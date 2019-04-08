подробности

Маковки заколосились: в Новосибирске бум строительства храмов — в епархии жалуются на нехватку денег

Один из них появится на Горском — стройка затягивается из-за смены церковной власти

За последний год епархия согласовала строительство сразу нескольких храмов
За последний год епархия согласовала строительство сразу нескольких храмов


В последние годы религия в стране переживает некий ренессанс — не заметить это сложно. Новосибирск исключением не стал. Только за год Новосибирская епархия согласовала размещение в городе сразу нескольких проектов, среди которых две часовни и большой новый храмовый комплекс. О том, что это за проекты, где и когда появятся и чем можно объяснить возрождение религиозной культуры, — в материале НГС.


Новосибирская епархия РПЦ в последнее время почти не получала документы на строительство совершенно новых храмов — чаще это были очередные этапы уже много лет строящихся. Но 26 марта мэрия Новосибирска выдала церкви разрешение на работы в Горском жилмассиве: на улице Стартовой, по соседству с жилым домом на Горской, 2 и недалеко от места, где стояла первая в Новосибирске Никольская церковь, должен появиться новый храмовый комплекс с видом на правобережье Новосибирска.


По документам, в комплексе будет два здания: сам храм площадью 741 кв. м и высотой 32,7 м и административно-бытовой комплекс с колокольней площадью почти 1,4 тысячи кв. м и высотой 70 м.


Попечительский совет по строительству комплекса на Стартовой возглавляет протоиерей Константин Пантюхов. Он рассказал НГС, что 


в этом году на площадке появится сначала временный храм, а затем только начнут строить основной.


— Очень много людей, которые ждут начала строительства, — жителей, я имею в виду. Многие с Севера приехали, у них менталитет немножко отличается от городских жителей, у них есть потребность в храме, причём рядом. Человеку пожилому идти куда-то неудобно, даже 2 км, несколько раз дороги переходить, — пояснил он.


На Горском жилмассиве уже огородили участок площадью почти 6 тысяч квадратов
На Горском жилмассиве уже огородили участок площадью почти 6 тысяч квадратов


Среди прихожан, возможно, будут и жители нескольких оставшихся пока частных домов на улице Эстафетной — для епархии их расселение неподъёмно: на него нужно больше 100 миллионов рублей, отметил протоиерей Пантюхов.


Подробности о проекте он рассказать оказался не готов: проект был полностью согласован ещё с владыкой Тихоном, но со сменой митрополита обсуждение началось снова, хотя уже всё готово к строительству.


В прошлом году РПЦ согласовала сразу два участка для новых часовен: на Восходе и на улице Петухова. Но если первый проект пока только начали разрабатывать, то второй уже запущен в работу, рассказал корреспонденту НГС епархиальный архитектор протоиерей Вячеслав Шуберт: уже готов рабочий проект, получены необходимые документы, идёт согласование техусловий и поиск средств на строительство.


Такой будет часовня возле площади Кирова
Такой будет часовня возле площади Кирова


Ещё один участок для храма Новосибирская епархия согласовала на улице Жуковского — он, признал протоиерей Шуберт, оказался сложным, его долго формировали, но сейчас уже приступили к эскизному проектированию.


Сколько времени понадобится на собственно строительство, никто определённо сказать не может. Например, разрешение на строительство храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца на улице Оптической мужской монастырь в честь Святых Новомучеников Российских получил ещё в августе 2014 года, но с тех пор на площадке появился только фундамент будущего храма. Правда, в этом году новый настоятель прихода — молодой инициативный священник, по словам Вячеслава Шуберта, — планирует начать возведение стен.


У храма на Оптической пока нет стен, но молебны уже начались, гласит табличка возле забора
У храма на Оптической пока нет стен, но молебны уже начались, гласит табличка возле забора


— Строительство, как известно, дело весьма капиталоемкое. Главной причиной, по которой затягивается процесс возведения новых храмов, — недостаток средств. Храмы строятся исключительно на пожертвования прихожан и меценатов. Никакого финансирования из государственного (федерального или муниципального) бюджета закон не предусматривает, — заметил епархиальный архитектор.


