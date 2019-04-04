«Я не афиширую, что не прививаю детей»: три новосибирца объяснили, почему считают прививки смертью

Врачи постоянно говорят, что из-за антипрививочников растёт заболеваемость





В Новосибирск вернулась корь, а вместе с ней — горячие споры о прививках. Врачи единогласно призывают горожан подумать о себе и окружающих и не плодить эпидемии инфекций, зачастую грозящих самыми тяжёлыми последствиями. Но есть и те, кто не просто сторонится вакцинации, а всячески её отрицает. Корреспондент НГС попросила трёх отрицателей прививок подробно рассказать, почему они отказались от вакцинации и не боятся ли вообще заболеть из-за своих убеждений. А врач-иммунолог ответила на их основные доводы.







Врачи во всех странах мира сталкиваются с так называемыми антипрививочниками — людьми, отказывающимися от прививок против довольно серьезных заболеваний: туберкулеза, кори, пневмококковой инфекции, дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гриппа, клещевого энцефалита и многих других. Некоторые родители даже жалуются властям на то, что их детей не пускают в школы и детсады без прививок. Директора же не принимают во внимание аргумент, что вакцинация, по мнению этих родителей, вредна для здоровья больше, чем сама инфекция.







Корреспондент НГС изучила сообщества людей, отрицающих пользу прививок, в социальных сетях и на форумах. Как правило, они ссылаются на нескольких авторитетных для них людей с медицинским образованием, которые записывают эмоциональные видеоролики о вреде вакцинации и пишут книги. Некоторые до сих пор уважительно говорят о книге англичанина Эндрю Уэйкфилда, который «доказал», что прививки против кори вызывают аутизм у детей. Позже этот факт опровергли учёные, но версия Уэйкфилда ушла в народ.







Далеко не всегда последователи ораторов-антипрививочников — представители неких религиозных общин, большая часть участников таких сообществ — родители. В Новосибирске, кстати, движение отрицателей вакцин распространено не так сильно, как в других городах России или Украины. Например, в Тюмени, Перми, Челябинске и Москве интернет-сообщества антипрививочников насчитывают сотни участников. Сибиряки же не выходят на митинги против прививок и не объединяются в большие сообщества публично, однако и в Новосибирске находятся люди, горячо отрицающие вакцинацию, — некоторые из них согласились рассказать НГС о своих убеждениях.







Светлана Попова, 25 лет, менеджер по туризму:





— [Причина отказа — это] вредный состав и серьёзные побочные [эффекты], указанные в самих инструкциях к вакцинам. Также — отсутствие рандомизированных контролируемых исследований, доказывающих пользу (либо отсутствие вреда) вакцин для привитых и непривитых детей. Сайт «Русфонда», который полон историй пострадавших от прививок детей, родители которых просят помощи. Отсутствие должного обследования детей перед вакцинацией и наблюдения состояния после. Обязывание родителя подписать бумагу, в которой сказано, что в случае осложнений после прививки родители ответственность берут на себя. Ну и неестественный способ выработки антител.







Я не отрицаю [прививки]; я считаю все прививки опасными и бесполезными.







У [дочери] моего мастера по ресницам после АКДС задержка в развитии, у дочери нашей соседки после «Превенара» (вакцина против пневмонии. — Прим. ред.) реанимация, сильнейшая пневмония. У брата мужа сын, привитый от коклюша, переболел в очень тяжёлой форме.









Часто самим антипрививочникам ставили вакцины — в детстве, но своему ребёнку делать прививки они отказываются





Мне делали прививки, но не все. Хотела бы [это изменить], так как болела очень серьёзно коклюшем — после прививки от него. Хотелось бы вывести из организма всё то, что вкалывалось в него годами.







Я знаю свои права, закон РФ, по которому вакцинация добровольна, а также законы об образовании, нормы СанПиН, которые многие привитые любят трактовать в свою пользу.







— Не боитесь заболеть?





— Нет, так как вокруг нас существует огромное количество не менее опасных заболеваний, от которых нет прививок, но шансы заболеть которыми выше: скарлатина, боррелиоз, сибирская язва, брюшной тиф и так далее.







Виктория К., 39 лет, бухгалтер:





— Столкнулась с осложнениями на прививку АКДС: в возрасте 4 месяцев у моего старшего ребенка произошел откат в развитии. До прививки улыбался, агукал, а после прививки три дня смотрел в потолок и не произнес ни звука. Повезло, что организм сильный и справился. Врач ребёнка видела и на мои жалобы не отреагировала. В карте никаких записей нет. Только указано повышение температуры, хотя она была в норме и после прививки не поднималась.







Я начала изучать состав вакцин, их воздействие на организм. Видела на примерах знакомых, что прививки не защищают от болезней. При этом при наличии прививки диагноз умышленно ставят другой. Если привитый ребенок заболел коклюшем, ни один врач не отправит его на анализы и не напишет в карту реальное заболевание. Только после того, как подруга платно сдала анализ и выявили коклюш, её сыну назначили верное лечение. До этого от бронхита лечили.







