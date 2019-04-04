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Медвежий угол: журналист НГС попала в гараж, где замурованы 5 медведей

Их хозяева остались без работы и денег — дрессировщикам не на что кормить и согревать зверей

В последний год медведи практически не ездят на выступления
В последний год медведи практически не ездят на выступления

Пять медведей живут в одном из гаражей Октябрьского района. В 2014 году их хозяев уволили из цирка, и медведей стало не на что содержать. Владельцы животных обращались в мэрию и в зоопарк, но им отказали в помощи. Сейчас бывшие дрессировщики перебиваются случайными заработками, которых еле хватает на электричество и корм для животных. Двое из пяти медведей работали в новосибирском цирке ещё в 90-е годы. Хозяева животных считают, что работать им лучше, чем просто сидеть в клетках. Корреспонденты побывали в гостях у цирковых медведей. Подробности — в материале НГС. 


Джульетта, Ёла, Кассандра, Буся и Лада — так зовут медведей, которые когда-то работали в Новосибирском цирке. Сейчас они живут в тесных клетках в одном из капитальных гаражей в Октябрьском районе.


Дрессировщики Марина и Сергей Герасимовы работали с мишками ещё в 90-е — выступали на площадке Новосибирского цирка и ездили с гастролями по всей стране.


«Вот это две сестры, Буся и Лада, — показывает на медведей Марина Герасимова. — Они из Междуреченского зоопарка, их помнят дети 90-х, которые ходили в цирк. Раньше у нас даже в городе были мероприятия, всегда эти девочки участвовали».


Вольеры для медведей
Вольеры для медведей


Вход в гараж завешен старыми цирковыми портьерами. Перед медведями клетки, в которых безудержно лают пушистые псы, где-то вдалеке мяукают кошки. Медведи смотрят на людей безразлично, но подходить нужно осторожно, подальше от клеток, объяснили хозяева. 


В 2014 году Марину и Сергея Герасимовых уволили из цирка. Как объясняют сами дрессировщики, это не связано с качеством номеров. Со сменой руководства Росгосцирка из 3000 артистов остались только 700, к тому же стали давать больше привилегий зарубежным артистам, особенно с Украины. Также одна из причин, говорит Сергей, — личные моменты, которые никто толком не объяснил. Еще в 2006 году дрессировщики давали интервью НГС, в котором жаловались на руководство цирка, которое отказывалось кормить медведей.


После этого пара несколько лет ездила на гастроли с прокатчиками. «Мы объехали Владивосток, всю Азию — Бишкек, Астана. А теперь прокатчики говорят, что не можем возить два вагона, потому что они пустые», — рассказал Сергей. Но по-другому, говорит он, животных возить невозможно, так как это нарушение всех норм. Но сейчас цирк «на колёсах коммерции», животных хотят забить под завязку и возить так на тысячи километров. Два года назад они работали в Красноярске — с этих гастролей им пока не всё выплатили.


Одному медведю пришлось временно уменьшить клетку, потому что во второй половине он прогрыз потолок и его нужно латать
Одному медведю пришлось временно уменьшить клетку, потому что во второй половине он прогрыз потолок и его нужно латать


В последний год у Марины и Сергея Герасимовых работы почти не было, перебивались случайными заработками. Например, медведи участвовали в съемках клипов, а Сергей и Марина сдавали коробки на переработку.


В итоге платить за аренду базы (2,8 гектара, включая площадку с гаражами) стало не по силам. «Раньше, когда ездили работать, платили 40 тысяч в месяц за аренду. Потом, когда с выступлениями стало проблематично, нам разрешили платить только за свет. Но свет — если включать пушки, получается в пределах 20 тысяч рублей».


За забором — база дрессировщиков площадью почти 3 гектара, на которой гаражи и лес
За забором — база дрессировщиков площадью почти 3 гектара, на которой гаражи и лес


Ситуация усугубилась февральскими морозами — чтобы протопить гараж с вольерами, нужно было много энергии, поэтому в бюджет не уложились, и свет отключили. Сейчас, чтобы просушить, они привезли генератор — десяти литров хватает примерно на 9 часов.


