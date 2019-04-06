Медведи в гараже, медсёстры без зарплат и массовый отказ от прививок. Главное за неделю





Первая неделя апреля была очень тёплой: в Новосибирске и пригороде местами сильно затопило дороги — например, в Бердске женщина застряла на автомобиле в огромной луже, а чтобы выбраться на сушу, ей пришлось вызывать спасателей. Также корреспонденты НГС побывали в гостях у безработных дрессировщиков — их уволили из цирка вместе с медведями. Сейчас хозяевам не на что кормить зверей, а чиновники отказались помочь животным. В Новосибирске впервые за много лет произошла вспышка кори: врачи призывают родителей сделать прививки, но многие горожане всё чаще отказываются от вакцин, надеясь, что их семьи не заразятся, — медики объяснили, почему прививки неопасны и чем грозит отказ от них. Подробнее — в обзоре главных событий Новосибирска с 1 по 5 апреля.





5 бурых медведей живут в гараже в Октябрьском районе города — раньше они выступали в новосибирском цирке, а хозяева-дрессировщики Марина и Сергей Герасимовы гастролировали с ними по всей стране. В 2014 году Герасимовых уволили из цирка, и вместе с животными они перебивались случайными заработками. Вскоре медведей стало не на что содержать. Сейчас у Герасимовых едва хватает денег на электричество и корм для животных. Корреспонденты НГС побывали в гостях у дрессировщиков и узнали, как выживают медведи в клетках.







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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть намерен участвовать в сентябрьских выборах главы города и пойти на второй срок — о желании вновь участвовать в предвыборной гонке действующий мэр объявил на форуме «Городские технологии» в Экспоцентре в пятницу, 5 апреля. Выборы пройдут 8 сентября 2019 года, а до Локтя о желании баллотироваться в мэры объявили ещё несколько новосибирцев.







По Новосибирску до сих пор колесят легендарные советские троллейбусы марки ЗиУ-9, выпущенные 30–40 лет назад. Достаточно выйти на Красный проспект и запрыгнуть в 5-ку или 13-й — и вот вы уже перенеслись во времена Советского Союза. Троллейбусы оказались более живучими, чем массовый автобус ЛиАЗ-677, которого в городе уже не найти. Один из легендарных троллейбусов работает так давно, что его оценили в 0 рублей, но все равно не списывают и держат в парке. Корреспонденты НГС прокатились на одном из старейших троллейбусов города и пообщались с его водителем Ниной Малышкиной — за рулём этого троллейбуса она уже больше 30 лет.







32 года назад Нина Малышкина приняла этот троллейбус новеньким и с тех пор с ним не расстается





В Новосибирск вернулась корь, а вместе с ней — горячие споры о прививках. Врачи единогласно призывают горожан подумать о себе и окружающих и не плодить эпидемии инфекций, зачастую грозящих самыми тяжёлыми последствиями. Но есть и те, кто не просто сторонится вакцинации, а всячески её отрицает. Корреспондент НГС попросила трёх отрицателей прививок подробно рассказать, почему они отказались от вакцинации и не боятся ли заболеть из-за своих убеждений, а врач-иммунолог ответила на их основные доводы.







В разборке маршрутчиков пострадал пассажир. Днём 4 апреля в маршрутке № 10 на площади Станиславского разбили стекло — один из пассажиров получил ссадины, к нему приехали врачи скорой помощи. Накануне маршрутке с таким же номером хулиганы разбили стекло на другой остановке. В компании-перевозчике не исключают, что за происшествием могут стоять конкуренты-нелегалы.







Спасатели сняли женщину с крыши автомобиля, который заглох в глубокой луже в Бердске, — легковой автомобиль попал в яму, и вода стала заполнять салон. Спасатели в гидрокостюмах помогли женщине выбраться и буквально вынесли её на плечах.







На улицах Бердска настоящий потоп





На этой неделе НГС.SHE рассказал историю сибирячки Ольги Терентьевой, которая за сутки до родов узнала, что больна раком крови, — Ольга откровенно рассказала о том, как долго не могла поверить, что ей осталось жить всего пару месяцев, но потом решила бороться с болезнью ради семьи.





Наконец-то! Ветеринары и биологи Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило впервые осмотрели белых медвежат и узнали, какого они пола. Правда, двойняшкам осмотр у врачей понравился не сильно — малыши вертелись и ворчали.







