«Клиентов стало больше»: победители «Народной премии НГС» — о любви новосибирцев
Компании, которые получили награду в 2018 году, рассказали, как изменился их бизнес после церемонии
На первой «Народной премии НГС» жители Новосибирска выбрали компании, которые делают город лучше. С момента признания прошёл год, НГС запустил вторую «Народную премию», а триумфаторы прошлого года рассказали журналисту НГС.БИЗНЕС, что для них означает эта премия, что они испытывали и как премия повлияла на их бизнес.
Наталья Сухарева, соучредитель группы компаний «Медицинский центр "Здравица"»: «До тех пор, пока премия будет независимой, я буду о ней думать исключительно позитивно. Хотя элемент субъективности в ней есть — результат зависит от онлайн-активности клиентов. Тем, у кого основная целевая аудитория неактивна в Сети, выиграть сложнее.
Пока сложно сказать, как премия повлияла на бизнес, так как для этого нужно делать маркетинговые исследования. Но можно предположить, что она положительно повлияла на доверие горожан. Ну и конечно, это дополнительный повод для гордости сотрудников. А это всегда хорошо для бизнеса. После победы и народного признания мы испытываем радость, удовлетворение и понимание необходимости соответствовать. Отдельно хочется сказать спасибо за наклейки и сити-форматы с информацией о том, что мы выиграли. Это был очень приятный и значимый бонус».
Александр Сысоев, основатель компании «2ГИС»: «У нас же больше почётная премия была, мы же не участвовали в таком конкурсе — от самого НГСа это было, если честно говорить. Это, безусловно, приятно и здорово. Я бы так сказал: взаимная дань уважения двух старейших около-IT-компаний Новосибирска. Конечно, как на бизнес это не повлияло: нас и так все знают. Я очень порадовался за НГС: сделали такое шикарное мероприятие, самое красивое, знаковое. Такого никому не удавалось. В этом плане я снимаю шляпу. Было приятно посетить, посмотреть и порадоваться».
Лидия Маркова, PR-директор Центра культуры и отдыха «Победа»: «Любое движение, которое позволяет нам делать что-то хорошее и говорить друг другу приятные слова, всегда хорошо, потому что мы очень часто ругаем, оставляем негативные отзывы, а хвалить очень часто забываем. Я очень рада, что есть такая возможность у людей — высказать свою признательность тем местам, тем заведениям, в которые они ходят, которые они любят и рекомендуют своим друзьям.
Наверное, будет очень не очень скромно сказать, что мы не сомневались в победе, потому что мы понимаем и уровень "Победы", и качество работы, и знаем о любви и преданности зрителей, и любим их.
Но, безусловно, получить эту премию было приятно, потому что это признание работы всего коллектива.
Сказать, что что-то изменилось в плане бизнеса, я не могу: мы как работали, так и работаем. Мы стараемся привозить лучшее кино, режиссёров, интересных спикеров, делать интересные мероприятия. Но эта премия была важна для коллектива — это признание их вклада в общее дело. В нашем офисе, где все творческие граждане сидят, эта награда стоит, и мы, периодически попадая на неё взглядом, улучшаем настроение себе. Не зря же все компании на стены вывешивают листы благодарности, всевозможные грамоты. Это же не из бахвальства какого-то делается, а для того, чтобы показать: "Вы молодцы, вы стараетесь, и это замечают окружающие"».
Александр Фоминцев, генеральный директор «Ярче!»: «Премия значимая, важная. То, что такие мероприятия проводятся, это круто. Современный стиль и формат — это важно, публично, открыто, честно. Каких-то изменений не произошло: на бизнес больше влияют внутренние процессы, самостоятельная реальная работа предприятия».
Марина Безрядина, генеральный директор PEGAS Touristik: «Для нас премия означала признание того, что наши усилия, наша работа и всё, что мы делаем, достаточно важно и оценивается теми людьми, ради которых мы всё это делаем. Премия заставила думать нас о том, что ещё мы можем делать лучше, чтобы оправдать доверие тех людей, которые за нас голосовали. Это плюс в пользу того, чтобы клиенты, которые ещё не пользовались нашими услугами, выбирали нас, потому что у нас есть такая признанная поддержка тех, кто уже попробовал наши услуги. Естественно, мы старались продолжать работать на высоком уровне и продолжать думать о том, как мы можем стать ещё лучше и совершенствоваться».
Ирина Рогозина начальник отдела рекламы агентства недвижимости «Жилфонд»: «Народная премия НГС" — масштабная премия, поскольку в голосовании участвовал весь город. Очень понравилось, как прошло мероприятие: всё было торжественно, зрелищно, с организацией на высшем уровне. Награда для нас — это признание и высокая оценка качества нашей работы жителями города. Это стимул двигаться вперёд, оправдывая ожидания наших клиентов.
Мы хотели победить и не сомневались в том, что станем лидерами голосования. Этой значимой для нас победе были рады все сотрудники "Жилфонда", в том числе в других городах присутствия компании. И сегодня мы продолжаем гордиться этим достижением. Жаль, что в этом году нет номинации "Агентство недвижимости года", мы обязательно приняли бы участие и победили».
Марина Белкина, директор салона красоты «Марлен»: «Премия означает достижение результатов. Мы рады, что её выиграли. Клиентов стало больше. Те клиенты, которые ходили, гордились нами, им было приятно, что мы победили».
Мария Тищенко
Фото Виктора Дмитриева, Алексея Цилера, Ольги Бурлаковой