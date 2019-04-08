Маковки заколосились: в Новосибирске бум строительства храмов — в епархии жалуются на нехватку денег

За последний год епархия согласовала строительство сразу нескольких храмов





В последние годы религия в стране переживает некий ренессанс — не заметить это сложно. Новосибирск исключением не стал. Только за год Новосибирская епархия согласовала размещение в городе сразу нескольких проектов, среди которых две часовни и большой новый храмовый комплекс. О том, что это за проекты, где и когда появятся и чем можно объяснить возрождение религиозной культуры, — в материале НГС.







Новосибирская епархия РПЦ в последнее время почти не получала документы на строительство совершенно новых храмов — чаще это были очередные этапы уже много лет строящихся. Но 26 марта мэрия Новосибирска выдала церкви разрешение на работы в Горском жилмассиве: на улице Стартовой, по соседству с жилым домом на Горской, 2 и недалеко от места, где стояла первая в Новосибирске Никольская церковь, должен появиться новый храмовый комплекс с видом на правобережье Новосибирска.





По документам, в комплексе будет два здания: сам храм площадью 741 кв. м и высотой 32,7 м и административно-бытовой комплекс с колокольней площадью почти 1,4 тысячи кв. м и высотой 70 м.







Попечительский совет по строительству комплекса на Стартовой возглавляет протоиерей Константин Пантюхов. Он рассказал НГС, что





в этом году на площадке появится сначала временный храм, а затем только начнут строить основной.







— Очень много людей, которые ждут начала строительства, — жителей, я имею в виду. Многие с Севера приехали, у них менталитет немножко отличается от городских жителей, у них есть потребность в храме, причём рядом. Человеку пожилому идти куда-то неудобно, даже 2 км, несколько раз дороги переходить, — пояснил он.







На Горском жилмассиве уже огородили участок площадью почти 6 тысяч квадратов





Среди прихожан, возможно, будут и жители нескольких оставшихся пока частных домов на улице Эстафетной — для епархии их расселение неподъёмно: на него нужно больше 100 миллионов рублей, отметил протоиерей Пантюхов.







Подробности о проекте он рассказать оказался не готов: проект был полностью согласован ещё с владыкой Тихоном, но со сменой митрополита обсуждение началось снова, хотя уже всё готово к строительству.







В прошлом году РПЦ согласовала сразу два участка для новых часовен: на Восходе и на улице Петухова. Но если первый проект пока только начали разрабатывать, то второй уже запущен в работу, рассказал корреспонденту НГС епархиальный архитектор протоиерей Вячеслав Шуберт: уже готов рабочий проект, получены необходимые документы, идёт согласование техусловий и поиск средств на строительство.







Такой будет часовня возле площади Кирова





Ещё один участок для храма Новосибирская епархия согласовала на улице Жуковского — он, признал протоиерей Шуберт, оказался сложным, его долго формировали, но сейчас уже приступили к эскизному проектированию.







Сколько времени понадобится на собственно строительство, никто определённо сказать не может. Например, разрешение на строительство храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца на улице Оптической мужской монастырь в честь Святых Новомучеников Российских получил ещё в августе 2014 года, но с тех пор на площадке появился только фундамент будущего храма. Правда, в этом году новый настоятель прихода — молодой инициативный священник, по словам Вячеслава Шуберта, — планирует начать возведение стен.







У храма на Оптической пока нет стен, но молебны уже начались, гласит табличка возле забора





— Строительство, как известно, дело весьма капиталоемкое. Главной причиной, по которой затягивается процесс возведения новых храмов, — недостаток средств. Храмы строятся исключительно на пожертвования прихожан и меценатов. Никакого финансирования из государственного (федерального или муниципального) бюджета закон не предусматривает, — заметил епархиальный архитектор.







Активность Новосибирская епархия РПЦ проявляет и в установке памятников: в прошлом году, например, открыли памятник Владимиру Крестителю. Многие, вероятно, помнят и инициативу установить на Красном проспекте статую Николая Чудотворца. И хотя город эту идею отверг как необоснованную, епархия от этой идеи, кажется, не отказывается: по словам Вячеслава Шуберта, вопрос ещё остаётся открытым.







Справедливости ради стоит заметить, что на подъёме сейчас не только православная церковь (Новосибирск всё-таки мультикультурный город). Возле здания мечети на улице Ватутина, открытой сравнительно недавно, сейчас вовсю строится здание медресе. Возле Центрального парка на улице Каменской почти достроено здание церкви Евангельских христиан-баптистов. Несколько лет назад в Новосибирске открылся и первый буддийский дацан.







Храм в стиле традиционных деревянных церквей на улице Лазурной уже почти достроен: на момент подготовки материала на него готовились установить маковку





Новосибирский архитектор Игорь Поповский отметил, что религиозные объекты так или иначе уникальные и часто являются доминирующими, формируя некий каркас из узнаваемых городских зданий. На вопрос, всегда ли они вписываются в окружающую территорию, архитектор справедливо заметил: лишь бы не разрушали парки.







— Часовня [на Красном проспекте] не только вписалась, но является одним из символов города, как и храм Александра Невского, — напомнил он. — Часовня на Восходе точно не нарушает ансамблевых ситуаций: там два полукруга из жилых домов, в середине вполне может находиться объект в виде часовни или какого-то монумента — это вообще классическая композиция завершения перспективы аллеи.







— Я не вижу ничего плохого в том, что у РПЦ такой подход: они имеют на это право, во-первых, — добавила директор Сибирского центра содействия архитектуре Татьяна Иваненко. — Во-вторых, среди того, что у нас строится из храмов, некоторые весьма и весьма хороши, и архитекторы, которые ими занимаются, — очень известные, в своё время строившие в модернистской традиции. Хотя стилистические подходы остались в XIX – начале XX века, экспериментов никаких мы не наблюдаем.







Впрочем, как заметила доктор культурологических наук, профессор НГУАДИ Галина Паршукова, Новосибирск — город очень молодой и каких-то по-настоящему знаковых религиозных объектов уровня Спаса на Крови у нас пока нет. Но, признала она, если храм построен грамотно, он всегда как минимум украшает пространство.







Своего рода религиозное возрождение Галина Паршукова объяснила общемировой тенденцией.







— В эпоху массового потребления и массовой культуры, очень прагматичное время, <…> внутри современного человека образуется некий вакуум, связанный с рефлексией самого себя, смысла жизни, своего места в жизни, своего места в среде других. И этот вакуум чем-то должен быть заполнен, — считает культуролог. — 30 лет назад он заполнялся верой в светлое будущее, в построение какого-то нового общества. <...> Если государственная идеология этого в силу различных причин дать не может, это дают другие социальные институты. Один из важнейших — это религия. И понятно, что есть люди, которым нужны внешние признаки и ритуалы, особые места, — их больше, чем тех, которые внутри себя всё переживают и строят свою собственную систему мировоззрения. К этому можно по-разному относиться, но мне кажется, что это неплохо: если человек не самодостаточный, у него должно быть место, куда он сходит, и ему станет лучше, светлее.







Правда, по мнению Вячеслава Шуберта, активным строительство храмов в Новосибирске назвать всё же нельзя — скорее, последовательным и стабильным.