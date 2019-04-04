«Клиентов стало больше»: победители «Народной премии НГС» — о любви новосибирцев

Вручение награды в номинации «Торгово-развлекательному центру года» на «Народной премии» 2018 года





На первой «Народной премии НГС» жители Новосибирска выбрали компании, которые делают город лучше. С момента признания прошёл год, НГС запустил вторую «Народную премию», а триумфаторы прошлого года рассказали журналисту НГС.БИЗНЕС, что для них означает эта премия, что они испытывали и как премия повлияла на их бизнес.







Наталья Сухарева отмечает, что премия положительно повлияла на доверие новосибирцев





Наталья Сухарева, соучредитель группы компаний «Медицинский центр "Здравица"»: «До тех пор, пока премия будет независимой, я буду о ней думать исключительно позитивно. Хотя элемент субъективности в ней есть — результат зависит от онлайн-активности клиентов. Тем, у кого основная целевая аудитория неактивна в Сети, выиграть сложнее.







Пока сложно сказать, как премия повлияла на бизнес, так как для этого нужно делать маркетинговые исследования. Но можно предположить, что она положительно повлияла на доверие горожан. Ну и конечно, это дополнительный повод для гордости сотрудников. А это всегда хорошо для бизнеса. После победы и народного признания мы испытываем радость, удовлетворение и понимание необходимости соответствовать. Отдельно хочется сказать спасибо за наклейки и сити-форматы с информацией о том, что мы выиграли. Это был очень приятный и значимый бонус».







Семья Сысоевых — основателей «2ГИС» — получает премию от главного редактора НГС Александра Агафонова





Александр Сысоев, основатель компании «2ГИС»: «У нас же больше почётная премия была, мы же не участвовали в таком конкурсе — от самого НГСа это было, если честно говорить. Это, безусловно, приятно и здорово. Я бы так сказал: взаимная дань уважения двух старейших около-IT-компаний Новосибирска. Конечно, как на бизнес это не повлияло: нас и так все знают. Я очень порадовался за НГС: сделали такое шикарное мероприятие, самое красивое, знаковое. Такого никому не удавалось. В этом плане я снимаю шляпу. Было приятно посетить, посмотреть и порадоваться».







Лидия Маркова говорит, что не сомневалась в победе кинотеатра





Лидия Маркова, PR-директор Центра культуры и отдыха «Победа»: «Любое движение, которое позволяет нам делать что-то хорошее и говорить друг другу приятные слова, всегда хорошо, потому что мы очень часто ругаем, оставляем негативные отзывы, а хвалить очень часто забываем. Я очень рада, что есть такая возможность у людей — высказать свою признательность тем местам, тем заведениям, в которые они ходят, которые они любят и рекомендуют своим друзьям.





Наверное, будет очень не очень скромно сказать, что мы не сомневались в победе, потому что мы понимаем и уровень "Победы", и качество работы, и знаем о любви и преданности зрителей, и любим их.





Но, безусловно, получить эту премию было приятно, потому что это признание работы всего коллектива.







Сказать, что что-то изменилось в плане бизнеса, я не могу: мы как работали, так и работаем. Мы стараемся привозить лучшее кино, режиссёров, интересных спикеров, делать интересные мероприятия. Но эта премия была важна для коллектива — это признание их вклада в общее дело. В нашем офисе, где все творческие граждане сидят, эта награда стоит, и мы, периодически попадая на неё взглядом, улучшаем настроение себе. Не зря же все компании на стены вывешивают листы благодарности, всевозможные грамоты. Это же не из бахвальства какого-то делается, а для того, чтобы показать: "Вы молодцы, вы стараетесь, и это замечают окружающие"».







На фото — территориальный менеджер по развитию сети магазинов «Ярче!» в Новосибирской области Жанна Осипова





Александр Фоминцев, генеральный директор «Ярче!»: «Премия значимая, важная. То, что такие мероприятия проводятся, это круто. Современный стиль и формат — это важно, публично, открыто, честно. Каких-то изменений не произошло: на бизнес больше влияют внутренние процессы, самостоятельная реальная работа предприятия».







Марина Безрядина уверена, что премия заставляет совершенствоваться дальше





Марина Безрядина, генеральный директор PEGAS Touristik: «Для нас премия означала признание того, что наши усилия, наша работа и всё, что мы делаем, достаточно важно и оценивается теми людьми, ради которых мы всё это делаем. Премия заставила думать нас о том, что ещё мы можем делать лучше, чтобы оправдать доверие тех людей, которые за нас голосовали. Это плюс в пользу того, чтобы клиенты, которые ещё не пользовались нашими услугами, выбирали нас, потому что у нас есть такая признанная поддержка тех, кто уже попробовал наши услуги. Естественно, мы старались продолжать работать на высоком уровне и продолжать думать о том, как мы можем стать ещё лучше и совершенствоваться».







На фото — генеральный директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский





Ирина Рогозина начальник отдела рекламы агентства недвижимости «Жилфонд»: «Народная премия НГС" — масштабная премия, поскольку в голосовании участвовал весь город. Очень понравилось, как прошло мероприятие: всё было торжественно, зрелищно, с организацией на высшем уровне. Награда для нас — это признание и высокая оценка качества нашей работы жителями города. Это стимул двигаться вперёд, оправдывая ожидания наших клиентов.





Мы хотели победить и не сомневались в том, что станем лидерами голосования. Этой значимой для нас победе были рады все сотрудники "Жилфонда", в том числе в других городах присутствия компании. И сегодня мы продолжаем гордиться этим достижением. Жаль, что в этом году нет номинации "Агентство недвижимости года", мы обязательно приняли бы участие и победили».







Марина Белкина говорит, что количество клиентов увеличилось





Марина Белкина, директор салона красоты «Марлен»: «Премия означает достижение результатов. Мы рады, что её выиграли. Клиентов стало больше. Те клиенты, которые ходили, гордились нами, им было приятно, что мы победили».