костюме автобуса — им пришлось бежать ногами и под конец маршрута автобус развалился


Несколько людей спускались в костюме автобуса — им пришлось бежать ногами и под конец маршрута автобус развалился. Лучшая демонстрация, что может случиться с новосибирским транспортом, если не выделять на него денег.


Помимо людей в костюмах дружелюбных зверушек с горы съехали и поклонники хоррор-фильмов (на фото — участница в костюме клоуна Пеннивайза из фильма «Оно»)
Помимо людей в костюмах дружелюбных зверушек с горы съехали и поклонники хоррор-фильмов (на фото — участница в костюме клоуна Пеннивайза из фильма «Оно»)


Всего с горы спустилось около 30 человек в атрибутике хоккейного клуба
Всего с горы спустилось около 30 человек в атрибутике хоккейного клуба


С горы спустилась и целая хоккейная команда новокузнецкого клуба «Металлург» — вместе с вратарём и воротами. Пустые ворота скатывать было нельзя — вдруг кто-нибудь бы решил забить шайбу.


Новосибирец Сергей спускался в костюме, который он назвал «тётя Валя». Жаль, компанию ему не составлял «дядя Стёпа».


Новосибирец Сергей в костюме «тёти Вали» катается в Шерегеше каждые выходные, но участие в спуске принял впервые
Новосибирец Сергей в костюме «тёти Вали» катается в Шерегеше каждые выходные, но участие в спуске принял впервые


«Женщины — это наше всё, я самая лучшая горнолыжница Шерегеша! 20 лет катаюсь каждые выходные. Из Новосибирска в пятницу сюда, вечером обратно — на работу. [На фестивале] первый раз за двадцать лет, раньше был наблюдатель. Впечатления отличные, все ко мне пристают, фоткаются, нарасхват — не ожидал такой популярности», — рассказал он корреспонденту НГС.


Две девушки съехали на сноубордах в костюмах королевской гвардии Великобритании
Две девушки съехали на сноубордах в костюмах королевской гвардии Великобритании


Следом за ними спустился модный арабский шейх. Видимо, в Турции слишком жарко, а в Шерегеше в самый раз — снежок идёт
Следом за ними спустился модный арабский шейх. Видимо, в Турции слишком жарко, а в Шерегеше в самый раз — снежок идёт


Сразу после спуска началось награждение за самый необычный костюм. Второе место в конкурсе занял Вадим из Новокузнецка. Он участвовал в фестивале в образе Короля Ночи из Игры Престолов. Судьи по достоинству оценили его грим. 


Вадим спустился с горы в образе Короля Ночи из сериала Игра Престолов
Вадим спустился с горы в образе Короля Ночи из сериала Игра Престолов


«Игра Престолов заканчивается, поэтому решили компанией оставить след на "Грелке". Полностью весь грим делала моя подруга», — рассказал корреспонденту НГС Вадим.


Первое место в конкурсе заняли Пираты из Новокузнецка. Они соорудили корабль и спустились на нём с горы. Организаторы вручили победителям 10 тысяч рублей и призы от партнёров фестиваля. 


Среди команды пиратов был и самый маленький участник спуска — пирату Тимофею исполнился год и месяц
Среди команды пиратов был и самый маленький участник спуска — пирату Тимофею исполнился год и месяц


«Нас 15 человек, мы все друзья. В том году мы уже участвовали. Ева — дочка, была самой маленькой участницей, ей 4 года, сама спустилась на лыжах. Мы пиратами были, но втроём с женой были. Но а сегодня вся банда в сборе», — рассказал один из победителей пират-Роман.


Некоторые сибиряки не стали дожидаться спуска в купальниках и решили прокатиться в трусах прямо сегодня. Дмитрий Вайман и Михаил Пажетнов из Новосибирска спускались со склона в костюмах спартанцев. Они рассказали корреспонденту НГС, как делали свои костюмы.


Спартанцы во время спуска скандировали название своей страны. Нет, не России, а Спарты
Спартанцы во время спуска скандировали название своей страны. Нет, не России, а Спарты


«Мы первый раз участвуем, решили сделать что-то экстраординарное. 


Слепили из бумаги, папье-маше, картона и палок эти шлемы. Потратили на это недели полторы, не спали ночью. Я забыл дома покрывало, пошёл искать по всему Шерегешу. В ателье взяли какую-то ткань, поехал без куртки, весь промок. 


Эмоции классные, костюмы классные. Думали, что мы первое место займем, но когда увидели, какие костюмы, мы поняли, что в следующий раз нужно поднапрячься. Вообще, мы хотели на раздетые (спуск в купальниках. — Прим. ред.), но мы совместили. 


Спартанцы все в трусах ходили, но они у них кожаные. Но если бы мы вдвоём пришли в магазин и попросили кожаные трусы, то мало ли что о нас бы подумали, всё-таки в России живём», 


— рассказал Михаил Пажетнов.


Одна из компаний провела флешмоб прямо во время спуска — она рекламировала услуги помощи в получении военного билета. Новосибирец Александр Долгачёв — он спустился с горы в костюме военного билета. Видимо, те ребята в военных костюмах, которые также спустились с горы, пытались догнать военный билет, чтобы уже демобилизоваться.


Одна из компаний провела флешмоб прямо во время спуска — она рекламировала услуги помощи в получении военного билета
Одна из компаний провела флешмоб прямо во время спуска — она рекламировала услуги помощи в получении военного билета


«Костюм военного билета — это у нас такой флешмоб для ребят, которые не хотят в армию. Мы считаем, что право каждого выбирать служить или не служить. Сам я не служил, мне уже 29 лет. Этот костюм сшили на заказ специально для этого спуска и для спуска на Boogelwoogel», — поделился Александр Долгачёв.


Через неделю, 13 апреля, на Grelka Fest будет ещё один экстравагантный спуск — лыжницы и сноубордистки нарядятся в купальники и съедут с горы Зелёной. В прошлом году жители Новосибирска также приняли участие в спуске. Тогда организаторы отметили, что самыми массовыми стали костюмы болельщиков клуба «Металлург» — их набралось больше сотни.


А вчера аналитическое агентство «ТурСтат» составило рейтинг лучших событий этих выходных в России — фестиваль Grelka Fest сибирского курорта Шерегеш занял в нем первое место

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