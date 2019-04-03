«У нас будет производство»: 3 года назад НГС побывал у семьи Пчельниковых — вчера они погибли в ДТП

В 2016 году супруги только начали свой бизнес. Татьяна была в декрете с двумя дочками, а Денис работал младшим научным сотрудником





Сегодня днём стало известно, что 2 апреля на алтайской трассе разбилась семья новосибирских предпринимателей. В аварии погиб Денис Пчельников, его жена Татьяна и две маленькие дочки — Алиса и Ульяна. Три года назад мы писали о небольшом семейном бизнесе, которым занялись Пчельниковы — причем вынужденно, потому что едва не оказались за чертой бедности. Они варили варенье из шишек и продавали его в красивых баночках. Свой бизнес они назвали «Озорная шишка». За три года бизнес заметно пошёл в гору: по данным РБК, за 2018 год выручка компании составила 1,5 миллиона рублей.





Младшей дочери Алисе в 2016-м было всего 8 месяцев

Денис Пчельников был младшим научным сотрудником Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН. После реформы Академии наук и прихода ФАНО Денис стал получать чистый оклад — 15 тысяч рублей, хотя еще несколько лет назад его средняя зарплата вместе со всеми грантами была около 35 тысяч рублей. Супруга Татьяна сейчас тогда получала 7 тысяч рублей декретных и иногда подрабатывала фотографом. В их семье подрастали две девочки — трехлетняя Ульяна и восьмимесячная Алиса. «У нас официально 22 тысячи на четверых!» — усмехался Денис.







Общий доход семьи составлял 22 тысячи рублей на четверых

«Науку бросать не хочу, но в Академии наук очередная реформа. Приходится зарабатывать чем получится. Пробовали заняться IT-бизнесом, на полгода уезжали в Набережные Челны. Телевизор нам подарил президент республики Татарстан Рустам Минниханов. Мы были первыми поселенцами IT-дома, — рассказывал Денис, немного хвастаясь. — Но у нас была вторая дочь на подходе, а бабушки и дедушки здесь. С двумя детьми на чужбине тяжело».







Супругам приходилось экономить на всём, в том числе на покупке техники

«С приходом ФАНО выживали за счет кредитной карты. В начале года платили оклады без премиальных, мы залазили в кредитную карту, а через пару месяцев гасили. Но когда перестали платить премии, закрывать долг стало нечем», — вспоминала Татьяна. Экономить приходится на покупках техники: старый чайник сломался, новый покупать не стали.







Одна баночка варенья стоила 500 рублей

Денис и Татьяна решили подработать на декоративных подарках к праздникам — варить шишковое варенье и продавать его в красивых баночках. Свой бренд они назвали просто: «Озорная шишка». Собирают шишки в Усть-Коксе. На 200 мл варенья нужно 200 г сырья. На тот момент партии были небольшие — всего 500 баночек. «Мы нашли хорошего технолога и дальнюю деревню, где жители готовы заниматься таким производством, в кризис желающих поработать много», — объяснял Денис.







Тогда, три года назад, супруги только планировали бизнес





Баночка шишкового варенья от Дениса и Татьяны стоит около 500 рублей. «Если делаешь дежурный подарок кому-нибудь — коробку конфет и бутылку чего-нибудь, — то выходит 1 тысяча рублей. Наш подарок вдвое дешевле, и он необычный. Люди берут, но пока что это приработок, а не заработок. Оборот по варенью составил 100 тысяч, но чистого заработка гораздо меньше. Сейчас у нас будет свое контрактное производство. Планируем заработать несколько сотен тысяч», — делились супруги планами развития семейного бизнеса.







Родители с улыбкой вздыхали, что дети быстро растут. «В кризис все знакомые стали друг другу помогать, меняться детскими вещами. Вот сандалики дали попользоваться — у той семьи второй ребёнок на подходе», — объяснял Денис.