Активность Новосибирская епархия РПЦ проявляет и в установке памятников: в прошлом году, например, открыли памятник Владимиру Крестителю. Многие, вероятно, помнят и инициативу установить на Красном проспекте статую Николая Чудотворца. И хотя город эту идею отверг как необоснованную, епархия от этой идеи, кажется, не отказывается: по словам Вячеслава Шуберта, вопрос ещё остаётся открытым.


Справедливости ради стоит заметить, что на подъёме сейчас не только православная церковь (Новосибирск всё-таки мультикультурный город). Возле здания мечети на улице Ватутина, открытой сравнительно недавно, сейчас вовсю строится здание медресе. Возле Центрального парка на улице Каменской почти достроено здание церкви Евангельских христиан-баптистов. Несколько лет назад в Новосибирске открылся и первый буддийский дацан.


Храм в стиле традиционных деревянных церквей на улице Лазурной уже почти достроен: на момент подготовки материала на него готовились установить маковку
Храм в стиле традиционных деревянных церквей на улице Лазурной уже почти достроен: на момент подготовки материала на него готовились установить маковку


Новосибирский архитектор Игорь Поповский отметил, что религиозные объекты так или иначе уникальные и часто являются доминирующими, формируя некий каркас из узнаваемых городских зданий. На вопрос, всегда ли они вписываются в окружающую территорию, архитектор справедливо заметил: лишь бы не разрушали парки.


— Часовня [на Красном проспекте] не только вписалась, но является одним из символов города, как и храм Александра Невского, — напомнил он. — Часовня на Восходе точно не нарушает ансамблевых ситуаций: там два полукруга из жилых домов, в середине вполне может находиться объект в виде часовни или какого-то монумента — это вообще классическая композиция завершения перспективы аллеи.


— Я не вижу ничего плохого в том, что у РПЦ такой подход: они имеют на это право, во-первых, — добавила директор Сибирского центра содействия архитектуре Татьяна Иваненко. — Во-вторых, среди того, что у нас строится из храмов, некоторые весьма и весьма хороши, и архитекторы, которые ими занимаются, — очень известные, в своё время строившие в модернистской традиции. Хотя стилистические подходы остались в XIX – начале XX века, экспериментов никаких мы не наблюдаем.


Впрочем, как заметила доктор культурологических наук, профессор НГУАДИ Галина Паршукова, Новосибирск — город очень молодой и каких-то по-настоящему знаковых религиозных объектов уровня Спаса на Крови у нас пока нет. Но, признала она, если храм построен грамотно, он всегда как минимум украшает пространство.


Своего рода религиозное возрождение Галина Паршукова объяснила общемировой тенденцией.


— В эпоху массового потребления и массовой культуры, очень прагматичное время, <…> внутри современного человека образуется некий вакуум, связанный с рефлексией самого себя, смысла жизни, своего места в жизни, своего места в среде других. И этот вакуум чем-то должен быть заполнен, — считает культуролог. — 30 лет назад он заполнялся верой в светлое будущее, в построение какого-то нового общества. <...> Если государственная идеология этого в силу различных причин дать не может, это дают другие социальные институты. Один из важнейших — это религия. И понятно, что есть люди, которым нужны внешние признаки и ритуалы, особые места, — их больше, чем тех, которые внутри себя всё переживают и строят свою собственную систему мировоззрения. К этому можно по-разному относиться, но мне кажется, что это неплохо: если человек не самодостаточный, у него должно быть место, куда он сходит, и ему станет лучше, светлее.


Правда, по мнению Вячеслава Шуберта, активным строительство храмов в Новосибирске назвать всё же нельзя — скорее, последовательным и стабильным.

Прочтений: 1003

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (24)24
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено