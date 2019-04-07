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«Я паркуюсь как чудак»: чёрный «Гелендваген» — гонял вас, и буду гонять

«Гелендваген» на тротуаре в центре выдавил пешеходов, а Range Rover въехал в крыльцо горбольницы

В новом, 119-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: засилье внедорожников на тротуарах в центре Новосибирска, поведение таксистов «Яндекс.Такси» и уничтожение оттаявших газонов.


«Я паркуюсь как чудак»: чёрный «Гелендваген» — гонял вас, и буду гонять


Сначала очередной внедорожник на тротуаре. «Гелендвагену» должны все уступать.



«Я паркуюсь как чудак»: чёрный «Гелендваген» — гонял вас, и буду гонять


«Хочу показать автомобилиста, который паркуется на газоне. Такая проблема в нашем дворе давно. На разговоры не идёт, посылает матом всех. В прошлом году нам сделали газон (отсыпали землёй) и поставили колышки, чтобы машины не ставили, так этот хам выдернул их и продолжает свою машину ставить», — жалуется Сергей.



«Я паркуюсь как чудак»: чёрный «Гелендваген» — гонял вас, и буду гонять


Таксисту надо встать на пути пешеходов. 



«Я паркуюсь как чудак»: чёрный «Гелендваген» — гонял вас, и буду гонять


«Первый подъезд дома 90/1 по ул. Красный проспект. Автовладелец разместил свое авто с грязным и нечитаемым номером, прямо въехав в подъезд. А ведь здесь живут пожилые люди, каждому из которых могут понадобиться в любой момент экстренные службы, машины которых не смогут подъехать к подъезду», — сообщает читательница Анна.



«Я паркуюсь как чудак»: чёрный «Гелендваген» — гонял вас, и буду гонять


Дружно давим свежеоттаявшие газоны.



«Я паркуюсь как чудак»: чёрный «Гелендваген» — гонял вас, и буду гонять


«Между домами 8 и 10 по ул. Станиславского стоит киоск с фастфудом. «Шаурмаеды» ежедневно паркуются здесь на тротуаре, в том числе и прямо у входа, хотя рядом всегда есть парковочные места», — рассказывает Дмитрий.



«Я паркуюсь как чудак»: чёрный «Гелендваген» — гонял вас, и буду гонять


Какая красивая и редкая «Волга». Жаль, что ее владелец так ее использует.



«Я паркуюсь как чудак»: чёрный «Гелендваген» — гонял вас, и буду гонять


Узкий тротуар однозначно не для пешеходов.



«Я паркуюсь как чудак»: чёрный «Гелендваген» — гонял вас, и буду гонять


«На территории горбольницы грязный Range Rover без номеров встал впритык к крыльцу корпуса, полностью перегородив пешеходную дорожку. Жалко, что сразу в приемный покой заехать не получилось», — сообщают пациенты.



«Я паркуюсь как чудак»: чёрный «Гелендваген» — гонял вас, и буду гонять


Именно в месте спуска и нужно встать.



«Я паркуюсь как чудак»: чёрный «Гелендваген» — гонял вас, и буду гонять


«Газон оттаял, тут же появились желающие запарковаться на нем и пойти в Ботсад СО РАН», — рассказывает Илья.


Понравилось? Тогда почитайте историю легендарного советского троллейбуса, на котором 32 года возит новосибирцев веселая женщина-шофер.


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