До года мы успели поставить еще несколько прививок. Моему ребёнку в год поставили Манту. Врач нас вела длительное время, прекрасно знала, что ребёнок аллергик. Ему нельзя было употреблять большой перечень продуктов, в том числе яйца. Не предупредив меня о возможных последствиях и реакциях, нам поставили эту пробу. Это уже потом я узнала, что Манту — на основе куриного белка. Была гипераллергическая реакция.





Кожа под пробой вздулась, выглядело все очень страшно. Это было последней каплей. И я твердо решила отказаться от инъекций. Сначала было страшно — а как же садик, школа?





Потом оказалось, что вакцинация добровольная. С садиком у старшего ребенка проблем не возникло — единственный из группы малоболеющий. Если и болел, то в лёгкой форме и очень быстро восстанавливался.







Ребёнку могут и отказать в посещении детского сада — если его родители откажутся от прививок





И тогда я для себя решила, что второму ребенку прививок ставить не буду, хотя бы первые три года. Чтобы свой иммунитет сформировался. Ни разу не пожалела о своем выборе.







Я считаю, что последствия от вакцинации могут быть гораздо тяжелее, чем сама болезнь. И не факт, что непривитый заболеет этой болезнью. Вакцина вводится внутрикожно или внутримышечно, попадает сразу в кровоток, минуя естественные барьеры. Помимо ослабленного вируса в вакцине много солей тяжелых металлов, с каждой вакцинацией они накапливаются в организме. Посмотрите, сколько стало у нас раковых заболеваний.







Вакцинация, может, и не вредит, но способствует или провоцирует заболевание, например по неврологии. Ни один врач не даст никакой гарантии, что ребенок будет здоров после вакцинации. Ответственность берут на себя родители.







Я считаю и убедилась на своих детях, что у непривитых иммунитет сильнее. Младший с двух с половиной лет в садик ходит. Сейчас ему 5 лет, раза два за год болеет по 2–3 дня. Лекарствами тоже стараюсь не лечить. Обильное питье и проветривание. Мне по календарю прививки делали, все детство болела простудами. Раньше и календарь не такой обширный был.





Сейчас всех корью пугают. А через несколько лет ветрянка станет опасной болезнью. Вакцину сделали, теперь надо бюджет осваивать и прибыль получать.







Я не афиширую, что не прививаю детей, и никого не агитирую. Каждый сам должен взвесить все за и против.







Татьяна Ахрамеева, 47 лет, акушерка, перинатальный психолог, семейный психотерапевт:





— Больше 6 лет внимательно изучала этот вопрос, анализировала историю развития вакцинации, степени прямых и побочных эффектов, мнения экспертов, профессионалов-вирусологов <…> Пришла к выводам, что вреда от прививок гораздо больше, чем пользы.







— Есть ли у вас самой прививки — может быть, в детстве делали?





— Да, делали, насильно, от оспы.





Я жила в советское время в деревне. И в деревню приезжали медики насильно вакцинировать. Я как увидела их машину — побежала на косогоры. Они за мной втроём мчались.





Маленькая была, сильно быстро бегать тогда не умела, поэтому через 1,5 километра примерно нагнали и насильно набросились, сделали прививку от оспы. В то время многим насильно делали, применяя грубую физическую силу, выкручивая ноги и заламывая руки.







По мнению людей, отказывающихся от прививок, врачи скрывают правду о вакцинации. Медики же, в свою очередь, предупреждают о тяжёлых последствиях тех, кто не делает прививки от инфекций





Для меня эта процедура была сравнима с шоком и болью, как от коллективного изнасилования. Я долго горько сидела и плакала. Мне тогда было 5 лет. Была очень серьёзная психологическая травма, а также синяки, ушибы от падения, давления и грубого обращения со мной троих людей «в белых халатах».







— Знаете ли вы реальные примеры, когда вакцина вредила здоровью?





— Да, знаю множество, в том числе случаи смертей после АКДС в нашем посёлке.







[Я заболеть] не боюсь. Существует гораздо больше опасностей, чем те болезни, от которых люди пытаются защититься прививками. Пребывают в глубоких иллюзиях, что это им поможет. Сочувствую таким людям.







В качестве аргументов могу привести и подтвердить свою статистику, которая только подтверждает выводы Александра Котока (автор книги «Беспощадная иммунизация». — Прим. ред.) и Галины Червонской (советский вирусолог, российский деятель антивакцинаторского движения. — Прим. ред.) о планах Даллеса и прочих мерах по намеренному созданию аутоиммунных болезней через прививки. Да вы и сами прекрасно видите, как они распространились пышным цветом в России.