«Почему погибают шатуны? — объясняет дрессировщица. — У них лапы очень мягкие, они простывают и погибают от банального воспаления лёгких. Медведям нельзя простывать, к ним нельзя заходить с ОРЗ, гриппом». Недавно, говорит она, один медведь заболел, его отпаивали «Фервексом» и чаем с малиной.


У Сергея высшее образование — он зоотехник, но тем не менее они вызывают животным ветеринаров, чтобы провести осмотр. Кроме ветеринаров, в помещении были и зоозащитники, которые, по словам дрессировщиков, не предъявляли никаких претензий по поводу содержания медведей.


Кроме медведей в гараже живут собаки, кошки, лисица, енотовидная собака
Кроме медведей в гараже живут собаки, кошки, лисица, енотовидная собака


На всех животных, говорят Герасимовы, у них есть документы, так как покупали их по разрешению цирка, правда, за свои деньги. «Джульетта — из Кемерово. Нам позвонили из департамента, сказали, медвежонка девать некуда — либо уничтожать, либо забирайте, — вспоминает Сергей. — Директор цирка спросил: "Возьмете?". Ёла — с Телецкого озера, медвежата остались без матери, у неё глаз был повреждён. Сейчас она одним глазом видит лучше, чем я двумя».


Енотовидная собака живёт по соседству с лисой и кошками 
Енотовидная собака живёт по соседству с лисой и кошками 


Чтобы продолжить работу и содержать животных, Герасимовы просили помощи и у мэрии, и у депутатов, обращались в правительство. «Мы пробовали сделать театр со зверями, предлагали: давайте сделаем выездные выступления», — говорит Сергей. Но от идеи отказались, так как посчитали, что гастроли не окупятся. Тем не менее, говорят дрессировщики, «всё равно можно же что-то придумать» — и предложили вспомнить, что нарисовано на флаге «Единой России».


«Они даже были в приёмной партии. Мы туда обращались много раз, и всё время они нас отфутболивали», — поделились дрессировщики. 


Несмотря на то что медведям уже много лет (самым старшим — по 29), они ещё могут работать, говорит Марина, и это для них будет лучше, чем просто сидеть в клетках. К тому же всё равно в Новосибирске проходят выступления, и на это есть спрос. Но даже если нет, считает дрессировщица, на медведей могут быть какие-то выплаты. «Вот мы отработали — нам положена пенсия. А почему им не положена?» — недоумевает Марина. 


Марина и Сергей Герасимовы работали в цирке ещё с 90-х
Марина и Сергей Герасимовы работали в цирке ещё с 90-х


Логичная мысль сдать медведей в зоопарк, разумеется, тоже была. «Но есть официальный ответ Шило, уже сына. Он сказал, что места нет, и он совершенно прав, — объясняет Сергей. — Потому что эти животные не могут содержаться в зоопарке. Я вам точно говорю, что их ждёт гибель».


По словам Марины, цирковые медведи очень опасны. И есть большая вероятность, что в зоопарке, когда рядом будут незнакомые им люди, хищники начнут вести себя агрессивно и надолго не задержатся.


Если появится предложение выкупить медведей, говорит Марина, у нас появится свой вопрос — для чего им. Сколько сейчас стоят медведи, она затруднилась ответить. Но содержание животных вместе с арендой и отоплением обходится примерно в 100 тысяч рублей в месяц.


Несмотря на все сложности, говорят Герасимовы, они не хотят, чтобы с медведями что-то случилось. Просто хочется работать и нормально содержать животных. «Когда говорят: "Расстрелять"... Сегодня мы стреляем в медведей, завтра будем стрелять в ненужных детей, — дала она волю эмоциям. — Нам сейчас самое главное — не навредить».


В Октябрьском районе дрессировщики содержат пятерых медведей
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