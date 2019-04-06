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Медведи в гараже, медсёстры без зарплат и массовый отказ от прививок. Главное за неделю

Обзор главных новостей Новосибирска за неделю, на которые надо обязательно обратить внимание

Медведи в гараже, медсёстры без зарплат и массовый отказ от прививок. Главное за неделю


Первая неделя апреля была очень тёплой: в Новосибирске и пригороде местами сильно затопило дороги — например, в Бердске женщина застряла на автомобиле в огромной луже, а чтобы выбраться на сушу, ей пришлось вызывать спасателей. Также корреспонденты НГС побывали в гостях у безработных дрессировщиков — их уволили из цирка вместе с медведями. Сейчас хозяевам не на что кормить зверей, а чиновники отказались помочь животным. В Новосибирске впервые за много лет произошла вспышка кори: врачи призывают родителей сделать прививки, но многие горожане всё чаще отказываются от вакцин, надеясь, что их семьи не заразятся, — медики объяснили, почему прививки неопасны и чем грозит отказ от них. Подробнее — в обзоре главных событий Новосибирска с 1 по 5 апреля.


  • 5 бурых медведей живут в гараже в Октябрьском районе города — раньше они выступали в новосибирском цирке, а хозяева-дрессировщики Марина и Сергей Герасимовы гастролировали с ними по всей стране. В 2014 году Герасимовых уволили из цирка, и вместе с животными они перебивались случайными заработками. Вскоре медведей стало не на что содержать. Сейчас у Герасимовых едва хватает денег на электричество и корм для животных. Корреспонденты НГС побывали в гостях у дрессировщиков и узнали, как выживают медведи в клетках.


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  • По Новосибирску до сих пор колесят легендарные советские троллейбусы марки ЗиУ-9, выпущенные 30–40 лет назад. Достаточно выйти на Красный проспект и запрыгнуть в 5-ку или 13-й — и вот вы уже перенеслись во времена Советского Союза. Троллейбусы оказались более живучими, чем массовый автобус ЛиАЗ-677, которого в городе уже не найти. Один из легендарных троллейбусов работает так давно, что его оценили в 0 рублей, но все равно не списывают и держат в парке. Корреспонденты НГС прокатились на одном из старейших троллейбусов города и пообщались с его водителем Ниной Малышкиной — за рулём этого троллейбуса она уже больше 30 лет.


32 года назад Нина Малышкина приняла этот троллейбус новеньким и с тех пор с ним не расстается
32 года назад Нина Малышкина приняла этот троллейбус новеньким и с тех пор с ним не расстается


  • В Новосибирск вернулась корь, а вместе с ней — горячие споры о прививках. Врачи единогласно призывают горожан подумать о себе и окружающих и не плодить эпидемии инфекций, зачастую грозящих самыми тяжёлыми последствиями. Но есть и те, кто не просто сторонится вакцинации, а всячески её отрицает. Корреспондент НГС попросила трёх отрицателей прививок подробно рассказать, почему они отказались от вакцинации и не боятся ли заболеть из-за своих убеждений, а врач-иммунолог ответила на их основные доводы.




На улицах Бердска настоящий потоп 
На улицах Бердска настоящий потоп 





Лёд на Обском море стал хрупким
Лёд на Обском море стал хрупким
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