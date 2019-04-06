«Куда ты рулишь?»: женщина на «Лэнд Крузере» задавила пешехода на переходе — чья вина (видео)

В нашей постоянной рубрике «Куда ты рулишь?» мы продолжаем исследовать резонансные, неоднозначные или типовые аварии, пытаясь установить степень вины каждого участника. Сегодня вместе с экспертом рассмотрим наезд на женщину, которая переходила дорогу по переходу на свой зеленый свет. Вина водителя вроде бы однозначна, но может ли сам пешеход в таких случаях предотвратить ДТП — далее в материале НГС.АВТО.







В редакцию НГС.АВТО обратился наш читатель Александр, он предоставил запись с автомобильного регистратора. На записи видно, как на перекрестке улиц Иванова и Российской на зеленый свет переходит дорогу пожилая женщина. Когда она почти заканчивает переход, её сбивает Land Cruiser Prado, совершающий правый поворот с улицы Иванова. Автомобиль не только сбивает женщину, но и тащит её под днищем несколько метров, только затем останавливается — эти жестокие кадры мы намеренно исключили из записи. Как позднее выяснилось, за рулем находилась 62-летняя женщина. 66-летняя пострадавшая получила множественные травмы.









Комментирует Денис Алмазов, руководитель юридической компании «Автоюрист». «Водитель не пропустил пешехода, который шел по переходу на зеленый сигнал светофора. Тут однозначная вина, пешехода нужно пропускать, а не давить. Никто не загораживал обзор, женщина шла в прямой видимости. Видимо женщина-водитель отвлеклась на телефон или еще что-то. Как она ее не заметила — непонятно, да еще продолжала волочить ее — это какой-то идиотизм. Усугубила травмы, которые первоначально получила потерпевшая. Если бы она сразу остановилась, там травмы бы были несущественные».





С точки зрения закона в представленном случае нарушен пункт правил 13.1 о повороте и предоставлении преимущества пешеходам.





Пункт 13.1 Правил Дорожного Движения РФ. При повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, пересекающим ее по велосипедной дорожке.







«Пешеход если перед тобой возникает, независимо от того, на зеленый он идет, на красный, ты должен тормозить. Даже если тебе зеленый горит, должен тормозить, чтобы избежать наезда на пешехода. Если у тебя техническая возможность есть, ты должен принять все возможные меры по недопущению наезда. Независимо от того, нарушает ли правила пешеход, переходит в неположенном месте или на красный», — отмечает Денис Алмазов.





Официально: по данным сводки УГИБДД по Новосибирской области, это ДТП произошло 3 апреля 2019 года в 8.10. Женщина 1957 г.р. на Land Cruiser Prado двигалась по улице Иванова со стороны Героев Труда с правым поворотом на Российскую. Напротив дома Иванова, 30 она совершила наезд в зоне регулируемого пешеходного перехода на женщину 1953 г.р. Пострадавшая доставлена в ЦКБ СО РАН с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибами, ссадинами, гематомой.





Итак, вина водителя однозначна, но можно ли все-таки обезопасить себя на переходе от таких случаев? Возможно, женщина-пешеход шла по переходу и до последнего не контролировала подъезжающие машины, будучи уверенной в полной безопасности. Эксперты советуют не доверяться полностью другим участникам движения, ведь они могут ошибиться. Поэтому стоит обращать внимание на приближающиеся машины, даже находясь на переходе.





Мог ли пешеход избежать наезда в этом ДТП?

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