Аутоиммунные болезни в большинстве случаев появляются из-за прививок (рак, диабет, рассеянный склероз, множественный склероз, лейкемия, ревматизм и тому подобное).





И уж гораздо лучше переболеть корью, даже дифтерией на ногах (как моя мать и другие родственники переносили эти болезни, так же как всегда работая на огороде, в поле и по хозяйству), чем заболеть и умереть от аутоиммунной болезни, которую медики не могут вылечить.







Самые грамотные доктора своих детей и внуков защищают от прививок, но вынуждены вкалывать остальному народу, боясь за свои должности и карьерный рост. Только после выхода на пенсию многие начинают честно признаваться.







Ещё послушайте и приведите пример Билла Гейтса — почему Мировое Правительство вкладывается в разработку и внедрение вакцин во всех странах мира. Опять же тщательно защищая от прививок своих. А чужих можно травить сколько угодно, совсем не жалко.







Ольга Славная ответила на основные аргументы антипрививочников

НГС попросил врача аллерголога-иммунолога высшей категории центров семейной медицины «Здравица» Ольгу Славную ответить на основные претензии антипрививочников.







— Актуальна ли вообще проблема отказов от прививок?







— Проблема отказов от прививок чрезвычайно актуальна, что подтверждает, к сожалению, вспышка кори в Новосибирске зимой-весной 2019 [года].







— Какими осложнениями грозит отказ от основных прививок?







— При тяжёлом течении инфекционного заболевания — очень серьезными, угрожающими для жизни: смертельный исход при заболевании столбняком, поражение головного мозга, глухота после перенесенной кори, стойкий необратимый паралич ног после полиомиелита, тяжёлые поражения сердца после перенесенной дифтерии и так далее.







— Кто в основном сейчас отказывается от вакцинации — матери, прочитавшие форумы, представители некоторых религиозных общин или ещё какие-то группы людей?







— Родители, отказывающиеся от прививок, не принадлежат к какой-то определенной категории, прежде всего это определенный взгляд на окружающий мир: для них не существует «опасных инфекций», а переболеть лучше, чем вмешиваться в иммунитет ребенка.







— Они утверждают, что вакцины опаснее самих болезней. Может ли это быть в каких-то случаях правдой?







— Ни одна из вакцин не является абсолютно безопасной. Все они обладают определенной степенью реактогенности, которая ограничена нормативной документацией на препараты. Но возможные осложнения на вакцины несопоставимы с возможными осложнениями перенесённого тяжелого инфекционного заболевания. Например, поствакцинальное осложнение после вакцинации против кори — энцефалопатия (поражение головного мозга) — 1 к 100 000. [Такие же] осложнения в ходе заболевания корью — до 1 к 300.







— Есть аргумент, что после того, как детям ставят прививки, они начинают болеть.







— Дети прививаются в основном на первом году жизни. Если у ребенка нет контактов с больными острыми состояниями, то ребёнок не заболеет. После года ребёнок начинает болеть, так как расширяется контакт с социумом, окружающие (дети и взрослые) будут болеть сезонными вирусными инфекциями всегда.







— Многие не уверены, что состав вакцин действительно безопасен. Есть ли способы проверить состав?







— Зачем? Что входит в состав вакцин, производители не скрывают. Любая инструкции по вакцинному препарату начинается с состава вакцин: в том числе активные вещества, вспомогательные вещества, описание, фармакологическая группа, иммунологические свойства и так далее.







— Могут ли вообще прививки быть связаны с аутизмом или постоянными ОРВИ у детей, а также возникновением других заболеваний — от коклюша до туберкулёза, задержками в развитии? Какие вообще бывают «побочные эффекты» от вакцин, если бывают?







— Нет доказанных данных, которые бы свидетельствовали бы о связи аутизма и прививок. Вакцинация не снижает иммунитет у ребёнка. Формирование иммунитета зависит от состояния микробиоты кишечника ребёнка, от соблюдения режима физической нагрузки, рациона питания.







Самые частые побочные реакции на введение вакцины проявляются в виде подъёма температуры, кратковременного беспокойства ребенка, местных реакций в виде уплотнения мягких тканей и гиперемии кожи в области введения препарата. На некоторые вакцины может быть реакция в виде лёгкого течения заболевания (например, кори).







— Проба Манту вредна или нет?







— Это скрининг-тест, один из немногих диагностических критериев оценки наличия туберкулезной инфекции в организме. Проба Манту не является прививкой. В отличие от вакцин, туберкулин, который вводится при проведении этой пробы, не содержит микроорганизмов — ни живых, ни убитых, а лишь компоненты микобактерий, необходимые для «узнавания» иммунной системой.





Проба Манту не способствует формированию иммунитета против туберкулёза, так как у неё совсем другая цель — ранняя диагностика туберкулёза. Она имеет незначительное число противопоказаний и проводится всем детям начиная с одного года.

